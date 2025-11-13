REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΑΝΤ1 24.00

«ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ»

ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο Εμμανουήλ Καραλής, ο ιπτάμενος Μανόλο ανοίγει την καρδιά του και μιλά για όλους και για όλα στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο κορυφαίος αθλητής και Ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ αφηγείται τη ζωή του. Το άλμα ψυχής που τον οδήγησε στις μεγάλες διοργανώσεις και στα μετάλλια. Οι στιγμές που λύγισε και εκείνες που έγραψε ιστορία. Η διαδρομή ενός νέου που δεν σταματά ποτέ να κυνηγά το φως, ανεβαίνοντας πάντα πιο ψηλά.

Δείτε το τρέιλερ:

https://www.youtube.com/watch?v=StXDF7itZWc

ALPHA 22.30

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 16

Η Μελισσάνθη αιφνιδιάζεται από την πρόταση της Χλόης, να υιοθετήσει το παιδί της, ενώ ο Απόστολος καταρρέει μπροστά σε όλους. Η Ιουλία έπειτα από ένα καβγά με την Ευγενία φτάνει στα όριά της και καταλήγει μαζί με τον Κίμωνα.

MEGA 21.00

HOTEΛ ΕΛVIRA

Επεισόδιο 16

Ο Χάρι ομολογεί στην Ελβίρα ότι είναι ο εκτελεστής του σχεδίου της Raptor, και εκείνη τού ζητάει να φύγει από το ξενοδοχείο το συντομότερο. Η παράξενη συμπεριφορά του Φίλιππου ανησυχεί τη Ντίνα, η οποία κάνει διάρρηξη στο σπίτι του και ανακαλύπτει την κρυφή του ζωή.

COSMOTE CINEMA 1 23.00

THE UNSTOPPABLE SHIRLEY MACLAINE

Α΄ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

NTOKIMANTER

Γνωστή για το πάθος και το χιούμορ της, η Σίρλεϊ ΜακΛέιν είναι μία από τις πλέον ξεχωριστές σταρ του Χόλιγουντ. Από την αρχή της καριέρας της έως σήμερα, στα 91 χρόνια της, δεν έχει σταματήσει να επανεφευρίσκει τον εαυτό της.

COSMOTE CINEMA 2 22.00

ΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ

ΘΡΙΛΕΡ

Μια γυναίκα μεγαλώνει τις ορφανές ανιψιές της σε ένα απομονωμένο σπίτι, καθώς ο κόσμος μαστίζεται από μία πανδημία. Η άφιξη ενός τραυματισμένου άντρα αναστατώνει τη ζωή τους και τις αναγκάζει να αναθεωρήσουν όλα όσα πίστευαν. Σκηνοθεσία Άλεκ Τιμπάλντι. Πρωταγωνιστούν οι Άσλεϊ Τζαντ, Σάρα Πίντζεον, Κέιτι Ντάγκλας κ.α.