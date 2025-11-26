REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Tετάρτη 26 Νοεμβρίου σήμερα και το team τoυ RealLife ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΕΡΤ1 21.00

ΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 41

H Άρτεμις πηγαίνει στα γυρίσματα της σειράς «Άγριες τριανταφυλλιές» για να δει τον Πέτρο, όμως η επαφή του Πέτρου με μια ηθοποιό την κάνει να ζηλέψει. Η Βάνα οργανώνει ένα σχέδιο για να αποπροσανατολίσει τον ερευνητή που ψάχνει τον Γερμανό.

ΜEGA 22.00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ –ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης, με στόχο την 1η του νίκη έπειτα από 2 ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες στη League Phase. Οι Μαδριλένοι έρχονται στο Φάληρο ως 7οι στην κατάταξη με 9 βαθμούς.

AΝΤ1 22.00

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 67

Γεμάτη υποψίες, η Βάνα επισκέπτεται τον Χρήστο στο γραφείο του και προσπαθεί να μάθει γιατί άλλαξε γνώμη και αποφάσισε να ξαναγυρίσει στον Όμιλο. Ο Άγης, που μαθαίνει για τη συνάντησή τους, λέει επίτηδες στη Μάγια ότι φοβάται πως ο Χρήστος θα βάλει λόγια εναντίον του στη μητέρα της.

COSMOTE CINEMA1 21.00

GIRL YOU KNOW IT’S TRUE

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Οι Ρομπ Πιλάτους και Φαμπ Μόρβαν έγιναν διάσημοι στα τέλη της δεκαετίας του ’80 ως Milli Vanilli. Ωστόσο, η αποκάλυψη ότι δεν τραγουδούσαν οι ίδιοι τα κομμάτια τους οδήγησε σε ένα πρωτοφανές σκάνδαλο… με τραγικές επιπτώσεις.Σκηνοθεσία Σάιμον Βερχόφεν. Πρωταγωνιστούν οι Τίζαν Ντζάι, Έλαν Μπεν Αλί, Ματίας Σβαϊκχόφερ κ.α.

COSMOTE CINEMA2 20.00

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΤΑΜΣ 2

ΜΑΥΡΗ ΚΩΜΩΔΙΑ

Τα αδέλφια Άνταμς δεν βλέπουν με καλό μάτι το νέο μέλος της οικογένειας, ενώ η μόνη νταντά που μπορεί να επιβάλλει την τάξη είναι μια άπληστη χρυσοθήρας, που έχει στόχο την περιουσία του Φέστερ… Η ταινία προτάθηκε για Όσκαρ. Σκηνοθεσία Μπάρι Σόνενφελντ. Πρωταγωνιστούν οι Αντζέλικα Χιούστον, Ραούλ Τζούλια, Κρίστοφερ Λόιντ κ.α.