REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Τρίτη 05 Δεκεμβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΕΡΤ1, 23:00

«ΧΘΕΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ»

Αισθηματική, Κομεντί

Στο Λος Άντζελες γεννιούνται δύο νέες αγάπες. Από το μπαρ στο κρεβάτι όλα δείχνουν εύκολα. Τι γίνεται, όμως, όταν οι σχέσεις αυτές δοκιμάζονται πια στον αληθινό κόσμο;

Σκηνοθεσία: Steve Pink

Κύριοι Ρόλοι: Kevin Hart, Michael Ealy

STAR, 01:00

«ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΗΡΙΑΣ»

ΔΡΑΣΗΣ

Ένας πρώην πεζοναύτης με τραυματικό παρελθόν πέφτει θύμα ομαδικής ομηρίας στο κατάστημα του γερουσιαστή πατριού του. Παρά τους δισταγμούς του, είναι ο μόνος που μπορεί να σώσει την κατάσταση.

Σκηνοθεσία: Jon Keeyes

Κύριοι Ρόλοι: Tyrese Gibson, John Malkovich, Michael Jai White

ALPHA 22:00

«ΨΥΧΡΑ ΚΙ ΑΝΑΠΟΔΑ»

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

Η θαρραλέα και υπεραισιόδοξη πριγκίπισσα Άννα πρέπει να συνεργαστεί με τον Κριστόφ, έναν απότομο βουνίσιο τύπο, για να ξεκινήσουν μαζί ένα μεγάλο ταξίδι. Σκοπός τους είναι να βρουν την Παγωμένη Βασίλισσα που δεν είναι άλλη από την αδελφή της Άννα, και να λύσουν επιτέλους τα παγωμένα μάγια που ταλαιπωρούν ένα ολόκληρο βασίλειο. Η Άννα κι ο Κριστόφ θα έρθουν αντιμέτωποι με οριακές τύπου Έβερεστ συνθήκες, θα συναντήσουν μυθικά πλάσματα και μαγικά φαινόμενα σε κάθε γωνία. Πολύτιμοι σύμμαχοί τους στον αγώνα θα είναι ο ξεκαρδιστικός χιονάνθρωπος Όλαφ και ένας ψωριάρικος τάρανδος που ακούει στο όνομα Σβεν.

Σκηνοθεσία: Chris Buck, Jennifer Lee

Κύριοι Ρόλοι: Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff, Josh Gad … Olaf

ΣΚΑΪ 01.15

«ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ 13»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Αυτή η παραμονή Πρωτοχρονιάς θα είναι διαφορετική από τις άλλες για τον αξιωματικό αστυνομίας Τζέικ Ρόνικ και τον φυλακισμένο αρχιμαφιόζο Μάριον Μπίσοπ. Ντιτρόιτ, 31 Δεκεμβρίου. Ο Σταθμός 13, ένας από τους παλαιότερους αστυνομικούς σταθμούς στην περιφέρεια της πόλης, πρόκειται σύντομα να κλείσει. Και ενώ όσοι έχουν μείνει στον σταθμό περιμένουν να υποδεχτούν το νέο έτος, δύο μασκοφόροι εισβάλλουν αλλάζοντας τα δεδομένα. Φυλακισμένοι και αστυνομικοί αναμειγνύονται σε μια βίαιη σύγκρουση, και εκτός από σφαίρες ανταλλάσσουν και ρόλους.

Σκηνοθεσία: Jean-Francois Richet

Κύριοι Ρόλοι: Ethan Hawke, Laurence Fishburne

MEGA 23:20

«ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ»

ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ

Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη συνεχίζει για 31η σεζόν την επιτυχημένη του διαδρομή στην τηλεόραση μέσα από την συχνότητα του MEGA. Η εκπομπή που έγινε θεσμός, ανοίγει δρόμους εκεί όπου η σιωπή και το σκοτάδι μοιάζουν αδιαπέραστα. Με την επίμονη και μεθοδική της έρευνα ανέδειξε πολύκροτες υποθέσεις που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη.