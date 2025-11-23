REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Κυριακή 23 Νοεμβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ALPHA, 21.00

«JACK REACHER»

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Ο Τζακ Ρίτσερ είναι ένας μυστηριώδης πράκτορας, με στρατιωτικό παρελθόν. Εμφανίζεται από το πουθενά για να βοηθήσει και να δώσει τις απαντήσεις γύρω από υπόθεση ελεύθερου σκοπευτή, που βρίσκεται σε κώμα, και που κατηγορείται ότι σκότωσε πέντε τυχαίους πολίτες. Με το παρελθόν του ως ερευνητής, ο Ρίτσερ είναι αποφασισμένος να αποκαλύψει την αλήθεια, αρνούμενος να δεχτεί τα προφανή στοιχεία που φαίνονται πολύ απλά. Συνεργαζόμενος με την Έλεν Ρόντιν μια δικηγόρο που επίσης προσπαθεί να ανακαλύψει τι κρύβεται πίσω από την κατηγορία, ο Τζακ βυθίζεται σε μια έρευνα που θα αποκαλύψει μια πολύ ευρύτερη συνωμοσία.

Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Μακουάρι

Σενάριο: Λι Τσάιλντ, Κρίστοφερ Μακουάρι

Ηθοποιοί: Τομ Κρουζ, Ρόζαμουντ Πάικ, Ρίτσαρντ Τζένκινς, Ρόμπερτ Ντιβάλ, Βέρνερ Χέρτζογκ

NOVASPORTS2, 17:00

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

SUPER LEAGUE

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

NOVASPORTS PRIME, 19:00

ΠΑΟΚ-ΚΗΦΙΣΙΑ

SUPER LEAGUE

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

COSMOTE SPORT 1HD, 21:00

ΑΕΚ-ΑΡΗΣ,

STOIXIMAN SUPER LEAGUE,

11η Αγωνιστική

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

STAR 23.45

«KINGSMAN: Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»

ΔΡΑΣΗΣ

Ο μεγαλύτερος μυστικός πράκτορας του πλανήτη, ο Τζακ Άργουιν, είναι αντιμέτωπος με την πλέον προκλητική υπόθεση της μακράς του καριέρας. Αλλά η απειλή του τέλους του κόσμου όπως τον ξέρουμε πρέπει να περιμένει, αφού ο Τζακ πρέπει πρώτα να εκπαιδεύσει τον μαθημένο στα κόλπα του δρόμου ανιψιό του, Γκάρι, ώστε αυτός να γίνει ο διάδοχος του στην υπηρεσία. Την ίδια στιγμή, διάσημοι απαγάγονται, μια ολόκληρη πόλη δολοφονείται και ένα σκοτεινό μυστικό τυλίγει τη βουνοκορφή του Έβερεστ. Το πρακτορικό δίδυμο ανακαλύπτει τι συνδέει όλα αυτά, αλλά αυτό έχει και το τίμημα του και κανείς γύρω τους δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης.

Σκηνοθεσία: Matthew Vaughn

Κύριοι Ρόλοι: Taron Egerton, Colin Firth, Samuel L. Jackson