REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Κυριακή 09 Νοεμβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

13:00 STOIXIMAN GBL | 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ, ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

15:00 STOIXIMAN GBL | 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ, POST GAME

15:30 STOIXIMAN GBL | 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ, PRE GAME

16:00 STOIXIMAN GBL | 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ, ΚΟΛΟΣΣΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

18:15 ΠΟΛΟ | Α1 ΑΝΔΡΩΝ ΥΔΡΑΪΚΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ (ΓΛΥΦΑΔΑ)

19:30 VOLLEY ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ, ΑΕΚ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

23:00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΕΚΠΟΜΠΗ

STAR 21:00

«ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ»

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 6

Η Τασούλα, η μητέρα του Χάρη, αποφασίζει να έρθει μερικές μέρες στο σπίτι και να τις περάσει μαζί με το γιο της και τη νύφη της. Η άφιξή της αναστατώνει τη Μαρίνα, αλλά και τα φαντάσματα. Η νύφη και η πεθερά δεν έχουν κανένα κοινό ενδιαφέρον, ούτε σημείο επαφής. Έτσι, η αμοιβαία δυσαρέσκεια είναι αναπόφευκτη. Επιπλέον, η Τασούλα έχει την τάση να κάνει παρατηρήσεις και να ασκεί συνέχεια κριτική στη Μαρίνα. Παράλληλα, τα φαντάσματα ξεκινούν να βλέπουν στην τηλεόραση την εκπομπή First Dates και ένα ειδύλλιo γεννιέται ανάμεσα στον Βαγγέλη και στην Μπήλιω. Οι δυο τους θα προσπαθήσουν να συνδεθούν περισσότερο, παρά τη διαρκή παρουσία και τις αναπάντεχες εμφανίσεις της Τασούλας, που τους καταστρέφουν όλη την ατμόσφαιρα. Η επικοινωνία και οι συνομιλίες της Μαρίνας με τα φαντάσματα γίνεται αντιληπτή από την πεθερά της, η οποία προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει και συμπεραίνει ότι η νύφη της είτε απατάει τον γιο της, είτε έχει τρελαθεί…

ALPHA, 21:45

«Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ»

ΔΡΑΣΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

Α ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Άνθρωποι από το 2051 βρίσκουν τρόπο να βρεθούν στο σήμερα, ώστε να μεταφέρουν ένα σημαντικότατο μήνυμα: η ανθρωπότητα θα έρθει στα πρόθυρα εξόντωσης, μετά από άνισο πόλεμο εναντίων εξωγήινων πλασμάτων. Ως μόνη ελπίδα ορίζεται να στέλνονται πολίτες από το σήμερα στο 2051, να πολεμούν επτά ημέρες, κι όσοι επιζούν να επιστρέφουν. Μεταξύ αυτών είναι κι ο δάσκαλος Νταν Φόρεστερ, που ενώ στην αρχή είναι διστακτικός με την κατάταξη του, αποφασίζει να σώσει τον κόσμο και μαζί τη μικρή του κόρη.

Σκηνοθεσία: Chris McKay

Κύριοι Ρόλοι: Chris Pratt, Yvonne Strahovski, J.K. Simmons

COSMOTE CINEMA 2, 22:00

«ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΕΛ ΡΟΑΓΙΑΛ» (BAD TIMES AT THE EL ROYALE)

ΕΠΟΧΗΣ, ΘΡΙΛΕΡ

Επτά άγνωστοι, ο καθένας με ένα κρυμμένο μυστικό, συναντιούνται στο Ελ Ροαγιάλ της Λίμνης Τάχο, ένα ερειπωμένο ξενοδοχείο με σκοτεινό παρελθόν. Κατά τη διάρκεια μιας μοιραίας νύχτας, όλοι θα έχουν μια τελευταία ευκαιρία για λύτρωση… πριν όλα πάνε κατά διαόλου.

Σκηνοθεσία: Drew Goddard

Κύριοι Ρόλοι: Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson

ΕΡΤ1, 01:30

«ΔΩΜΑΤΙΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ»

ΕΠΙΒΊΩΣΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΦΑΝΤΑΣΊΑΣ

Kατασκευασμένο σαν επιτραπέζιο παιχνίδι, όπου υπάρχουν κανόνες, παίκτες, πιόνια, τιμωρίες και έπαθλα, το Escape Room χτίζει την αγωνία μιας ομάδας, με παίκτες που δεν γνωρίζεται μεταξύ τους, αλλά καλούνται όχι μονάχα να βρουν την τελική έξοδο, αλλά να την ανακαλύπτουν σε κάθε ένα δωμάτιο που ανοίγει μπροστά τους ή κλείνει πίσω τους. Γιατί τους διάλεξαν; Πώς συνδέονται οι ιστορίες τους; Ποια είναι η επόμενη πίστα; Πόσους ακόμα γύρους θα αντέξουν να τρέξουν;

Σκηνοθεσία: Adam Robitel

Κύριοι Ρόλοι: Taylor Russell, Logan Miller