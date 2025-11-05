REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Τετάρτη 05 Νοεμβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΑΝΤ1, 22.30

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ»

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΑΞΗ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Το ερωτικό δράμα που άγγιξε το συναίσθημα και προκάλεσε συζητήσεις επιστρέφει, με τους ήρωες πιο αποφασισμένους και αδίστακτους από ποτέ. Το παιχνίδι ανατρέπεται και εκείνος που είχε την ψευδαίσθηση της νίκης θα τα χάσει όλα. Γιατί η πραγματική εκδίκηση ξεκινά τώρα και θα είναι σκληρή, ανελέητη και διπλή.

ΣΚΑΪ 21.00

«ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Η επιτυχημένη σειρά με τους Αλέξανδρο Τσουβέλα και Έλενα Χαραλαμπούδη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και τη δημιουργική ομάδα του 5 MINUTE MUM πίσω από τις κάμερες αγαπήθηκε από χιλιάδες θεατές με εκατομμύρια views στο ελληνικό ίντερνετ. Το αγαπημένο δίδυμο, μέσα από αυτοσχεδιασμούς και καυστικά κείμενα, υποδύεται τα δύο διαφορετικά ζευγάρια, τότε και τώρα. Τα επεισόδια της σειράς είναι αυτοτελή και σε κάθε ένα παρακολουθούμε απλές καθημερινές ιστορίες, όπως ο γάμος, τα παιδιά, η διασκέδαση, η αγορά αυτοκινήτου, οι διακοπές και όλα όσα συνδέονται με την οικογένεια.

ALPHA 20:00

«ΝΑ Μ’ ΑΓΑΠΑΣ»

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο: 23

Η Σοφία επιμένει στον εκβιασμό της για το σπίτι. Ο Θεόφιλος αναγκάζεται να της υποσχεθεί ότι θα της δώσει χρήματα. Η Άννα ακούει τον καυγά και οι υποψίες της μεγαλώνουν. Η Ζωή αγωνίζεται να κρατήσει κλειστούς τους ασκούς του Αιόλου και η Νικαίτη εκπονεί σχέδιο για την απομάκρυνση των διδύμων απ’ το σπίτι. Η Εβίτα δημιουργεί πάλι προβλήματα και αποφασίζουν να την στείλουν στην Ιταλία. Ο Άγγελος παρουσιάζει στην οικογένεια Καλλιγά τον άνθρωπό του που επιτέθηκε στο σπίτι τους και εκείνοι τσιμπάνε το δόλωμα, παρά τις επιφυλάξεις του Ορφέα. Ο Ορφέας και η Φωτεινή αρχίζουν να φαντάζονται ένα κοινό μέλλον. Ο Λευτέρης και η Άννα ταξιδεύουν στην Αθήνα όπου εκείνη ζητά να μάθει από το νονό της την αλήθεια για το παρελθόν.

COSMOTE CINEMA 2, 22: 00

“NIKI”

ΒΙΟΓΡΑΦΊΑ, ΔΡΑΜΑΤΙΚΉ,

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Παρίσι, 1952. Η Νίκη, μια γαλλο-αμερικανίδα επίδοξη ηθοποιός και μοντέλο, μετακομίζει από τις ΗΠΑ με τον σύζυγο και τη μικρή της κόρη, σε μια απόπειρα να πάρει απόσταση από την οικογένειά και τη χώρα της που την έπνιγαν. Όμως, επώδυνες αναδρομές σε ένα συγκλονιστικό τραύμα της παιδικής της ηλικίας συνεχίζουν να εισβάλλουν στις σκέψεις της και ανατρέπουν την ειδυλλιακή μποέμ ζωή που προσπαθεί να χτίσει. Μέσα στην κόλαση με την οποία θα έρθει αντιμέτωπη, η Νίκη ντε Σαιν Φαλ θα βρει στην τέχνη ένα όπλο για να απελευθερωθεί από τα δεσμά του παρελθόντος, αλλά και της κοινωνίας. Εικαστικός, ζωγράφος, γλύπτρια, σκηνοθέτης και διανοούμενη: η Νίκη ντε Σαιν Φαλ έχει μείνει στην ιστορία για την πρωτοποριακή της τέχνη και τόλμη να σταθεί ελεύθερη απέναντι από έμφυλα στερεότυπα και κοινωνικά στεγανά. Τα πιο διάσημά της έργα, τα «Νανά» που αναπαριστούν πελώρια, καμπυλώδη γυναικεία σώματα σε ζωηρά χρώματα και ποικίλα σχήματα, είναι εκ διαμέτρου αντίθετα στην πλειονότητα των στεγνών, μονόχρωμων και άκαμπτων γλυπτών πόλης και είναι μια γεμάτη χαρά και δυναμισμό διεκδίκηση του χώρου εκ μέρους των θηλυκοτήτων.

Σκηνοθεσία: Celine Sallette

Κύριοι Ρόλοι: Charlotte Le Bon, John Robinson

COSMOTE SPORT 9HD, 19:00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΒΑΣΑΣ,

CEV VOLLEYBALL CHAMPIONS LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ,

3ΟΣ ΓΥΡΟΣ,

1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ LIVE

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

COSMOTE SPORT 2HD, 22:00

ΜΆΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΊΤΙ-ΝΤΌΡΤΜΟΥΝΤ,

UEFA CHAMPIONS LEAGUE,

LEAGUE PHASE,

4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ