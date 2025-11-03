REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Δευτέρα 03 Νοεμβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΑΝΤ1 20.00

«ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ»

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Ο Αντώνης Κανάκης μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, αλλά και τους

Κωστάκη και «Πασοκτσή», επιστρέφουν, όπως πάντα με τη χειμερινή ώρα, έτοιμοι να μας συντροφεύσουν με καυστική άποψη, γέλιο και νοσταλγία. Για 19η σεζόν, ο Αντώνης Κανάκης και η παρέα του θα δώσουν στη σκέψη μας φωνή. Οι «Ράδιο Αρβύλα», η πιο δυνατή ομάδα της ελληνικής τηλεόρασης, έρχονται και θα πρωταγωνιστήσουν και φέτος, με την αντισυμβατική τους σκέψη και την καυστική τους

προσέγγιση.

ALPHA 22.30

«PORTO LEONE: ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ»

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ

Επεισόδιο 13:

Η συνάντηση της Γαλήνης με τον Γιάμαρη οδηγεί σε αποκαλύψεις και εξοµολογήσεις

που ταράζουν τα νερά, με εκείνον να ανοίγει τα χαρτιά του για το πώς αισθάνεται

και με εκείνη να του ξεκαθαρίζει τη θέση της, οδηγώντας τον για ακόμα μια φορά

στις καταχρήσεις του. Η επίσκεψη της Λένας στον γυναικολόγο παίρνει µία

αναπάντεχη τροπή και η Αλεξάνδρα, μετά την τυχαία συνάντηση τους εκεί, βάζει

στόχο να μάθει εάν το κορίτσι έχει περάσει τοκετό. Ο Καπετανάκος µαθαίνει από τον

Ταλιούρη για την συνεργασία του µε την Αλεξάνδρα και τον ψεύτικο εκφοβισµό του

Βούλγαρη, ενώ η άφιξη του Καπετάν-Μανώλη στον Πειραιά σπέρνει τον πανικό σε

Ξένη και Βούλγαρη σε σχέση µε τον λόγο για τον οποίο βρίσκεται εκεί. Παράλληλα,

οι υποψίες που βάζει η Γαλήνη στον Γρηγόρη σχετικά µε τους απώτερους σκοπούς

της Αγγελικής, τον οδηγούν σε µια καχύποπτη προς εκείνη προσέγγιση. Ο Ορέστης,

από την άλλη, ανακαλύπτει το εγκαταλελειµµένο σπίτι που τόσο καιρό έφταναν τα

γράµµατα του.

ALPHA 01.00

«ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ» (DEADLOCK)

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΤΑΙΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Ένας πρώην κομάντο αναγκάζεται να δράσει όταν μια ομάδα ενόπλων καταλαμβάνει

ένα υδροηλεκτρικό φράγμα και απειλεί να το ανατινάξει, προκαλώντας μαζική

καταστροφή. Πρέπει να σταματήσει τους τρομοκράτες και να σώσει αθώους πριν να

είναι αργά.

Σκηνοθεσία: Τζάρεντ Κον

Σενάριο: Καμ Κάνον, Τζάρεντ Κον

Ηθοποιοί: Μπρους Γουίλις, Πάτρικ Μάλντον, Μάθιου Μάρσντεν, Μάικλ Ντεβόριζον,

Άβα Παλόμα, Σίβεν Σέφερ, Τζόνι Μέσντερ

COSMOTE CINEMA 2, 20.00

«ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ»

ΘΡΙΛΕΡ

Ο Χαμίντ είναι μέλος μιας μυστικής ομάδας που καταδιώκει στελέχη του συριακού καθεστώτος, τα οποία έχουν τραπεί σε φυγή. Αναζητώντας τα ίχνη του πρώην βασανιστή του, εντοπίζει στη Γαλλία κάποιον που του τον θυμίζει έντονα. Παρότι τα στοιχεία δείχνουν πως είναι Σύρος αντικαθεστωτικός, εκείνος επιμένει μέχρι να βεβαιωθεί.

Σκηνοθεσία: Ζοναθάν Μιλέ

Με τους: Τοφίκ Μπαρόμ, Τζούλια Φραντς Ρίχτερ, Αντάμ Μπεσά

COSMOTE SPORT 1HD, 21:45

«ΛΑΤΣΙΟ-ΚΑΛΙΑΡΙ»,

Serie A,

10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ