REAL TV: Αξίζει να δείτε  - Real.gr

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΑΝΤ1 22.30

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 65

Ο Διονύσης είναι σοκαρισμένος μετά τη συνάντησή του με τον Άγη και αποκαλύπτει στην Κλέλια ότι ο Άγης παραδέχτηκε ότι τον παγίδευσε για να τον εκδικηθεί που κοιμήθηκε με τη Μαρίνα. Παράλληλα, η Μάγια αποφασίζει να δώσει μια ευκαιρία στον γάμο της και επιστρέφει στο σπίτι.

ΑLPHA 23.50

ROCKY BALBOA

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Ενώ ο Ρόκι Μπαλμπόα έχει αποσυρθεί εδώ και αρκετό καιρό, αποφασίζει να ξαναγυρίσει για τελευταία φορά στο ρινγκ και να αντιμετωπίσει τον πρωταθλητή του μποξ Ντίξον. Σκηνοθεσία Σιλβέστερ Σταλόνε. Πρωταγωνιστούν οι Σιλβέστερ Σταλόνε, Μπερτ Γιανγκ, Αντόνιο Τάρβερ, Τζεραλντίν Χιουζ, Μίλο Βεντιμίλια.

ΜEGA 21.00

ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΟΥΖ

ΣΑΤΙΡΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» σηκώνει και πάλι την αυλαία αυτή την Τετάρτη, με τον ίδιο απολαυστικό σχολιασμό της επικαιρότητας, τις θεαματικές μεταμορφώσεις με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και φυσικά τα μοναδικά θεατρικά σκετς γραμμένα από την ευρηματική πένα του Λάκη Λαζόπουλου.

COSMOTE CINEMA 1 21.00

ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ βλέπει τον κόσμο του να καταρρέει, όταν μια συμμορία κακοποιών απάγει το αγαπημένο του σκυλάκι. Για να το πάρει πίσω θα πρέπει να συνεργαστεί με τα μέλη της και να έρθει αντιμέτωπος με ύποπτους χαρακτήρες. Σκηνοθεσία Μαρκ Κάλεν, Ρομπ Κάλεν. Πρωταγωνιστούν οι Μπρους Γουίλις, Τζέισον Μομόα, Τζον Γκούντμαν κ.α.

COSMOTE CINEMA 2 20.10

ΔΕΝ ΖΩ ΧΩΡΙΣ ΕΣΕΝΑ

ΚΩΜΩΔΙΑ

Ένας εργασιομανής άντρας, όταν καταστρέφει ένα οικογενειακό γεγονός, έρχεται αντιμέτωπος με την αγανακτισμένη σύζυγό του. Εκείνη τον αναγκάζει να επιλέξει ανάμεσα στις δυο μεγάλες του αγάπες: το τηλέφωνό του και τον γάμο τους. Σκηνοθεσία Σαντιάγο Ρεκέχο. Πρωταγωνιστούν οι Αντριάν Σουάρ, Παθ Βέγκα, Ραμόν Μπαρέα κ.α.