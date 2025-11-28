REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΑLPHA 22.00

ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ

ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Η μακρομαλλούσα Ραπουνζέλ ζει έγκλειστη σε έναν απομονωμένο πύργο. Όταν ένας γοητευτικός ληστής κρυφτεί στον πύργο της, εκείνη θα τον αιχμαλωτίσει και θα του προσφέρει μια συμφωνία… Η ταινία κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ.

STAR 01.00

ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ

ΚΩΜΩΔΙΑ

Ο Γκάρετ μόλις έχει χωρίσει και προσπαθεί να συνέλθει όταν γνωρίζει την Έριν. Από την πρώτη στιγμή νιώθουν μια ακαταμάχητη έλξη και περνούν ένα ρομαντικό καλοκαίρι στη Νέα Υόρκη. Όταν έρχεται το φθινόπωρο και η Έριν πρέπει να επιστρέψει στο Σαν Φρανσίσκο, καταλαβαίνουν πως δεν μπορεί να ζήσει ο ένας χωρίς τον άλλο.Το ερωτευμένο ζευγάρι προσπαθεί να διατηρήσει τη σχέση του, έστω και εξ αποστάσεως, αν και οι φίλοι τους και οι συγγενείς τους, αποδοκιμάζουν την επιλογή τους. Η καρδιά, όμως, όταν θέλει δεν ακούει τη λογική και σύντομα ο Γκάρετ και η Έριν συνειδητοποιούν πως αυτή η σχέση, που ξεκίνησε κάπως επιπόλαια, ίσως να είναι η αληθινή αγάπη. Σκηνοθεσία Νανέτ Μπέρστιν. Πρωταγωνιστούν οι Ντρου Μπάριμορ, Τζάστιν Λονγκ, Κριστίνα Άπλγκεϊτ, Τσάρλι Ντέι, Ρον Λίβινγκστον κ.α.

OPEN 22.00

ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ: Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Οι Εκδικητές και οι υπερήρωες σύμμαχοί τους έρχονται αντιμέτωποι με έναν εχθρό που σχεδιάζει να αφανίσει το μισό σύμπαν. Θα χρειαστεί, όμως, να θυσιάσουν τα πάντα για να εξολοθρεύσουν τη νέα απειλή… Η ταινία προτάθηκε για Όσκαρ. Σκηνοθεσία Άντονι Ρούσο, Τζο Ρούσο. Πρωταγωνιστούν οι Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Κρις Χέμσγουορθ, Μαρκ Ράφαλο κ.α

COSMOTE CINEMA 1 23.30

FRIENDSHIP

ΜΑΥΡΗ ΚΩΜΩΔΙΑ

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Ο Γκρεγκ ζει μια ανιαρή ζωή με την οικογένειά του στα προάστια… μέχρι που ένας χαρισματικός νέος γείτονας μετακομίζει στη γειτονιά. Όμως, οι προσπάθειές τους να γίνουν φίλοι απειλούν να καταστρέψουν τη ζωή και των δύο. Σκηνοθεσία Άντριου ΝτεΓιανγκ. Πρωταγωνιστούν οι Τιμ Ρόμπινσον, Πολ Ραντ, Κέιτ Μάρα κ.α

COSMOTE CINEMA 2 20.10

BEZOS

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η ιστορία του Τζεφ Μπέζος, ενός επιχειρηματία με στόχο του τη δημιουργία μιας εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία έμελλε να γίνει η μεγαλύτερη στο είδος της… και εκείνος ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο.. Σκηνοθεσία Κουα Λι. Πρωταγωνιστούν Αρμάντο Γκουτιέρες, Εμίλιο Εστέφαν Τζούνιορ, Κέβιν Σόρμπο κ.α.