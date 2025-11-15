REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Quantcast
REAL TV: Αξίζει να δείτε

11:00, 15/11/2025
Σάββατο 15 Νοεμβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΑLPHA 21.45

ΕΛΛΑΔΑ – ΣΚΩΤΙΑ

ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

UEFA World Cup Qualifiers 2025. Η Ελλάδα υποδέχεται τη Σκωτία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»,  με τους διεθνείς μας να θέλουν ρεβάνς για την ήττα στη Γλασκώβη.

ΕΡΤ3 23.00

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Ένας βετεράνος νυχτερινός ραδιοφωνικός εκφωνητής κάνει εκπομπή την βραδιά που γίνεται 50 και συνειδητοποιεί με αμηχανία ότι πια δεν συγκαταλέγεται στους νέους, ξετυλίγει στον αέρα τη ζωή του και την αναζήτηση ενός ξεχασμένου έρωτα.  Σκηνοθεσία Ρένος Χαραλαμπίδης. Πρωταγωνιστούν οι Ρένος Χαραλαμπίδης, Ελευθερία Στάμου, Μαργαρίτα Αμαραντίδου.

STAR 21.00  

ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ 2: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ

ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Τα αδέλφια Τέμπλετον έχουν ενηλικιωθεί πλέον, αλλά δυστυχώς απομακρυνθεί ο ένας από τον άλλον. Όμως, ένας νέος αρχηγός από κούνια με δυναμική προσέγγιση, θα γίνει αφορμή για να ενωθούν ξανά.

COSMOTE CINEMA 1 21.00

Η ΔΙΚΗ ΕΝΟΣ ΣΚΥΛΟΥ

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΚΩΜΩΔΙΑ

Μια ιδεαλίστρια δικηγόρος με ειδίκευση στις χαμένες υποθέσεις δέχεται να υπερασπιστεί έναν σκύλο που έχει δαγκώσει τρεις ανθρώπους. Αν δεν καταφέρει να κερδίσει την υπόθεση… ο ασυνήθιστος πελάτης της θα οδηγηθεί σε ευθανασία.. Σκηνοθεσία Λετισιά Ντος. Πρωταγωνιστούν οι Λετισιά Ντος, Φρανσουά Νταμιέν, Ζαν-Πασκάλ Ζαντί κ.α.

COSMOTE CINEMA 2  22.00

SNAKE EYES: G.I. JOE ORIGINS

ΤΑΙΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Ένας μοναχικός άντρας γίνεται μέλος της αρχαίας ιαπωνικής φατρίας Αρασικάγκε και διδάσκεται την πολεμική τέχνη των νίντζα, όταν σώζει τη ζωή του διαδόχου τους. Μα η αποκάλυψη ενός σκοτεινού μυστικού του δοκιμάζει την αφοσίωσή του. Σκηνοθεσία Μπραντ Μπερντ. Πρωταγωνιστούν οι Τομ Κρουζ, Τζέρεμι Ρένερ, Σάιμον Πεγκ, Πόλα Πάτον κ.α.

 

