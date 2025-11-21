REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΕΡΤ1 23.00

«ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ»

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ

Λίβερπουλ, 1978. Ο νεαρός ηθοποιός Τάρνερ και η μεσήλικη και διάσημη αμερικανίδα ηθοποιός Γκλόρια Γκαράχαμ γνωρίζονται και δημιουργούν δεσμό. Αυτό που ξεκινάει ως μια δραστήρια σχέση ανάμεσα σε μια θρυλική φαμ-φατάλ και τον νεαρό εραστή της γρήγορα αναπτύσσεται σε κάτι το βαθύτερο, όπου η Γκλόρια επιλέγει την παρέα του Τάρνερ κάθε φορά που χρειάζεται υποστήριξη. Το πάθος και η δίψα τους για ζωή δοκιμάζεται ως τα άκρα, όταν καταστάσεις που βρίσκονται στον δρόμο τους ξεφεύγουν από τον έλεγχο τους.

Σκηνοθεσία: Paul McGuigan

Κύριοι Ρόλοι: Annette Bening, Jamie Bell, Vanessa Redgrave

ALPHA 20.00

«ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ, VI»

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 7: «Το κρυφό σχολειό»

Μια επιδότηση για τα κρεοπωλεία φέρνει τον Βαγγέλη αντιμέτωπο με ένα καλά κρυμμένο μυστικό: δεν τελείωσε ποτέ το λύκειο! Για να μη χάσει ο Βαγγέλης την ευκαιρία, γράφεται κρυφά σε εσπερινό σχολείο. Για πόσο, όμως, θα καταφέρει να το κρατήσει μυστικό; Στο μεταξύ, ο Σάββας και ο Μιχάλης τρέχουν τη διαδικασία του ΕΣΠΑ, αγνοώντας ότι ο Βαγγέλης δεν έχει απολυτήριο λυκείου και έχει επιστρέψει στα θρανία! Την ίδια ώρα, η Λυδία προετοιμάζεται για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ, κυνηγώντας μια θέση στο Δημόσιο και γεμίζοντας το σπίτι με βιβλία και άγχος. Σύντομα, ο Βαγγέλης θα χρειαστεί να δώσει εξηγήσεις στην οικογένεια του για τη μυστήρια και ανεξήγητη συμπεριφορά του… Τα ευτράπελα, όμως, δεν έχουν τέλος, όταν στο σπίτι του εμφανίζεται ο ανταγωνιστής του, ο χασάπης Μπάκας!

Επεισόδιο 8: «Ο πρωτάρης»

Ο Μένιος ανακοινώνει στην οικογένεια ότι βρήκε τη γυναίκα της ζωής του και σκοπεύει να την παντρευτεί! Μετά το αρχικό σοκ, ξεκινούν όλοι τις ετοιμασίες για να τη γνωρίσουν. Η Αλεξάνδρα και η Αντωνία κοντράρονται για το ποια θα κάνει την πιο εντυπωσιακή υποδοχή, ο Κωνσταντίνος δεν ξέρει αν πρέπει να συγκινηθεί ή να πανικοβληθεί, κι ο Μενέλαος… φιλοσοφεί για τον έρωτα! Όταν όμως η κοπελίτσα που περίμεναν φτάνει, η οικογένεια μένει άφωνη… Η μελλοντική νύφη των Τριαντάφυλλων, είναι μια ώριμη γυναίκα, πολύ μεγαλύτερη του. Η περιβόητη Ρεβέκκα! Η Λυδία και ο Σάββας την γνωρίζουν καλά, αφού πριν λίγες ώρες της είχαν πουλήσει το γλυπτό που τους είχε χαρίσει η Αλεξάνδρα στον αρραβώνα τους! Θα καταφέρουν να το πάρουν πίσω πριν το ανακαλύψει η Αλεξάνδρα; Κι ο Μένιος όσο είναι τυφλωμένος από έρωτα, θα καταλάβει ποια μυστικά κρύβει η μελλοντική γυναίκα του;

COSMOTE SPORT 3HD, 22:00

ΠΡΕΣΤΟΝ-ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ,

SKY BET EFL CHAMPIONSHIP,

16 η Αγωνιστική

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

COSMOTE CINEMA 1, 21.00

«ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ»

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Όταν η Ρέινορ και ο Μοθ θα χάσουν το σπίτι τους το 2013, παίρνουν την τολμηρή απόφαση να περπατήσουν ένα δύσβατο μονοπάτι 630 μιλίων στη νοτιοδυτική ακτή της Αγγλίας. Έχοντας μαζί τους μόνο τα απολύτως απαραίτητα, κάθε βήμα τους είναι μια απόδειξη της δύναμης και της αποφασιστικότητάς τους.

Σκηνοθεσία: Marianne Elliott

Κύριοι Ρόλοι: Gillian Anderson, Jason Isaacs

ΕΡΤ1, 00.45

«TEN POUND POMS»

ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Παρακολουθούμε μια ομάδα Βρετανών που αναχωρούν από τη μεταπολεμική Μ. Βρετανία το 1956 για την Αυστραλία, όπου τους είχαν υποσχεθεί ένα καλύτερο σπίτι, καλύτερες προοπτικές εργασίας και καλύτερη ποιότητα ζωής, για μόλις 10 λίρες (ισοδυναμεί με 260 λίρες σήμερα).

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Παίζουν: Μισέλ Κίγκαν, Φαίη Μαρσέι, Γουόρεν Μπράουν, Στέφεν Κάρι, Ντέιβιντ Φιλντ, Μπομπ Κόλινς, Λίον Φορντ, Έμα Χάμιλτον, Χιουγκο Τζονστόουν-Μπαρτ

Σκηνοθεσία: Τζέιμι Μάγκνους-Στόουν, Άνα Κόκκινος