REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΑΝΤ1 23.00

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 5

Η Κλέλια ζητάει επίμονα να νοσηλευτεί ο Τάσος ενώ ο Δικαστής της ζητάει να μη δημοσιοποιήσει το θέμα. Την ίδια ώρα, η Αθηνά μαθαίνει από τη Βέρα ότι υπάρχει ύποπτος για το ατύχημα του γιου της και ο Μανώλης πιέζει την Αστυνομία για απαντήσεις, προκειμένου να πάρει εκδίκηση.

MEGA 21.00

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 7

Η παρουσίαση του project από την Αρετή στην Κωνσταντινούπολη στέφεται με απόλυτη επιτυχία, αλλά η καινούργια ανήθικη πρόταση που της κάνει ο Οδυσσέας, την κάνει να θέλει να φύγει με το πρώτο αεροπλάνο. Ο Νταγιάννος φέρνει τη Μαρίκα πίσω στο σπίτι.

ALPHA 22.00

PORTO LEONE: ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ

Επεισόδιο 15

Ο Βούλγαρης, όντας εξοργισμένος από τις απαιτήσεις του συνδικάτου των μηχανικών, έχει να αντιμετωπίσει και µια αναπάντεχη αρρώστια του µωρού της Λένας, το οποίο µεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων, προκαλώντας νέες εντάσεις.

COSMOTE CINEMA 1 21.00

TRANSFORMERS: Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ

ΤΑΙΝΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΜΟΥ

Ο Σαμ Γουίτγουικι προσπαθεί να ξεκινήσει μια νέα, ήσυχη ζωή στο κολέγιο, αλλά οι δυνάμεις των Ντισέπτικονς έχουν άλλα σχέδια γι’ αυτόν, στο σίκουελ της επιτυχίας του 2007, το οποίο προτάθηκε για Όσκαρ! Σκηνοθεσία Μάικλ Μπέι. Πρωταγωνιστούν οι Τζος Ντουχάμελ, Μέγκαν Φοξ, Σάια ΛαΜπέφ κ.α.

COSMOTE CINEMA 2 22.00

THE RADLEYS

Α΄ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΜΑΥΡΗ ΚΩΜΩΔΙΑ

Οι Ράντλεϊ είναι μια φαινομενικά συνηθισμένη οικογένεια με ένα μυστικό: είναι βρικόλακες. Αν κι έχουν επιλέξει να συγκρατούν τις ορέξεις τους, είναι δύσκολο να ελέγξουν τα έφηβα παιδιά τους που έχουν μια ακαταμάχητη δίψα για αίμα. Σκηνοθεσία Γιούρος Λιν. Πρωταγωνιστούν οι Κέλι ΜακΝτόναλντ, Ντέμιαν Λιούις, Μπο Μπράγκασον κ.α.