REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

COSMOTE SPORT 2HD, 22.00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-PSV ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Το UEFA Champions League επιστρέφει με την 4η αγωνιστική της League Phase να μεταδίδεται στην COSMOTE TV. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Τρίτη 4/11 στο «Γ. Καραϊσκάκης» την PSV Αϊντχόφεν.

OPEN 22.30

«REAL VIEW»

ΕΚΠΟΜΠΗ

Τέσσερις γυναικείες ματιές συνθέτουν την πραγματική εικόνα!

Τέσσερις γυναίκες με έντονα βιώματα και εμπειρίες, τέσσερις ισχυρές προσωπικότητες με τη δική τους ξεχωριστή διαδρομή η κάθε μία στον τομέα της, έρχονται στο OPEN για να καταρρίψουν τα τηλεοπτικά στερεότυπα. Η Σοφία Μουτίδου, η Έλενα Χριστοπούλου, η Ελίνα Παπίλα και η Δάφνη Καραβοκύρη συναντιούνται στο ίδιο τραπέζι και για πρώτη φορά μιλάνε για όλα όσα απασχολούν, ενδιαφέρουν και «ιντριγκάρουν», χωρίς ταμπού και περιστροφές. Πρωτοπορούν και μας καλούν σε μια ζωντανή, διαδραστική συζήτηση για την κοινωνία, τις ανθρώπινες σχέσεις, την πολιτική, το lifestyle, την αστυνομική και τηλεοπτική επικαιρότητα, χωρίς υποκριτικούς καθωσπρεπισμούς.

ΑΝΤ1 22.30

«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Νέο ραντεβού σήμερα στις 22:30 με νέο επεισόδιο και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

7ο επεισόδιο

Η Διαμάντω σώζει τον Φώντα και η Τίνα αμέσως τον περιθάλπει. Στο σπίτι της διαδραματίζεται ένας χωρισμός, μία νέα σχέση, αλλά και σημαντικές αποκαλύψεις. Παράλληλα, στο σπίτι του Μιχαήλου, η Βιβή βρίσκει ένα κλειδί και από θύμα μετατρέπεται γρήγορα σε θύτης, όταν απειλεί ανοιχτά τη Μάγδα. Όμως, η αναγγελία ενός απρόσμενου θανάτου δίνει οριστικό τέλος στην περιπέτεια των ηρώων. Το μόνο που έχει μείνει μετέωρο είναι αν θα δεχτούν τελικά να κληρονομήσουν το κομμωτήριο του Τσατσάνη. Όταν φτάνουν εκεί, θα συνειδητοποιήσουν ότι τελικά τίποτα δεν έχει τελειώσει…

COSMOTE CINEMA 1, 21.00

«Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ» (ASPHALT CITY)

Σκηνοθεσία: Jean-Stephane Sauvaire

Κύριοι Ρόλοι: Tye Sheridan … Ollie Cross

Sean Penn … Gene Rutkovsky

Ο νεοσύλλεκτος διασώστης Όλι Κρος ζει νύχτες γεμάτες αδρεναλίνη σε ένα ασθενοφόρο στο Μπρούκλιν, ενώ τις μέρες μελετάει για να μπει στην ιατρική σε μια τρώγλη της Τσαϊνατάουν. Μαζί με τον έμπειρο συνάδελφο του, Τζιν Ρουτόφσκι, ο Κρος ανακαλύπτει από πρώτο χέρι το χάος και το δέος ενός επαγγέλματος που κινείται ανάμεσα στον τρόμο και τον σπαραγμό.

COSMOTE SPORT 3HD, 22:00

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ,

UEFA Champions League,

League Phase,

4 η Αγωνιστική

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Ένα από τα μεγάλα ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της League Phase