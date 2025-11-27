Quantcast
REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr
real player

REAL TV: Αξίζει να δείτε

18:00, 27/11/2025
REAL TV: Αξίζει να δείτε

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life  ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΑΝΤ1 22.00   

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ – ΑΕΚ

UEFA CONFERENCE LEAGUE

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Μετά την ισοπαλία με τη Σάμροκ Ρόβερς, η ΑΕΚ φιλοξενείται από τη Φιορεντίνα στο ‘Αρτέμιο Φράνκι’. Οι Ιταλοί προέρχονται από ήττα με ανατροπή από την Μάιντς την προηγούμενη αγωνιστική.

ΑLPHA  23.00  

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 20

Η Μελισσάνθη καταρρακώνεται επειδή δεν θα γίνει τελικά μητέρα του παιδιού της Χλόης, ενώ ο Άγγελος αποφασίζει να φύγει. Ο Φωκάς δείχνει στον πατέρα του τις φωτογραφίες, γεγονός που πονηρεύει τον Κυριάκο.

EΡΤ2   21.30  

Ο ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

ΚΩΜΩΔΙΑ

Ο Ρίκι Μπόμπι είναι ένας από τους μεγαλύτερους ραλίστες στην ιστορία των αμερικανικών αγώνων ταχύτητας NASCAR. Όλα όμως ανατρέπονται όταν εμφανίζεται ένας επικίνδυνος αντίπαλος, ο εκκεντρικός Γάλλος ραλίστας της Φόρμουλα 1. Σκηνοθεσία Άνταμ ΜακΚέι. Πρωταγωνιστούν οι Γουίλ Φέρελ, Τζον Σι Ράιλι, Σάσα Μπάρον Κοέν, Λέσλι Μπιμπ κ.α

 

 

COSMOTE CINEMA 1  23.00

KATE BUSH, THE TIMELESS GENIUS

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Το 2022, η σειρά ‘Stranger Things’ επανέφερε στην κορυφή το ‘Running Up That Hill’, που κυκλοφόρησε το 1985. Στα 63 της χρόνια, η Κέιτ Μπους εξακολουθεί να μαγεύει το κοινό παγκοσμίως. Πώς εξηγείται η διαχρονική γοητεία της;

COSMOTE CINEMA 2  22.00

ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ, ΣΤΗ ΓΗ

ΘΡΙΛΕΡ

Α΄ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Τρία χρόνια μετά την εξαφάνιση του αδελφού της σε μια διαστημική αποστολή, μια 23χρονη δυσκολεύεται να διαχειριστεί την απουσία του. Μέχρι που μια άγνωστη μορφή ζωής επικοινωνεί μαζί της… προτείνοντάς της μια ιδιότυπη συμφωνία. Σκηνοθεσία Ζερεμί Κλαπάν. Πρωταγωνιστούν οι Μεγκάν Νορτέμ, Ντιμιτρί Ντορέ, Σεμπαστιάν Πουντερού κ.α.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Π. Μαρινάκης για την ομιλία Ανδρουλάκη στη Βουλή: Έστω και τώρα, σας καλούμε να ζητήσετε συγγνώμη

Π. Μαρινάκης για την ομιλία Ανδρουλάκη στη Βουλή: Έστω και τώρα, σας καλούμε να ζητήσετε συγγνώμη

18:45 27/11
Αυτές οι 10 συνήθειες θα σας βοηθήσουν να χτίσετε μύες

Αυτές οι 10 συνήθειες θα σας βοηθήσουν να χτίσετε μύες

18:43 27/11
Κέρκυρα: Κατολισθήσεις στο δρόμο προς την παραλία Γλυφάδα – Με δυσκολία η κίνηση στο σημείο

Κέρκυρα: Κατολισθήσεις στο δρόμο προς την παραλία Γλυφάδα – Με δυσκολία η κίνηση στο σημείο

18:35 27/11
ΕΟΔΥ: 138 νέες εισαγωγές από κορωνοϊό και 12 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα - Δύο νέα σοβαρά κρούσματα γρίπης

ΕΟΔΥ: 138 νέες εισαγωγές από κορωνοϊό και 12 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα - Δύο νέα σοβαρά κρούσματα γρίπης

18:30 27/11
Qatargate: Μια μάρτυρας εμπλέκει σοβαρά την Εύα Καϊλή, σύμφωνα με την βελγική εφημερίδα «Le Soir»

Qatargate: Μια μάρτυρας εμπλέκει σοβαρά την Εύα Καϊλή, σύμφωνα με την βελγική εφημερίδα «Le Soir»

18:27 27/11
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα καλέσουμε ξανά τον "Φραπέ" την μεθεπόμενη βδομάδα  - Τι δήλωσε στον realfm 97,8 ο πρόεδρος της εξεταστικής για το ενδεχόμενο της βίαιης προσαγωγής του Γιώργου Ξυλούρη

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα καλέσουμε ξανά τον "Φραπέ" την μεθεπόμενη βδομάδα  - Τι δήλωσε στον realfm 97,8 ο πρόεδρος της εξεταστικής για το ενδεχόμενο της βίαιης προσαγωγής του Γιώργου Ξυλούρη

18:17 27/11
Brad Pitt: Ευγνώμων για την Ines de Ramon

Brad Pitt: Ευγνώμων για την Ines de Ramon

18:15 27/11
Ανδρουλάκης: «Βολεύεστε με τη λογική ''κάποιοι κερδίζουν, όταν κάποιοι χάνουν'' από την ακρίβεια ή από τη στεγαστική κρίση»

Ανδρουλάκης: «Βολεύεστε με τη λογική ''κάποιοι κερδίζουν, όταν κάποιοι χάνουν'' από την ακρίβεια ή από τη στεγαστική κρίση»

18:04 27/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved