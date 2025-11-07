REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Παρασκευή 07 Νοεμβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

19:00 VOLLEY LEAGUE | 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ

21:30 VOLLEY ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ, ZAON – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

COSMOTE CINEMA 1, 21:00

«ΟΙ ΑΠΌΓΟΝΟΙ» (THE DESCENDANTS)

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ, ΔΡΑΜΕΝΤΙ

Ο Ματ Κινγκ είναι ένας αδιάφορος σύζυγος και πατέρας δύο κοριτσιών, που αναγκάζεται να επανεξετάσει το παρελθόν και να δει το μέλλον με διαφορετική ματιά όταν συμβαίνει στη σύζυγο του ένα ατύχημα με σκάφος. Το γεγονός αυτό οδηγεί στη δημιουργία μιας εγκάρδιας σχέσης του Ματ με τις κόρες του, ενώ ταυτόχρονα παλεύει με την απόφαση να πουλήσει μια ακίνητη περιουσία της οικογένειας.

Σκηνοθεσία: Alexander Payne

Κύριοι Ρόλοι: George Clooney, Shailene Woodley

ALPHA 23:00

«NO TIME TO DIE»

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Ο Τζέιμς Μποντ έχοντας εγκαταλείψει την ενεργό δράση απολαμβάνει μια ήρεμη ζωή στην Τζαμάικα. Όμως η γαλήνη του δεν θα κρατήσει για πολύ, καθώς εμφανίζεται ο παλιός του φίλος Φίλιξ Λέιτερ, πράκτορας της CIA, ζητώντας τη βοήθειά του. Η αποστολή διάσωσης ενός επιστήμονα που τον έχουν απαγάγει αποδεικνύεται πιο περίπλοκη απ’ ό,τι αναμενόταν, οδηγώντας τον Μποντ στα χνάρια ενός μυστηριώδους κακοποιού, ο οποίος κατέχει μια επικίνδυνη νέα τεχνολογία.

Σκηνοθεσία: Κάρι Φουκουνάγκα

Σενάριο: Νιλ Πέρβις, Ρόμπερτ Γουέιντ, Κάρι Φουκουνάγκα, Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ, Σκοτ Μπερνς Ηθοποιοί: Ντάνιελ Κρεγκ, Λέα Σεϊντού, Ράμι Μάλεκ, Άνα Ντε Αρμάς, Ράλφ Φάινς, Τζέφρι Ράιτ, Κριστόφ Βάλτς, Λασάνα Λίντς, Μπεν Γουίσοου, Ρόρι Κινίαρ, Ναόμι Χάρις

OPEN 22:15

«SEX AND THE CITY 2»

ΚΟΜΕΝΤΙ

Η Κάρι, η Σαρλότ και η Μιράντα απολαμβάνουν τα εύκολα και τα δύσκολα του εγγάμου βίου. Η αιώνια εργένισσα Σαμάνθα αναλαμβάνει την προώθηση ενός μεγάλου ξενοδοχείου στο Άμπου Ντάμπι. Και φυσικά, δεν πάει μόνη της εκεί, αλλά με τις τρεις πιστές της φίλες.

Σκηνοθεσία: Michael Patrick King

Κύριοι Ρόλοι: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Nixon … Miranda Hobbes

ΑΝΤ1, 21:00

«THE ROADSHOW»

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ, ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, μετά από μία επιτυχημένη σεζόν με υπέροχα ταξίδια, τα οποία οι τηλεθεατές αγκάλιασαν με μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό, επιστρέφει για να ανακαλύψει ακόμα περισσότερες ομορφιές και μοναδικούς ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνοδοιπόρο τον Διονύση Κυπριώτη, θα μας ταξιδέψει και φέτος σε διάφορες γωνιές της Ελλάδας, αλλά και της Κύπρου, σε ένα νέο, ολόφρεσκο «The Roadshow» γεμάτο εξερευνήσεις και περιπέτειες! Οι προορισμοί που θα επισκεφτούμε πολλοί: Νάουσα Ημαθίας, Τρίκαλα Θεσσαλίας, Νομός Λακωνίας, Κύπρος, Κορινθία, Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Τήνος, Μύκονος, Σκιάθος, Κεφαλονιά.

ΕΡΤ3, 23:10

«ΛΕΝΑΚΙ, ΔΥΟ ΦΩΤΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΑΤΑΡΕΣ»

Η υπόθεση εμπρησμού ενός πατρογονικού πύργου στο Λειβάρτζι Καλαβρύτων έρχεται στο φως μέσω κάποιων χειρογράφων. Ο έρωτας της Ελένης και του Λιμάζαγα, λίγο πριν από την Επανάσταση του 1821, και μια γονική κατάρα, στοιχειώνουν την ιστορία της οικογένειας και του χωριού. Το δημοτικό τραγούδι της Ελένης οδηγεί την αναψηλάφηση ενός παρελθόντος που μοιάζει με παραμύθι.

Σκηνοθεσία, σενάριο: Δημήτρης Ινδαρές