REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΕΡΤ1 24.00

«Οι Τρεις Σωματοφύλακες: Ντ’ Αρτανιάν»

ΔΡΑΣΗΣ

Από τον Λούβρο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, και από τα κακόφημα μέρη του Παρισιού στην πολιορκία της Λα Ροσέλ… Σ’ ένα βασίλειο διχασμένο από θρησκευτικούς πολέμους και υπό την απειλή της βρετανικής εισβολής, μια μικρή ομάδα ανθρώπων διασταυρώνει τα ξίφη της και συνδέει τη μοίρα της με αυτή της Γαλλίας.

Σκηνοθεσία: Martin Bourboulon

Κύριοι Ρόλοι: Francois Civil, Vincent Cassel

ΕΡΤ2 21.30

«Ο Αήττητος»

ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Στις αρχές του 19ου αιώνα, η κοινωνική αλλαγή και πρόοδος εξαπλώνονταν με πολύ αργούς ρυθμούς κατά μήκος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Στην Αγγλία, τόσο οι πόλεις όσο και η επαρχία βρίσκονταν στα όρια της φτώχειας. Όμως, στα σκοτεινά στενά και στα πανηγύρια του Μπρίστολ αναδύθηκε ένα νέο είδος λαϊκού ήρωα. Το όνομά του ήταν Τζεμ Μπέλτσερ και επρόκειτο να μεταμορφώσει την πρωτόγονη πυγμαχία σε άθλημα των βασιλιάδων. Ο Τζεμ μεγάλωσε χωρίς τίποτα στους δρόμους, μαθαίνοντας από νωρίς τη σκληρή πραγματικότητα, καθώς έβλεπε τον διαβόητο παππού του να καταστρέφει τον εαυτό του και όποιον ήταν δίπλα του με τη βάναυση συμπεριφορά του λόγω των εθισμών του. Ήταν προπονητής και πατρική φιγούρα για τον ίδιο -ο Μπιλ Γορ δίδαξε τον Τζεμ την πειθαρχία και τη γλυκιά τέχνη της πυγμαχίας. Ο Μπιλ έπεισε τον Τζεμ ότι μπορούσε να γίνει ο καλύτερος πυγμάχος στον κόσμο και αυτό που ακολούθησε ήταν η ανοδική πορεία του νεότερου πρωταθλητή της Αγγλίας.

Σκηνοθεσία: Daniel Graham

Κύριοι Ρόλοι: Matt Hookings, Ray Winstone, Russell Crowe, Marton Csokas

ALPHA 22.30

«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 17:

Ο Βούλγαρης γίνεται θηρίο ανήµερο µε τη Λένα και ξεσπάει στη Γαλήνη, η οποία σταματά να παίρνει το µέρος του και να στηρίζει τις αποφάσεις του. Παράλληλα, αν και η Γαλήνη προσπαθεί να πείσει τον Γρηγόρη να είναι καχύποπτος µε την απεσταλμένη της Αλεξάνδρας, την Αγγελική, εκείνος την ερωτεύεται σφόδρα. Η Αλεξάνδρα ετοιµάζει ένα σχέδιο που θα κάνει την Αγγελική ηρωίδα στα µάτια όλης της οικογένειας Βούλγαρη, ενώ ο Καπετανάκος, όταν βρίσκει ποια πήρε το σημειωματάριο µε τα ονοµατεπώνυµα των κοριτσιών του, γίνεται έξαλλος. Η Βούλα απογοητεύεται από την τροπή που παίρνει το όνειρό της να ξεκινήσει ιδιαίτερα µαθήµατα, ενώ ο Ορέστης έρχεται σε επαφή µαζί της …χωρίς να το αντιληφθεί. Ο Καστίλιας μαθαίνει, επιτέλους, ότι ο Γρηγόρης βρέθηκε µε τον Στράτο, λίγο πριν τον φόνο του τελευταίου, το µοιραίο εκείνο βράδυ, ενώ, όταν ο Γιάμαρης φτάνει ως καλεσμένος στο σπίτι του Βούλγαρη, για τη βραδιά του αρραβώνα της Λένας και του Χρόνη, βρίσκει την αγαπημένη του, Γαλήνη, σε άσχημη κατάσταση.

MEGA 21.00

«Μια νύχτα μόνο»

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 10

Οι αποκαλύψεις γύρω από την Αρετή αναστατώνουν την εταιρεία. Ο Οδυσσέας, έχοντας αναθεωρήσει, αποφασίζει να της ζητήσει συγγνώμη. Από την άλλη, η Μαρίκα δέχεται πίεση από τον άντρα της να σταματήσει τις επισκέψεις στον εγγονό τους, όμως εκείνη επιμένει να το φτάσει μέχρι τέλους. Παράλληλα, η άφιξη του Πωλ στην Ελλάδα, που ήρθε για να μείνει, θα ταράξει τα νερά, όχι μόνο για την οικογένεια Παπαμιχάλη, αλλά και την ERGAN. Ο Πωλ (Κυριάκος Σαλής) φαίνεται πως δεν ενδιαφέρεται να κυνηγήσει μια καριέρα ως αποτυχημένος ζωγράφος. Δείχνει ενδιαφέρον για την ERGAN, καθώς διατηρεί κι εκείνος ποσοστό στην εταιρεία. Η νέα αρχιτέκτονας στην εταιρεία, η Όλγα Ευθυμίου (Πηνελόπη Πλάκα), φίλη της Ναταλίας, της νομικής συμβούλου, δυσαρεστείται που ο Οδυσσέας την υποβιβάζει σε βοηθό και δεν της δίνει δουλειές ανάλογες με της Αρετής και της Ελένης. Ο Σταύρος ρωτάει την Ελένη για την Αρετή, θέλει να μάθει για τη ζωή της. Αναρωτιέται πώς βρήκε τα λεφτά για τον δότη και η Ελένη του εκφράζει την ανησυχία της, ότι κατέφυγε σε τοκογλύφο. Ο Σταύρος και ο Οδυσσέας διεκδικούν την Αρετή, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Η ένταση κορυφώνεται, όταν ο Οδυσσέας μαθαίνει για την πρωτοβουλία του Σταύρου να ζητήσει να κοπεί επιταγή στο όνομά της, για να της τη δώσει ο ίδιος ως μπόνους.

COSMOTE CINEMA 3, 22.00

«Το Μόνον της Ζωής του Ταξείδιον»

ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Ο συγγραφέας Γεώργιος Βιζυηνός βρίσκεται έγκλειστος σε άσυλο της Αθηνάς στο τέλος του 19ου αιώνα. Μέσα στο άσυλο προσπαθεί να επαναφέρει στη μνήμη του τα χρόνια που έζησε παιδί στην Κωνσταντινούπολη και τη Θράκη, μέσα από ένα λογοτεχνικό βιβλίο που έγραψε για την εποχή εκείνη. Στις αναμνήσεις του είναι έντονη η εικόνα του παππού του, ενός ανθρώπου που μέχρι την ηλικία των 10 χρονών ντυνόταν κορίτσι για να αποφύγει τον στρατό. Στη ζωή του παππού του κυρίαρχο ρόλο έπαιξαν τα παραμύθια και το όνειρο, κι αυτό επηρέασε τον ψυχικό κόσμο του μικρού Γεώργιου Βιζυηνού.

Σκηνοθεσία: Λάκης Παπαστάθης

Κύριοι Ρόλοι: Ηλίας Λογοθέτης, Φραγκίσκη Μουστάκη, Ρούλα Πατεράκη, Λάζαρος Ανδρέου, Μαρίνα Ψάλτη, Υβόννη Μαλτέζου, Mustafa Avkiran, Metin Belgin, Ντίνος Αυγουστίδης, Μιχαήλ Μαρμαρινός