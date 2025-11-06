REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Πέμπτη 06 Νοεμβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΑΝΤ1, 19.45

ΜΑΛΜΕ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

UEFA EUROPA LEAGUE

Η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού έρχεται στον δεύτερο διαδοχικό εκτός έδρας αγώνα για τους «πράσινους», που θα προσπαθήσουν να επαναλάβουν το αποτέλεσμα της πρώτης αγωνιστικής κόντρα στη Γιούνγκ Μπόις και να μπουν ξανά σε τροχιά πρόκρισης στη νοκ-άουτ φάση της διοργάνωσης.

MEGA 21.00

«HOTEΛ ΕΛVIRA»

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 14

Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» ανοίγει τις πόρτες του και μας προσκαλεί να κάνουμε check-in σε μια all inclusive κωμωδία. Η πιο καλοκαιρινή κωμωδία της σεζόν καταφθάνει εν μέσω φθινοπώρου, αλλά αρνείται να μας βάλει σε χειμωνιάτικη διάθεση! Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» μάς ταξιδεύει σε ένα νησί του Αιγαίου γεμάτο ήλιο, θάλασσα, έρωτες και τις αναπόφευκτες ελληνικές αναποδιές – όλα τα συστατικά δηλαδή που θυμίζουν έντονα Ελλάδα! Η Ελβίρα αγωνίζεται να σώσει το οικογενειακό ξενοδοχείο και μαζί του το όραμα του μακαρίτη πατέρα της για εναλλακτικό τουρισμό. Ένας γοητευτικός επενδυτής, ο Χάρι, εμφανίζεται ξαφνικά και υπόσχεται να τη βοηθήσει να πραγματοποιήσει το όνειρό της. Τι κρύβει όμως ο μυστηριώδης ξένος πίσω από το λαμπερό του χαμόγελο;

ALPHA 22.30

«ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ»

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 14

Ο Απόστολος παρεξηγείται με τον Χρήστο, ενώ η Χλόη, προδομένη απ’ τον Μηνά, ζητά καταφύγιο στους Φατούρους. Η Ευανθία βάζει φιτιλιές στο ζευγάρι για το θέμα του παιδιού, με αποτέλεσμα η Ιουλία, να τσακώνεται πολύ άσχημα με τον Φωκά. Η Ασπασία καυγαδίζει με τον Σταύρο, ο οποίος γίνεται επιθετικός και κατακλεισμένος από τύψεις την προτρέπει, να επιστρέψει στο τραγούδι. Η αινιγματική μορφή του Έκτορα φέρνει αναστάτωση στο μπουλούκι και η Μάρθα ανησυχεί, ότι η βοήθεια του στην προετοιμασία της Πολυξένης, θα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Μια τυχαία συνάντηση γίνεται αφορμή, για να γνωριστεί η Μαγδαληνή με τον πατέρα του Οδυσσέα, Ιάκωβο Σκλαβοδήμο.

COSMOTE CINEMA 3, 22: 00

«ΝΟΤΙΑΣ» (MYTHOPATHY)

ΔΡΑΜΕΝΤΙ, ΕΠΟΧΗΣ

Από τη μέρα που εμφανίζονται στον Σταύρο οι πρώτες ερωτικές ανησυχίες, φουντώνει και η επιθυμία του να λέει ιστορίες με έναν δικό του, ανατρεπτικό, τρόπο. Οι ταραχώδεις, αλλά και ταυτόχρονα πολλά υποσχόμενες για την Ελλάδα δεκαετίες του 1960, 1970 και 1980 πυροδοτούν τη φαντασία του ασταμάτητα. Στο ταξίδι από την εφηβεία προς την ενηλικίωση, για να κατακτήσει αυτά που ποθεί, θα σκαρφιστεί ιστορίες για αρχαίους μύθους, μακρινά ταξίδια κι όμορφες γυναίκες. Όταν έρθει αντιμέτωπος με την πραγματικότητα, θα κάνει τις ιστορίες του εικόνες και θα ανακαλύψει τον εαυτό του.

Σκηνοθεσία: Τάσος Μπουλμέτης

Κύριοι Ρόλοι: Γιάννης Νιάρρος, Θέμης Πάνου, Μαρία Καλλιμάνη, Ταξιάρχης Χάνος, Αργύρης Ξάφης, Ερρίκος Λίτσης, Όμηρος Πουλάκης, Μελισσάνθη Μάχουτ, Γιώργος Βουρδαμής, Δημήτρης Ήμελλος, Xαρά Μάτα Γιαννάτου, Φοίβος Ταραμπίκος, Ζωζώ Σαπουντζάκη, Αχιλλέας Κυριακίδης

ΕΡΤ3 22:10

«Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΔΙΚΑΣΤΗΣ» (ARTIFICIAL JUSTICE )

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Ωριαίο ντοκιμαντέρ ισπανικής παραγωγής, 2022.

Χρειαζόμαστε αλγόριθμους για να επιτύχουμε πραγματικά ανεξάρτητα συστήματα απονομής δικαιοσύνης; Κάποιες χώρες εφαρμόζουν ήδη αλγόριθμους Τεχνητής Νοημοσύνης για τη λήψη δικαστικών αποφάσεων. Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπόσχεται να μας οδηγήσει σε μια νέα εποχή, σε μια ψηφιακή επανάσταση που θα αλλάξει τον κόσμο. Αυτή η ψηφιακή μετάβαση εγείρει ανησυχητικά ερωτήματα: Θα καταφέρουμε να εξαλείψουμε την επιρροή της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας στο δικαστικό σύστημα; Θα περιορίσουμε τη μεροληψία; Θα δέχονταν οι πολίτες να κριθούν από έναν αλγοριθμικό δικαστή;

Σκηνοθεσία: Simon Casal de Miguel

Παραγωγή: Orillamar Films