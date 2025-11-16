REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Κυριακή 16 Νοεμβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΑΝΤ1 22.30

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 6

Ο Τάσος φυγαδεύεται από τον Δικαστή με έναν όρο: Να κρατήσει το στόμα του κλειστό και να τον εμπιστευτεί. Παράλληλα, η Κλέλια παίρνει αναβολή στο αυτόφωρο, ενώ ο Άλκης βουλιάζει στις ενοχές, για όλο αυτό που συμβαίνει στον Τάσο.

ΑLPHA 21.00

ΚΡΙΝΤ: Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΘΡΥΛΟΥ

ΔΡΑΜΑ

Ο γιος του θρυλικού μποξέρ Απόλο Κριντ εγκαταλείπει τα πάντα κι αποφασίζει να κυνηγήσει καριέρα πυγμάχου. Μετακομίζει από την ηλιόλουστη Καλιφόρνια στη Φιλαδέλφεια και με τα πολλά πείθει τον Ρόκι Μπαλμπόα να γίνει προπονητής του. Σκηνοθεσία Ράιαν Κούγκλερ. Πρωταγωνιστούν οι Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Σιλβέστερ Σταλόνε, Τέσα Τόμσον.

MEGA 21.00

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Ένας άντρας με πληγές που δεν έχουν κλείσει. Μια γυναίκα που δεν έχει άλλη επιλογή και μια νύχτα που θα αλλάξει για πάντα τις ζωές τους.

COSMOTE CINEMA 1 21.00

THE APPRENTICE

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Νέα Υόρκη, δεκαετία του ’70. Ο νεαρός Ντόναλντ Τραμπ θέλει να χαράξει τη δική του πορεία στον τομέα των ακινήτων, όταν γίνεται ο προστατευόμενος του αδίστακτου δικηγόρου Ρόι Κον. Η ταινία κέρδισε υποψηφιότητα για 2 Όσκαρ. Σκηνοθεσία Αλί Αμπάσι. Πρωταγωνιστούν οι Σεμπάστιαν Σταν, Τζέρεμι Στρονγκ, Μαρία Μπακάλοβα κ.α.

COSMOTE CINEMA 2 22.00

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ

ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ

Ένας άρτια εκπαιδευμένος πρώην πράκτορας της CIA επιστρέφει στην ενεργό δράση, για να φέρει εις πέρας μια αποστολή που τον αφορά προσωπικά. Σύντομα, θα μπει στο στόχαστρο ενός παλιού μαθητή του και θα έρθει σε θανάσιμη σύγκρουση με όλους και με όλα. Σκηνοθεσία Ρότζερ Ντόναλντσον. Πρωταγωνιστούν οι Πιρς Μπρόσναν, Λιουκ Μπρέισι, Όλγκα Κουριλένκο κ.α.