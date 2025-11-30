REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Κυριακή 30 Νοεμβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ALPHA 21:00

Ο ΟΙΚΟΣ GUCCI

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Η πραγματική ιστορία της οικογενειακής αυτοκρατορίας του ιταλικού οίκου μόδας Gucci. Διατρέχοντας τρεις δεκαετίες έρωτα, προδοσίας, παρακμής, εκδίκησης και εντέλει φόνου, η ταινία πραγματεύεται τι κρύβεται πίσω από ένα όνομα. Σκηνοθεσία Ρίντλεϊ Σκοτ. Πρωταγωνιστούν οι Lady Gaga, Άνταμ Ντράιβερ, Τζάρεντ Λέτο κ.α.

ΑΝΤ1 22:45

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 9

Η ανατίναξη του βενζινάδικου, μπροστά στα μάτια του Δικαστή, σηματοδοτεί την έναρξη του πολέμου μεταξύ των μαφιόζων, με την Όλγα να προσπαθεί μάταια να ελέγξει την κατάσταση. Από την άλλη η Κλέλια, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, αντιλαμβάνεται σύντομα πως ο Τάσος διακινδυνεύει τη ζωή του, προκειμένου να προστατευτεί ο πραγματικός ένοχος και προσπαθεί να τον κάνει ν’ αλλάξει γνώμη. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα, η Κλέλια να έρθει πραγματικά πολύ κοντά με τον Δικαστή, που στην προσπάθειά του να την ελέγξει, δεν διστάζει πια να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο. Τη λάθος στιγμή όμως, ένα απρόσμενο τηλεφώνημα θα ταράξει κι άλλο την κατάσταση.

STAR 21:00

ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 9

Η Μαρίνα έχει προγραμματίσει έξοδο με τις φίλες της. Ο Χάρης μένει στο σπίτι, μόνος του, με τα φαντάσματα και πέφτει νωρίς για ύπνο. Έτσι, δεν αντιλαμβάνεται ότι στο σπίτι εισβάλλουν δύο ληστές, έτοιμοι να κλέψουν όλα τα πολύτιμα τιμαλφή.

COSMOTE CINEMA 1 22:50

SUBSERVIENCE

ΘΡΙΛΕΡ

Όταν η σύζυγός του αρρωσταίνει, ένας πατέρας αγοράζει ένα ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης για να βοηθήσει στο σπίτι. Όλα κυλούν ήρεμα μέχρι που το ρομπότ αποκτά συνείδηση και λαχταρά όλα όσα έχει να του προσφέρει η νέα οικογένειά του!. Σκηνοθεσία Σ.Κ. Ντέιλ. Πρωταγωνιστούν οι Μέγκαν Φοξ, Μικέλε Μορόνε, Μαντλίν Ζίμα κ.α

COSMOTE CINEMA 2 23:55

PEPPERMINT

ΘΡΙΛΕΡ

Πέντε χρόνια μετά την άγρια δολοφονία του συζύγου και της κόρης της, μια γυναίκα επιστρέφει από την αυτοεξορία της για να εκδικηθεί τόσο τους αυτουργούς του εγκλήματος όσο και το διεφθαρμένο σύστημα που τους άφησε ατιμώρητους. Σκηνοθεσία Πιέρ Μορέλ. Πρωταγωνιστούν Τζένιφερ Γκάρνερ, Τζον Γκάλαχερ Τζούνιορ, Τζον Ορτίζ κ.α.