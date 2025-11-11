REAL TV: Αξίζει να δείτε  - Real.gr

Quantcast
REAL TV: Αξίζει να δείτε 

14:30, 11/11/2025
REAL TV: Αξίζει να δείτε 

Τρίτη 11 Νοεμβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life  ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει: 

ΕΡΤ1 23.00  

ΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΔΡΑΜΕΝΤΙ  

Επεισόδιο 32

Το Νεοχώρι είναι έτοιμο για το πανηγύρι τρούφας που θα σώσει τον Παρασκευά από τα χρέη του Δήμου. Η Άρτεμις πετυχαίνει την πρώτη ισοπαλία του Κεραυνού, ενώ παράλληλα αποφεύγει τα αιτήματα της Βάνας να φάνε όλοι μαζί με τον Πέτρο.

ΑΝΤ1 23.00  

ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ; 

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 

Επεισόδιο 8

Ο Φώντας είναι έτοιμος να μπει στο κομμωτήριο, αλλά όλα πάνε λάθος και ο Μιχαήλος καταφέρνει τελευταία στιγμή να το σκάσει, την ώρα που μέσα στον χώρο εκτυλίσσονται κωμικοτραγικές καταστάσεις. Από την άλλη, η Αντιγόνη με τον Ορέστη απολαμβάνουν για πρώτη φορά ένα ρομαντικό δείπνο, γεγονός που «ξυπνάει» το τέρας της ζήλειας στην Χρυσώ. Κι επειδή η νύχτα είναι μεγάλη, ο Φώντας μεθάει για τα καλά στον «Βούρκο» και έρχεται, κατά τύχη, ξανά σε επαφή με την Τίνα. Η συνάντηση αυτή, όμως, θα τον οδηγήσει χωρίς να το θέλει στο σπίτι του Μιχαήλου και τότε… ξεκινάει και πάλι ο πανικός!

ALPHA  20.00 

ΝΑ Μ’ ΑΓΑΠΑΣ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 

Επεισόδιο 25

Η Άννα, συντετριμμένη από την πίεση της Σοφίας και τις απειλές ότι θα σκοτώσει τον Λευτέρη, δέχεται να παντρευτεί τον Ορφέα. Ο Ορφέας, γεμάτος ενοχές, πιέζεται από τον πατέρα του να προχωρήσει στον γάμο για να σώσει την οικογένεια.

COSMOTE CINEMA 1  21.00

ΖΩΗ ΣΑΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Από τη φτώχια στη δόξα, από τον θρίαμβο στην απελπισία, από το Μπελβίλ στη Νέα Υόρκη: αυτή είναι η ζωή της θρυλικής Εντίθ Πιαφ… μια ζωή γεμάτη επιτυχία, καταξίωση, πόνο και έρωτα… Η ταινία απέσπασε δύο βραβεία Όσκαρ.! Σκηνοθεσία Ολιβιέ Νταάν. Πρωταγωνιστούν οι Μαριόν Κοτιγιάρ, Σιλβί Τεστoύντ, Ζεράρ Ντεπαρντιέ κ.α.

ΕΡΤ2 2  21.30  

Ή ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Ή ΕΓΩ

ΚΩΜΩΔΙΑ 

Ο ‘εθισμός’ ενός άντρα στο ποδόσφαιρο προκαλεί έντονες αναταράξεις στην επαγγελματική και στην οικογενειακή ζωή του. Με την υπομονή των γύρω του να εξαντλείται, θα υποχρεωθεί να επιλέξει τι πραγματικά είναι σημαντικό για εκείνον. Σκηνοθεσία Μάρκος Καρνεβάλε. Πρωταγωνιστούν οι Αντριάν Σουάρ, Τζουλιέτα Ντίαζ, Αλφρέντο Κασέρο κ.α.

 

