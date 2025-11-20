REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΑΝΤ1, 24:00

ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ

ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Συναντήσεις με πρόσωπα της επικαιρότητας, καλεσμένοι που ξεχωρίζουν για τη σπουδαία τους διαδρομή, συνεντεύξεις με αποκαλύψεις που θα συζητηθούν έρχονται στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», που πρωταγωνιστεί στη μικρή οθόνη για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

ΕΡΤ1 23:00,

ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Μαύρη κοινωνική κωμωδία

Επεισόδιο 38ο. Η άφιξη του αμνήμονα στο Νεοχώρι ξαφνιάζει την Ιρίνα η οποία προσπαθεί να καταλάβει ποιος κρύβεται πίσω από την επίθεση και τι συνέβη στην Τάνια. Παράλληλα, ο Δημήτρης καλείται να διαχειριστεί την αναχώρηση του Ιβάν. Η Σίσσυ και ο Θέμης πηγαίνουν στην Αθήνα για να πάρουν τα λεφτά που τους υποσχέθηκε ο Ιβάν, όμως ένα απρόσμενο γεγονός ανατρέπει τα σχέδιά τους. Η Βάνα ανησυχεί για την υγεία του Γερμανού, η οποία χειροτερεύει. Στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τον Γερμανό, Βάνα και Άρτεμις έρχονται πιο κοντά. Οι κάτοικοι του χωριού συνεχίζουν τον αγώνα τους ενάντια στο φράγμα, ενώ παράλληλα συμμετέχουν στα γυρίσματα της σειράς «Άγριες τριανταφυλλιές».

COSMOTE CINEMA 1, 23:00

ΜΑΡΛΙ ΜΑΤΛΙΝ: OΧΙ ΠΙΑ ΜΟΝΗ

Το ντοκιμαντέρ της Σοσάνα Στερν για την πρώτη κωφή ηθοποιό στην ιστορία του Κινηματογράφου η οποία κέρδισε Όσκαρ Καλύτερης Ερμηνείας. Στο ντοκιμαντέρ αφηγείται η ίδια τη ζωή της στη νοηματική αμερικανική γλώσσα και αναφέρεται στις δυσκολίες τού να είσαι πρωτοπόρος. Η ταινία διερευνά τη ζωή της ως ηθοποιού και τη μετεωρική άνοδό της.

COSMOTE SPORT 3HD, 22:00

ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ-ΣΤΟΚΠΟΡΤ,

Sky Bet EFL League One,

17 η Αγωνιστική

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΕΡΤ1, 24:00

«Η 6Η ΜΕΡΑ»

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

Υπόθεση: Στο εγγύς μέλλον, η κλωνοποίηση είναι πλέον τεχνικά προηγμένη, αλλά η κλωνοποίηση ανθρώπων εξακολουθεί να είναι παράνομη. Όταν ο Άνταμ Γκίμπσον ένας παλιομοδίτης οικογενειάρχης και παρασημοφορημένος πιλότος μαχητικών στον λεγόμενο Πόλεμο των Τροπικών Δασών, επιστρέφει ένα βράδυ στο σπίτι του ανακαλύπτει ότι η ζωή του έχει κλαπεί από τον κλώνο του και η τέλεια ύπαρξή του διαγράφεται. Βυθίζεται σε έναν σκοτεινό κόσμο δολοφονιών, διαφθοράς και εξαπάτησης υψηλής τεχνολογίας και ξεριζώνεται από την οικογένειά του από κακοποιούς που έχουν σταλεί για να τον καταστρέψουν επειδή κλωνοποίησαν τον λάθος άνθρωπο. Ο Άνταμ πρέπει όχι μόνο να σώσει τον εαυτό του, αλλά και να αποκαλύψει ποιος και τι κρύβεται πίσω από το σατανικό σχέδιο που τον μπλέκει, προκειμένου να διεκδικήσει ξανά την οικογένειά του και την ταυτότητά του.

Σκηνοθεσία: Ρότζερ Σποότισγουντ

Σενάριο: Κόρμακ Γουίμπερλι, Μαριάν Γουίμπερλι

Πρωταγωνιστούν: Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, Σάρα Ουίντερ, Τόνι Γκόλντγουιν, Μάικλ Ράπαπορτ, Τέιλορ Αν Ριντ, Ρόμπερτ Ντυβάλ, Ρόντνεϊ Ρόουλαντ