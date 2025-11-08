REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Σάββατο 08 Νοεμβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΑΝΤ1 13:20

«ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ»

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Εκπομπή μαγειρικής, με τον Γαβριήλ Νικολαϊδη

Το μενού της μέρας από το πρωί ως το βράδυ! Όταν η καθημερινότητα τρέχει, το φαγητό πρέπει να είναι απλό, νόστιμο και να σου δίνει ενέργεια, όχι επιπλέον δουλειά και άγχος. Lunch που σε γεμίζει και σε κρατάει για το υπόλοιπο της μέρας. Πρωινό ή brunch για όταν θες να αργήσεις λίγο και να απολαύσεις την κάθε μπουκιά. Γλυκό που κάνει καλό και φυσικά ελαφρύ βραδινό, για να σε χορταίνει χωρίς να βαραίνει.

ΕΡΤ1 15:00

«ΜΑΜΑ-ΔΕΣ»

Η Κατερίνα Στικούδη υποδέχεται στην εκπομπή

τον Κρατερό Κατσούλη, τη Μελίνα Μακρή,

τη Νεκταρία Κοκκινάκη & την Μάντη Περσάκη

Η Κατερίνα Στικούδη αναλαμβάνει την παρουσίαση της εκπομπής «Μαμά-δες». Μοιράζεται μαζί μας το δικό της ταξίδι μητρότητας με τα δύο της αγόρια, τον Βύρωνα και τον Νικόλα.

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

11:45 ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ, ΠΑΟΚ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

13:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

16:00 STOIXIMAN GBL | 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

18:15 STOIXIMAN GBL | 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ, ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΜΑΡΟΥΣΙ

20:30 VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ | 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ, ΠΑΟΚ – ΜΙΛΩΝ

ΕΡΤ3, 22:10

«ΣΤΕΝΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ»

ΣΕΙΡΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Λαξευμένα από τεκτονικές κινήσεις και διάβρωση, τα στενά συνδέουν όσο και χωρίζουν.

ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ: ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ

Μεταξύ της Αφρικής και της Ευρώπης, το Στενό του Γιβραλτάρ συνδέει τη Μεσόγειο Θάλασσα με τον Ατλαντικό Ωκεανό. Παρά την έντονη ναυτιλιακή κυκλοφορία, παρέχει ένα καταφύγιο για χλωρίδα και πανίδα που ούτε καν φανταζόμαστε. Δύο φορές τον χρόνο, είναι η σκηνή των μεγαλύτερων μεταναστεύσεων στον κόσμο. Γνωρίζοντας ότι το Στενό του Γιβραλτάρ είναι το κεντρικό κομμάτι που συνδέει τα μακρινά οικοσυστήματα, οι επιστήμονες από όλα τα κοινωνικά στρώματα κινητοποιούνται για να βοηθήσουν τα ενδημικά και μεταναστευτικά είδη που ζουν εκεί.

Σκηνοθεσία: Geofroy De La Tullaye & Vincent Perazio

STAR, 21:00

«ΠΝΕΥΜΑ ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ»

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ – ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΜΕΝΟ

Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι κάθε σπίτι κατοικείται από τα φινς. Είναι κάτι γούνινα πλάσματα που εμφανίζονται στον ανθρώπινο κόσμο και αναλαμβάνουν τη φροντίδα του σπιτιού και της εστίας. Ο Φίνικ είναι ένα νεαρό φιν, που δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για την ευθύνη που έχει. Κάνει απλώς φάρσες στους «δικούς του», και αυτός είναι ο λόγος που καμία από τις οικογένειες δεν τον θέλει να μείνει για πολύ στο σπίτι του. Όλα αλλάζουν όταν μια νέα οικογένεια έρχεται στο σπίτι του, όπου τα κόλπα του Φίνικ φαίνεται να μην πιάνουν καθόλου, και γνωρίζει τη 13χρονη Κριστίν, ενώ στην πόλη αρχίζουν να συμβαίνουν ανεξήγητα γεγονότα. Ο Φίνικ και η Κριστίν, που είναι τόσο διαφορετικοί, θα πρέπει να συνεργαστούν και να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να λύσουν μια σειρά μυστηρίων και να σώσουν την πόλη.

Σκηνοθεσία: Denis Chernov

Κύριοι Ρόλοι: Mikhail Khrustalyov, Veronika Golubeva, Boris Dergachev