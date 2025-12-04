REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Πέμπτη 04 Νοεμβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΑΝΤ1, 24:00

ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ

ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μιλά για τη μαγική διαδρομή του, από το Ίλιον μέχρι το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Τι λέει για τον έρωτά του με την Αλεξάνδρα Νίκα, τον γάμο και τον ερχομό του γιου τους, που άλλαξε τη ζωή του; Τι αναφέρει για τη φιλία του με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία δηλώνει fun του; Ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε μία δυνατή εξομολόγηση, μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και το «Ενώπιος Ενωπίω».

ΕΡΤ1 23:00,

«ΤΟ ΠΑΙΔΙ»

Μαύρη κοινωνική κωμωδία

Eπεισόδιο 46ο. Ο Πάκης αναγκάζεται να αποχωρίσει λόγω έλλειψης στοιχείων και οι χωριανοί ανακουφίζονται, όμως ο Παρασκευάς ανησυχεί, καθώς κάποιος φαίνεται να ξέρει τα μυστικά του χωριού. Ένας παλιός συγκρατούμενος του Γερμανού τον εκβιάζει απειλώντας να τον καταδώσει. Η Άρτεμις είναι σε αδιέξοδο σε σχέση με την Ιρίνα και απευθύνεται στον Πέτρο. Ο Δημήτρης βρίσκεται στα ουράνια μετά τη νύχτα που πέρασε με την Ανθούλα, η οποία, όμως, έχει να αντιμετωπίσει τις ερωτήσεις της Στράτου. Η Σίσσυ συνταράσσεται από το νέο πως η μητέρα της ξαναπαντρεύεται και με τη βοήθεια της Βάνας, αλλά και όλου του χωριού, αποφασίζει να κάνει μια πολύ σημαντική ερώτηση στον Θέμη.

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

STAR 23.45

“KILLER ELITE”

ΔΡΑΣΗΣ

Όταν ο Χάντερ, μέντορας κι αγαπημένος φίλος του Ντάνι Μπρους, ενός απόστρατου της ελίτ της βρετανικής αεροπορίας, πέφτει θύμα εκβιασμού κι απαγωγής, ο φίλος του αποφασίζει να επιστρέψει στη δράση για να τον σώσει. Αποστολή του: να βρει και να σκοτώσει τρεις πληρωμένους δολοφόνους που προστατεύονται από μια μυστική οργάνωση με την ονομασία Feather Men, η οποία έχει αρχηγό τον πολυμήχανο Σπάικ. Το μυαλό, η δύναμη και η επιδεξιότητα θα καθορίσουν τον νικητή στη μάχη μέχρι τελικής πτώσης.

Σκηνοθεσία: Gary McKendry

Κύριοι Ρόλοι: Jason Statham, Clive Owen, Robert De Niro

ALPHA 01.15

“ECHO BOOMERS”

Αστυνομική

Πέντε απόφοιτοι πανεπιστημίου φεύγουν από το κολέγιο απογοητευμένοι, άνεργοι και χρεωμένοι, συνειδητοποιώντας ότι όλα όσα εργάστηκαν ήταν χτισμένα πάνω σε ένα ψέμα. Απογοητευμένοι από το άδικο οικονομικό σύστημα που τους στερεί την ευκαιρία να ζήσουν όπως επιθυμούν, αποφασίζουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Σχεδιάζουν μια τολμηρή ληστεία, στοχεύοντας τους πλούσιους του Σικάγο, με σκοπό να αναδιανείμουν τα πλούτη… στους εαυτούς τους!

Σκηνοθεσία: Seth Savoy

Κύριοι Ρόλοι: Patrick Schwarzenegger, Michael Shannon

COSMOTE CINEMA 1

“LONGLEGS”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Η πράκτορας του FBI Λι Χάρκερ βρίσκεται υπεύθυνη μιας άλυτης υπόθεσης ενός κατά συρροή δολοφόνου, που ενέχει και μυστικιστικά στοιχεία. Η Χάρκερ ανακαλύπτει μια προσωπική σχέση με τον δολοφόνο, και θα πρέπει να τον σταματήσει πριν χτυπήσει ξανά.

Σκηνοθεσία: Osgood Perkins

Κύριοι Ρόλοι: Maika Monroe, Nicolas Cage