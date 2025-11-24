REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΑΝΤ1 21.00

GRAND HOTEL

ΣΕΙΡΑ ΕΠΟΧΗΣ

Επεισόδια 37-38

Η Αλίκη, ο Άρης και η Φρίντα παλεύουν να καταλάβουν ποια είναι η σχέση του Διονύση με όλη την ιστορία που έχει πλεχτεί γύρω τους, εκείνος, όμως καταφέρνει να θολώσει τα νερά. Ο Άρης δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη που θα τον γυρίσει στο παρελθόν που προσπαθεί να ξεχάσει: φτάνει στο Grand Hotel ο πατέρας του, Ηρακλής Δανέζης… Την ίδια ώρα, ο Πέτρος, με τη βοήθεια της Μαρίνας, καλεί στο Grand Hotel και ζητάει να μιλήσει με την Αλίκη. Η Μελίνα αλλάζει εντελώς στάση και προσπαθεί να προσεγγίσει τον Χαραλάμπη, προκαλώντας την ενόχληση της Θεώνης. Ο Ηρακλής Δανέζης ανακοινώνει στον Χαραλάμπη ότι θα τον στηρίξει στις εκλογές, ζητώντας του, όμως, ένα μικρό αντάλλαγμα… Για άλλη μια φορά, τα σχέδια της Κυβέλης ναυαγούν όταν μαθαίνει πως τα πράγματα με την προίκα του Ιορδάνη δεν είναι έτσι όπως τα φανταζόταν.

Η Σμαρούλα ζητάει τη βοήθεια του Χρόνη, προκειμένου να αποτρέψει τον Πέτρο από το να επικοινωνήσει με την Αλίκη. Παράλληλα, ο Άρης είναι πολύ αναστατωμένος από την επίσκεψη του πατέρα του, καθώς ξυπνάνε στο μυαλό του εφιάλτες του παρελθόντος… Μάταια η Αλίκη προσπαθεί να τον στηρίξει, καθώς εκείνος δεν είναι σε θέση να συζητήσει με κανέναν. Ο Πέτρος δεν σταματάει να σκέφτεται την Αλίκη. Εκείνη ανυποψίαστη έρχεται πιο κοντά με τον Άρη που καταρρακωμένος της εκμυστηρεύεται πώς σκοτώθηκε ο αδερφός του από δικό του λάθος. Η Μελίνα δημιουργεί τριβές στην σχέση του Χαραλάμπη με την Θεώνη. Η Ελένη βρίσκει καταφύγιο για άλλη μια φορά στον Νικόλα, η απροειδοποίητη επίσκεψη, όμως, της Δέσποινας θ’ αλλάξει τα πάντα.

ΕΡΤ1 23.00

ΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 39

Η άφιξη του αμνήμονα στο Νεοχώρι ξαφνιάζει την Ιρίνα, η οποία προσπαθεί να καταλάβει ποιος κρύβεται πίσω από την επίθεση και τι συνέβη στην Τάνια. Παράλληλα, ο Δημήτρης καλείται να διαχειριστεί την αναχώρηση του Ιβάν.

ALPHA 22.00

PORTO LEONE: ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΕΠΟΧΗΣ

Επεισόδιο 18

Στους αρραβώνες της Λένας µε τον Χρόνη, ο Γιάμαρης συνειδητοποιεί το καθεστώς τρόµου κάτω από το οποίο ζει η Γαλήνη, ενώ ο Χρόνης αποκαλύπτει κάτι στη Λένα που την θυμώνει πολύ. Ο Βούλγαρης ενηµερώνεται από την Αγγελική ότι έχει γίνει ληστεία στην εταιρεία..

COSMOTE CINEMA 1 21.00

TRANSFORMERS 4: ΕΠΟΧΗ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ

ΤΑΙΝΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

Ένας ιδεαλιστής Τεξανός μηχανικός και η κόρη του συνεργάζονται με τον Όπτιμους Πράιμ και τα καταζητούμενα από την αμερικανική κυβέρνηση Ότομποτς, για να σταματήσουν μια σκοτεινή συνωμοσία που απειλεί τον πλανήτη… Σκηνοθεσία Μάικλ Μπέι. Πρωταγωνιστούν οι Μαρκ Γουόλμπεργκ, Νίκολα Πελτζ-Μπέκαμ, Στάνλεϊ Τούτσι κ.α.

COSMOTE CINEMA 2 20.00

THE OPERA! ΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΡΩΤΑ

ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

Η μέρα του γάμου του Ορφέα και της Ευρυδίκης έχει φτάσει, μα ένας ξαφνικός πυροβολισμός γκρεμίζει το όνειρο των δυο ερωτευμένων. Καθώς εκείνη παίρνει τον δρόμο για τον Κάτω Κόσμο, εκείνος ξεκινά να τη βρει και να τη φέρει πίσω. Σκηνοθεσία Πάολο Τζεπ Κούκο, Νταβίντε Λίβερμορ. Πρωταγωνιστούν οι Βαλεντίνο Μπούτζα, Μαριάμ Μπατιστέλι, Βενσάν Κασέλ κ.α.