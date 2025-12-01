REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Τρίτη 01 Δεκεμβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

STAR 23.30

Άνοδος: Η Ιστορία των Αντετοκούνμπο

Αθλητική, Βιογραφία

Η αληθινή ιστορία θριάμβου των αδελφών Αντετοκούνμπο, που από μετανάστες έγιναν αστέρες του NBA. Ο Τσαρλς και η Βέρα Αντετοκούνμπο μεταναστεύουν από τη Νιγηρία στην Ελλάδα, με την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο για εκείνους και την οικογένειά τους. Το ζευγάρι εργάζεται σκληρά για να επιβιώσει και να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στα πέντε του παιδιά. Καθημερινά απειλούνται με απέλαση από τη χώρα, καθώς το δύσκολο και δυσλειτουργικό σύστημα για την απόκτηση υπηκοότητας απειλεί τα όνειρα για τα παιδιά τους. Για να κερδίσει αρκετά χρήματα και να πληρώσει τους λογαριασμούς, η οικογένεια πουλάει αναμνηστικά σε τουρίστες στην Αθήνα. Τα αδέλφια Γιάννης και Θανάσης, όταν δεν δουλεύουν, παίζουν μπάσκετ σε μια τοπική ομάδα και ανακαλύπτουν γρήγορα ότι αν και δεν έχουν εμπειρία στο άθλημα, διαθέτουν μοναδικό ταλέντο. Προπονούνται σκληρά και οραματίζονται να γίνουν αθλητές παγκόσμιας κλάσης, μαζί με τον αδελφό τους, Κώστα. Με τη βοήθεια ενός ατζέντη ταλέντων, τα τρία αδέλφια αποφασίζουν να ακολουθήσουν καριέρα στο ΝΒΑ. Σύντομα, όλος ο κόσμος μιλάει για το φαινόμενο Αντετοκούνμπο! Μια ταινία γεμάτη συναισθήματα ελπίδας, ευγνωμοσύνης, αγάπης, πίστης και δύναμης! Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν executive producer της ταινίας.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ακίν Ομοτόσο

ΠΑΙΖΟΥΝ: Ντάγιο Οκενίγι, Γιετί Μπαντάκι, Ούτσε Αγκάντα, Μάκολμ Σέφας, Ραλ Αγκάντα, Τσινούα Μπαράκα Πέιν, Ελάιτζα Σομάνκε, Τζάλελ Καμάρα, Τζέιντεν Οσιμούγια, Ααρόν Κίνγκσλεϊ Αμπεντόλα, Ευθύμης Χαλκίδης, Πάνος Κορώνης, Χρήστος Λούλης

ΕΡΤ3 22.00

Ο Πόλεμος των Φόρων

Α’ Τηλεοπτική Μετάδοση

Το Tax Wars πραγματεύεται τον αγώνα για δίκαιη φορολογία σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Χρησιμοποιεί ένα μείγμα συνεντεύξεων με ειδικούς, πραγματικές ιστορίες και κινούμενα σχέδια για να αποκαλύψει πώς οι εταιρείες εκμεταλλεύονται τα κενά της νομοθεσίας και στερούν από τις κυβερνήσεις έσοδα. Η ταινία προτείνει αλλαγές στην πολιτική και υπογραμμίζει το ανθρώπινο κόστος της φοροαποφυγής, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αν και αναγνωρίζει τις προκλήσεις, το Tax Wars αφήνει στους θεατές μια αίσθηση ελπίδας, παρουσιάζοντας το αναπτυσσόμενο κίνημα για φορολογική δικαιοσύνη και τη δύναμη της συλλογικής δράσης.

Σκηνοθεσία: Hege Dehli & Xavier Harel

Παραγωγή: Mechanix Films & Yuzu Productions

ALPHA 22.30

«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»

Δραματική σειρά εποχής

Επεισόδιο 20:

Ένας µυστηριώδης φάκελος από ανώνυµο αποστολέα φέρνει τρόµο στην Γαλήνη, ενώ ο Καπετανάκος ζητάει από τον Γιάμαρη να του φέρει πίσω το τετράδιο που έβαλε να του κλέψουν. Παράλληλα, η Αλεξάνδρα επιμένει στην προσπάθειά της να µάθει ποια είναι η γυναίκα που έχει ερωτευτεί ο Αντρέας. Η Κοραλία με τη Βίκυ βρίσκονται στο τμήμα για να υποβάλλουν μήνυση για την κακοποιητική συμπεριφορά του Σήφη και ο Καστίλιας βάζει µπροστά το σχέδιό του προκειµένου να παγιδέψει τον Γρηγόρη, αποδεικνύοντας την ενοχή του. Ο Χρόνης ανακοινώνει στην Λένα την απόφαση του σε σχέση µε το κοινό τους µέλλον, ενώ η Αλεξάνδρα έρχεται αντιµέτωπη µε τον Γιάμαρη που της ζητάει εξηγήσεις σε σχέση µε την Αγγελική.

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κορδέλλας, Βασίλης Τσελεμέγκος, Μάριος Καραμάνης

ΑΝΤ1 22.30

«Ο δικαστής»

Δραματική σειρά

Επεισόδιο 11

Η δίκη που θα αλλάξει τα πάντα ξεκινά! Ο Πέτρος προσπαθεί απεγνωσμένα να συγκρατήσει τον Άλκη, που λυγίζει από τις τύψεις και είναι έτοιμος να αποκαλύψει την αλήθεια. Στο δικαστήριο, ο Μανώλης ρίχνει τη «βόμβα» ότι το τροχαίο δεν ήταν ατύχημα αλλά απόπειρα δολοφονίας, ενώ ο Δράκος κάνει μια απρόσμενη επίσκεψη στο νοσοκομείο με απειλητικές προθέσεις. Η ένταση κορυφώνεται, οι μάσκες αρχίζουν να πέφτουν και η αλήθεια πλησιάζει επικίνδυνα…

ΣΕΝΑΡΙΟ: Νίκος Απειρανθίτης

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κώστας Αναγνωστόπουλος

COSMOTE SPORT 4HD, 01:00

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics,

NBA Regular Season