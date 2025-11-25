REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Τρίτη 25 Νοεμβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΑΝΤ1 22.30

ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 10

Η Βιβή καταφέρνει τελευταία στιγμή να αποφύγει τη συνάντηση με τον Μιχαήλο. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και με τον Τάσο, κάτι που κάνει τον Μιχαήλο ν’ αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά. Η φυγή όλων τους στο χωριό είναι πλέον η μοναδική λύση για να χάσει τελείως τα ίχνη τους.

MEGA 21.00

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 15

Η Ελένη ζητάει συγγνώμη από την Αρετή για τη συμπεριφορά της, ενώ παράλληλα βρίσκει το θάρρος να αντιμετωπίσει τη Μιρέλλα και να βάλει κάποια πράγματα στη θέση τους. Ο Σάββας ανησυχεί, βλέποντας την αποστασιοποιημένη στάση της Άσπας σε σχέση με το νεογέννητο.

ΕΡΤ3 22.00

ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΜΙΑ ΜΑΖΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ;

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Επιστήμονες από όλο τον κόσμο μας προειδοποιούν για τις επιπτώσεις του πλαστικού στην υγεία μας. Δεκάδες χιλιάδες χημικών εισχωρούν στις τροφές μας. Πολλά από αυτά δεν έχουν ελεγχθεί και επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας του σώματός μας.

COSMOTE CINEMA 1 21.00

UNDERGROUND

ΔΡΑΜΑ

Μέσα από την υποτιθέμενη φιλία δύο ανδρών, η βραβευμένη με Χρυσό Φοίνικα ταινία αναβιώνει την ταραχώδη ιστορία της Γιουγκοσλαβίας στη διάρκεια τριών καθοριστικών συρράξεων: του Β’ Παγκοσμίου, του Ψυχρού Πολέμου και του Εμφυλίου. Σκηνοθεσία Εμίρ Κουστουρίτσα. Πρωταγωνιστούν οι Πρέντραγκ ‘Μίκι’ Μανόλοβιτς, Λαζάρ Ριστόβσκι, Μιριάνα Γιόκοβιτς κ.α.

COSMOTE CINEMA 2 22.00

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟΚΑΦΟΡΤ

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΜΟΥ

Μια νεαρή γυναίκα ξεκινά να εργάζεται σε έναν παλιό σταθμό του μετρό της Βαρκελώνης, όπου γίνεται μάρτυρας παράξενων περιστατικών. Αναζητώντας απαντήσεις, θα ανακαλύψει ότι το μέρος συνδέεται με έναν ανατριχιαστικό αστικό μύθο. Σκηνοθεσία Λουίς Πριέτο. Πρωταγωνιστούν οι Νατάλια Αζάρα, Χαβιέρ Γκουτιέρεθ, Βαλέρια Σορόγια κ.α.