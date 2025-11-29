REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Σάββατο 29 Νοεμβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΕΡΤ1 22:00

#ΠΑΡΕΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

Ένα αφιέρωμα στον Μάριο Τόκα είναι ταυτόχρονα και αφιέρωμα στα δύσκολα χρόνια μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, αλλά και στα χρόνια που ακολούθησαν κι έκαναν τον Τόκα έναν από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες της γενιάς του. Ειδική μνεία γίνεται στο Ίδρυμα Μάριος Τόκας, το οποίο έχει στόχο τη διάσωση του έργου του. Καλεσμένοι του Γιώργου Κουβαρά είναι η Αμαλία Τόκα (Πετσοπούλου), σύζυγος και μητέρα των τριών παιδιών τους, ο Ηλίας Μπενέτος, ο Κούλλης Νικολάου, ο Στράτος Τζώρτζογλου, η Λουκία Παπαδάκη και ο Βαγγέλης Ιωάννου. Τραγούδια ερμηνεύουν οι: Ηρώ, Δήμητρα Σταθοπούλου, Δώρος Δημοσθένους, Κώστας Καραφώτης και Λούκας Γιώρκας..

ΕΡΤ2 22:30

CHUCK: Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ROCKY BALBOA

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η αληθινή ιστορία του Τσακ Γουέπνερ, ενός πωλητή από το Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος κατάφερε να αντέξει 15 γύρους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βαρέων Βαρών του 1975 εναντίον του διασημότερου μποξέρ όλων των εποχών, του θρυλικού Μοχάμεντ Άλι. Σκηνοθεσία Φιλίπ Φαλαρντό. Πρωταγωνιστούν οι Λιβ Σράιμπερ, Ελίζαμπεθ Μος, Ναόμι Γουότς, Ρον Πέρλμανκ.α.

STAR 20:45

ΟΙ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ ΤΗΣ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ

ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Ανακαλύψτε τους πιο ικανούς και ξεκαρδιστικούς πιγκουίνους της παγκόσμιας κατασκοπείας: Σκίπερ, Κοβάλσκι, Ρίκο και Στρατιώτη. Όταν ο μοχθηρός Δόκτορ Οκτάβιος Μυαλάτης απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο, θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με μία μυστική οργάνωση, τον Βόρειο Άνεμο, για να τον σταματήσουν.

COSMOTE CINEMA 1 23.00

MILLERS IN MARRIAGE

ΔΡΑΜΑ

Τρία παντρεμένα μεσήλικα ζευγάρια έρχονται αντιμέτωπα με καθολικά ερωτήματα για τον γάμο και την πίστη, την επαγγελματική επιτυχία κι αποτυχία, ενώ επίσης συνειδητοποιούν πόσο δύσκολο είναι να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Σκηνοθεσία Έντουαρντ Μπερνς. Πρωταγωνιστούν οι Μορίνα Μπακάριν, Μπέντζαμιν Μπρατ, Μίνι Ντράιβερ κ.α

COSMOTE CINEMA 2 20.05

THE DIVINE SARAH BERNHARDT

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μια ματιά στη ζωή της ‘θεϊκής’ Σάρα Μπερνάρ, της θρυλικής Γαλλίδας ηθοποιού που κατάφερε με την τολμηρή προσωπικότητά της και τις ερμηνείες της στο θέατρο να καταρρίψει τα κοινωνικά πρότυπα και να γίνει γνωστή σε όλον τον κόσμο. Σκηνοθεσία Γκιγιόμ Νικλού. Πρωταγωνιστούν Σαντρίν Κιμπερλέν, Λοράν Λαφίτ, Αμιρά Κασάρ κ.α.