REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΕΡΤ1 23.00

ΘΛΙΜΜΕΝΗ ΤΖΑΣΜΙΝ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Μια διασημότητα της Νέας Υόρκης, βαθιά προβληματισμένη και σε άρνηση, φτάνει στο Σαν Φρανσίσκο, προκειμένου να μείνει με την αδερφή της. Εκεί καταβάλλει προσπάθειες να ξαναφτιάξει τη ζωή της. Σκηνοθεσία Γούντι Άλεν. Πρωταγωνιστούν οι Κέιτ Μπλάνσετ, Άλεκ Μπόλντουιν, Σάλι Χόκινς, Πίτερ Σάρσγκαρντ.

ΑΝΤ1 22.30

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΟΝΑ

ΚΩΜΩΔΙΑ

Ένας άντρας ταξιδεύει από την Αθήνα στη Νάξο, μαζί με τον κολλητό του, για μια επίσκεψη στην ετοιμοθάνατη νονά του. Κι ενώ περιμένουν το μοιραίο, οι δυο τους θα βρεθούν μπλεγμένοι σε μια σειρά από ξεκαρδιστικές περιπέτειες. Σκηνοθεσία Νίκος Ζαπατίνας. Πρωταγωνιστούν οι Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάσης Τσαλταμπάσης, Κατερίνα Παπουτσάκη.

MEGA 23.20

ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ

ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Για 31η χρονιά η Αγγελική Νικολούλη ρίχνει ‘φως’ σε σκοτεινές υποθέσεις. Μυστηριώδεις εξαφανίσεις, ανεξιχνίαστες δολοφονίες, ύποπτοι θάνατοι. Ιστορίες που ζητούν απαντήσεις και απασχολούν έντονα την κοινή γνώμη. Επίμονες έρευνες με την συμμετοχή τηλεθεατών και ειδικών συνεργατών.

COSMOTE CINEMA 1 23.00

ΟΛΟ ΤΟ ΣΟΙ

ΚΩΜΩΔΙΑ

Ένας ‘συνταξιούχος’ εγκληματίας απολαμβάνει μια ήρεμη ζωή με την οικογένειά του, όταν εμφανίζονται απρόσκλητοι η πρώην σύζυγός του και ο γιος τους. Και σαν να μην έφταναν οι προκλήσεις, δυο διαβόητοι γκάγκστερ… τους αναζητούν. Σκηνοθεσία Ντίτο Μοντιέλ. Πρωταγωνιστούν οι Μπιλ Μάρεϊ, Πιτ Ντέιβιντσον, Εντ Χάρις κ.α.

COSMOTE CINEMA 2 23.45

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Ο Ίθαν Χαντ επιστρέφει με μια νέα επικίνδυνη αποστολή. Χωρίς καμία υποστήριξη από την Υπηρεσία του και με το χρόνο να κυλά εις βάρος του, θα πρέπει να εντοπίσει έναν επικίνδυνο τρομοκράτη πριν να είναι αργά.. Σκηνοθεσία Μπραντ Μπερντ. Πρωταγωνιστούν οι Τομ Κρουζ, Τζέρεμι Ρένερ, Σάιμον Πεγκ, Πόλα Πάτον κ.α.