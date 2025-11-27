REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΑΝΤ1 22.00

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ – ΑΕΚ

UEFA CONFERENCE LEAGUE

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Μετά την ισοπαλία με τη Σάμροκ Ρόβερς, η ΑΕΚ φιλοξενείται από τη Φιορεντίνα στο ‘Αρτέμιο Φράνκι’. Οι Ιταλοί προέρχονται από ήττα με ανατροπή από την Μάιντς την προηγούμενη αγωνιστική.

ΑLPHA 23.00

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 20

Η Μελισσάνθη καταρρακώνεται επειδή δεν θα γίνει τελικά μητέρα του παιδιού της Χλόης, ενώ ο Άγγελος αποφασίζει να φύγει. Ο Φωκάς δείχνει στον πατέρα του τις φωτογραφίες, γεγονός που πονηρεύει τον Κυριάκο.

EΡΤ2 21.30

Ο ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

ΚΩΜΩΔΙΑ

Ο Ρίκι Μπόμπι είναι ένας από τους μεγαλύτερους ραλίστες στην ιστορία των αμερικανικών αγώνων ταχύτητας NASCAR. Όλα όμως ανατρέπονται όταν εμφανίζεται ένας επικίνδυνος αντίπαλος, ο εκκεντρικός Γάλλος ραλίστας της Φόρμουλα 1. Σκηνοθεσία Άνταμ ΜακΚέι. Πρωταγωνιστούν οι Γουίλ Φέρελ, Τζον Σι Ράιλι, Σάσα Μπάρον Κοέν, Λέσλι Μπιμπ κ.α

COSMOTE CINEMA 1 23.00

KATE BUSH, THE TIMELESS GENIUS

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Το 2022, η σειρά ‘Stranger Things’ επανέφερε στην κορυφή το ‘Running Up That Hill’, που κυκλοφόρησε το 1985. Στα 63 της χρόνια, η Κέιτ Μπους εξακολουθεί να μαγεύει το κοινό παγκοσμίως. Πώς εξηγείται η διαχρονική γοητεία της;

COSMOTE CINEMA 2 22.00

ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ, ΣΤΗ ΓΗ

ΘΡΙΛΕΡ

Α΄ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Τρία χρόνια μετά την εξαφάνιση του αδελφού της σε μια διαστημική αποστολή, μια 23χρονη δυσκολεύεται να διαχειριστεί την απουσία του. Μέχρι που μια άγνωστη μορφή ζωής επικοινωνεί μαζί της… προτείνοντάς της μια ιδιότυπη συμφωνία. Σκηνοθεσία Ζερεμί Κλαπάν. Πρωταγωνιστούν οι Μεγκάν Νορτέμ, Ντιμιτρί Ντορέ, Σεμπαστιάν Πουντερού κ.α.