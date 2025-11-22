REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Σάββατο 22 Νοεμβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

OPEN, 22.00

«ΟΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Ρώμη, 1973. Κουκουλοφόροι απαγάγουν ένα 16χρονο αγόρι, τον Τζον Πολ. Ο Τζον Πολ δεν είναι ένας τυχαίος έφηβος, αφού είναι εγγονός του Τζον Πολ Γκέτι, του πιο πλούσιου ανθρώπου στον κόσμο. Ένας πανίσχυρος, δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας πετρελαίου, απίστευτα μίζερος, απρόσωπος και τσιγκούνης, ο οποίος αρνείται ευθαρσώς και δημοσίως να πληρώσει τα λύτρα στους απαγωγείς για να σώσει τη ζωή του αγαπημένου του εγγονού. Η αφοσιωμένη και δυναμική μητέρα του Τζον Πολ, η Γκέιλ, παρά τις μάταιες προσπάθειες της να αλλάξει την αμείλικτη στάση του Γκέτι, καλείται να σηκώσει μόνη της το βάρος της απαγωγής και να κάνει τα αδύνατα δυνατά για να σώσει τον γιο της. Σε μια μάχη ενάντια στον χρόνο και τους απαγωγείς να γίνονται ολοένα και περισσότερο πιεστικοί και απειλητικοί για τη ζωή του Πολ, η Γκέιλ αποφασίζει να συμμαχήσει με τον αινιγματικό σωματοφύλακα του Γκέτι, τον Φλέτσερ Τσέις, αναλαμβάνοντας πλήρως τη διάσωση του γιου της.

Σκηνοθεσία: Ridley Scott

Κύριοι Ρόλοι: Michelle Williams, Christopher Plummer

COSMOTE SPORT 1HD, 20:00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ,

STOIXIMAN SUPER LEAGUE,

11 η Αγωνιστική

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 18.15

ΑΡΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

STOIXIMAN GBL

8η αγωνιστική

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

STAR 21.00

«Ο ΚΟΣ ΠΙΜΠΟΝΤΙ & Ο ΣΕΡΜΑΝ»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ, ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

Ο Κος Πίμποντι είναι επιχειρηματίας, εφευρέτης, επιστήμονας, κάτοχος Νόμπελ, γευσιγνώστης, δύο φορές Ολυμπιονίκης και ιδιοφυΐα…. Τυγχάνει όμως να είναι και σκύλος! Χρησιμοποιώντας την εξυπνότερη εφεύρεση του, τη μηχανή του Χρονοαυγού, ο κος Πίμποντι και ο υιοθετημένος γιος του, Σέρμαν, μεταφέρονται πίσω στο χρόνο για να ζήσουν από πρώτο χέρι κοσμοϊστορικά γεγονότα με μερικές από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες όλων των εποχών. Όταν όμως ο Σέρμαν παραβαίνει τους κανόνες μετακίνησης στο χρόνο, οι δύο ήρωες ξεκινούν μια κούρσα αποκατάστασης της ιστορίας και σωτηρίας του μέλλοντος, ενώ ο κος Πίμποντι θα αντιμετωπίσει την μεγαλύτερη απ’ όλες τις προκλήσεις που συνάντησε ποτέ -αυτή του να είναι γονιός.

Σκηνοθεσία: Rob Minkoff

Κύριοι Ρόλοι: Ty Burrell (φωνή), Max Charles (φωνή)

ALPHA, 24.00

«UNBROKEN PATH TO REDEMPTION»

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ο Λουί Ζαμπερίνι, ολυμπιονίκης και βετεράνος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μετά την επιστροφή του από τον πόλεμο, παλεύοντας με εφιάλτες και μετατραυματικό στρες, οδηγείται στον αλκοολισμό και την απόγνωση. Η ζωή του όμως θα αλλάξει πορεία όταν γνωρίσει τη Σύνθια, η οποία θα τον βοηθήσει να βρει τη χαμένη του πίστη και να αναζητήσει τη συγχώρεση για τους βασανιστές του.

Σκηνοθεσία: Harold Cronk

Κύριοι Ρόλοι: Samuel Hunt, Merritt Patterson