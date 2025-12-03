REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΕΡΤ1 24:00

«ΈΝΑ ΒΗΜΑ ΤΗ ΦΟΡΑ»

Το να πλένει, να ντύνει, να συνοδεύει σε βόλτα και να παίζει μπάσκετ είναι κάποια από αυτά που ο Μπεν δεν μπορεί πλέον να κάνει όταν καταφτάνει σε κέντρο φυσιοθεραπείας μετά από σοβαρό ατύχημα. Οι νέοι του φίλοι είναι τετραπληγικοί, παραπληγικοί, ή πάσχουν από κρανιοτραυματισμούς. Για την ακρίβεια, η αφρόκρεμα των ανικάνων. Όλοι μαζί πρέπει να μάθουν να είναι ασθενείς. Θα αντισταθούν, θα καυχηθούν, θα τσακωθούν, θα ξελογιάσουν και θα ξελογιαστούν, αλλά πάνω από όλα θα πρέπει να μάθουν να βρίσκουν τη δύναμη να ζήσουν ξανά.

Σκηνοθεσία: Mehdi Idir, Grand Corps Malade,

Κύριοι Ρόλοι: Pablo Pauly, Soufiane Guerrab

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 21:45

ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ – ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ

Κύπελλο Γερμανίας

Φάση των 16

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Το Κύπελλο Γερμανίας συνεχίζεται με τους συναρπαστικούς νοκ-άουτ αγώνες της φάσης των «16» και η ΕΡΤ μεταδίδει και τις οκτώ αναμετρήσεις στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2025 προσφέροντας πλήρη κάλυψη της διοργάνωσης.

ALPHA 22:30

«ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ»

Αισθηματική σειρά

Επεισόδιο 21

Η Μελισσάνθη κάνει πρώτη φορά έρωτα με τον Άγγελο, ενώ η Χλόη μεταναστεύει. Ο Κυριάκος αποκαλύπτει στην Ιουλία και στον Φωκά την αλήθεια για τη σκευωρία της Ευανθίας, αιφνιδιάζοντας έτσι και τους δύο. Η Ασπασία συζητάει με τον Σταύρο την πρόταση του Μίμη, με εκείνον να θεωρεί αυτονόητο πως θα την αρνηθεί. Η Ασπασία όμως το σκέφτεται σοβαρά. Η Πολυξένη στην Αθήνα βρίσκεται έξω από τα νερά της και προσπαθεί, να προσαρμοστεί με τη βοήθεια της Μάρθας, του Στάθη και του Κωνσταντίνου. Ο Οδυσσέας ανακοινώνει στη Μαγδαληνή, ότι αναλαμβάνει τη διεύθυνση της επιχείρησης.

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

ΣΚΑΙ 21.40

«ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ 13»

Αστυνομική

Αυτή η παραμονή Πρωτοχρονιάς θα είναι διαφορετική από τις άλλες για τον αξιωματικό αστυνομίας Τζέικ Ρόνικ και τον φυλακισμένο αρχιμαφιόζο Μάριον Μπίσοπ. Ντιτρόιτ, 31 Δεκεμβρίου. Ο Σταθμός 13, ένας από τους παλαιότερους αστυνομικούς σταθμούς στην περιφέρεια της πόλης, πρόκειται σύντομα να κλείσει. Και ενώ όσοι έχουν μείνει στον σταθμό περιμένουν να υποδεχτούν το νέο έτος, δύο μασκοφόροι εισβάλλουν αλλάζοντας τα δεδομένα. Φυλακισμένοι και αστυνομικοί αναμειγνύονται σε μια βίαιη σύγκρουση, και εκτός από σφαίρες ανταλλάσσουν και ρόλους.

Σκηνοθεσία: Jean-Francois Richet

Κύριοι Ρόλοι: Ethan Hawke, Laurence Fishburne

ΕΡΤ3 22:00

«ΛΩΞΗ»

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Η Λωξάνδρα, ένα κορίτσι με σύνδρομο Down, καλείται να συμμετάσχει στη νέα παραγωγή στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Η μητέρα της αποφασίζει να δεχτεί την πρόσκληση, θεωρώντας ότι είναι για το καλό της κόρης της. Η Λωξάνδρα θα παλέψει σκληρά για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας πραγματικότητας. Θα τα καταφέρει;

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Ζάχος, Θανάσης Καφετζής

Κεντρικό Επιτελείο: Σενάριο: Δημήτρης Ζάχος, Θανάσης Καφετζής

Παραγωγή: Δημήτρης Ζάχος, Θανάσης Καφετζής