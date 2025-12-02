REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Τρίτη 02 Δεκεμβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

Novasports1 22:00

Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης

La Liga – 19 η αγων.

(αγ. εξ αναβολής)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22:00

Μπορούσια Ντόρτμουντ – Μπάγερ Λεβερκούζεν

Ποδόσφαιρο

Κύπελλο Γερμανίας

Φάση των 16 (Z)

STAR 23.45

“ΠΡΆΚΤΟΡΕΣ 355”

ΔΡΑΣΗΣ

Ένα μυστικό όπλο υψίστης ασφαλείας πέφτει σε λάθος χέρια. Η πράκτορας της ΣΙΑ, Μέισον “Μέις” Μπράουν, πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις της με τη σκληροτράχηλη γερμανίδα Μαρί Σμιντ, πρώην πράκτορα της MI6, την ειδική στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές Καντιτζά, και την επιδέξια κολομβιανή ψυχολόγο Γκρασιέλα σε μια παράτολμη και θανατηφόρα αποστολή, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να βρίσκονται κι ένα βήμα μπροστά από τη μυστηριώδη Λιν Μι Σενγκ, που προλαβαίνει πάντα να ανατρέπει τα πλάνα τους. Η δράση εκτοξεύεται από το Παρίσι στο Μαρόκο και έπειτα στην Σαγκάη, όπου η ομάδα πρέπει είτε να καταφέρει να συνεργαστεί και να σώσει τον κόσμο, είτε να πεθάνει.

Σκηνοθεσία: Simon Kinberg

Κύριοι Ρόλοι: Jessica Chastain, Lupita Nyong’o, Diane Kruger, Penelope Cruz

ALPHA 01:00

«DEAR DICTATOR»

ΚΩΜΩΔΙΑ

Ο Άντον Βίνσεντ, δικτάτορας της Καραϊβικής, βρίσκει απροσδόκητα τη μεγαλύτερή του θαυμάστρια σε ένα προάστιο των ΗΠΑ. Πρόκειται για μια αντιδραστική έφηβη, την Τατιάνα, που εκτελεί χρέη γονέα απέναντι στην επιπόλαια μητέρα της. Ο δικτάτορας αναγκάζεται να αφήσει το νησί του και να βρει καταφύγιο στο σπίτι των δυο γυναικών και στη μοναδική φίλη που του απέμεινε…

Σκηνοθεσία: Lisa Addario, Joe Syracuse

Κεντρικό Καστ: Odeya Rush, Michael Caine, Katie Holmes

ΣΚΑΪ 01:15

«ΨΥΧΩ»

ΘΡΙΛΕΡ

Μια νεαρή κοπέλα, η Μάριον, έχοντας βαρεθεί τη ζωή που κάνει, κλέβει 40 χιλιάδες δολάρια από το αφεντικό της και κατευθύνεται προς την Καλιφόρνια οδικώς, εκεί όπου μένει ο εραστής της, Σαμ. Κουρασμένη, καταλήγει στα μισά του δρόμου σε ένα απόμερο μοτέλ. Ιδιοκτήτης και μόνος εργαζόμενος εκεί είναι ένας ήσυχος νεαρός, με το όνομα Νόρμαν Μπέιτς…

Σκηνοθεσία: Alfred Hitchcock

Κύριοι Ρόλοι: Anthony Perkins, Janet Leigh, Vera Miles