REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Σάββατο 06 Δεκεμβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

COSMOTE SPORT 1HD 17:00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΟΦΗ, Stoiximan Super League,

13η Αγωνιστική

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

STAR, 01:00

«ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΗΡΙΑΣ»

ΔΡΑΣΗΣ

Ένας πρώην πεζοναύτης με τραυματικό παρελθόν πέφτει θύμα ομαδικής ομηρίας στο κατάστημα του γερουσιαστή πατριού του. Παρά τους δισταγμούς του, είναι ο μόνος που μπορεί να σώσει την κατάσταση.

Σκηνοθεσία: Jon Keeyes

Κύριοι Ρόλοι: Tyrese Gibson, John Malkovich, Michael Jai White

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22:00

«Ο AΗΤΤΗΤΟΣ»

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Στις αρχές του 19ου αιώνα, η κοινωνική αλλαγή και πρόοδος εξαπλώνονταν με πολύ αργούς ρυθμούς κατά μήκος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Στην Αγγλία, τόσο οι πόλεις όσο και η επαρχία βρίσκονταν στα όρια της φτώχειας. Όμως, στα σκοτεινά στενά και στα πανηγύρια του Μπρίστολ αναδύθηκε ένα νέο είδος λαϊκού ήρωα. Το όνομά του ήταν Τζεμ Μπέλτσερ και επρόκειτο να μεταμορφώσει την πρωτόγονη πυγμαχία σε άθλημα των βασιλιάδων. Ο Τζεμ μεγάλωσε χωρίς τίποτα στους δρόμους, μαθαίνοντας από νωρίς τη σκληρή πραγματικότητα, καθώς έβλεπε τον διαβόητο παππού του να καταστρέφει τον εαυτό του και όποιον ήταν δίπλα του με τη βάναυση συμπεριφορά του λόγω των εθισμών του. Ήταν προπονητής και πατρική φιγούρα για τον ίδιο -ο Μπιλ Γορ δίδαξε τον Τζεμ την πειθαρχία και τη γλυκιά τέχνη της πυγμαχίας. Ο Μπιλ έπεισε τον Τζεμ ότι μπορούσε να γίνει ο καλύτερος πυγμάχος στον κόσμο και αυτό που ακολούθησε ήταν η ανοδική πορεία του νεότερου πρωταθλητή της Αγγλίας.

Σκηνοθεσία: Daniel Graham

Κύριοι Ρόλοι: Matt Hookings, Ray Winstone, Russell Crowe

ΑΝΤ1 24.00

FORMULA 1: ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

ΆΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ

Ο Φερστάπεν νίκησε στο Γκραν Πρι του Κατάρ, μείωσε από τον πρώτο Νόρις και ο τίτλος θα κριθεί στον τελευταίο αγώνα.

STAR 22.45

«ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ»

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

Ο Μάρτι είναι μια ζέβρα στον ζωολογικό κήπο της Νέας Υόρκης. Συμπληρώνει δέκα χρόνια ζωής και ακόμα δεν έχει δει τίποτα εκτός από τα κάγκελα που τον περιτριγυρίζουν. Η ευχή του είναι να μπορέσει να επιστρέψει στις σαβάνες. Ο Άλεξ το λιοντάρι δεν έχει τέτοια προβλήματα. Είναι η κύρια ατραξιόν του ζωολογικού κήπου και το σημαντικότερο γι’ αυτόν είναι να του εξασφαλίζουν για κάθε γεύμα μια ζουμερή μπριζόλα. Την παρέα συμπληρώνει η Γκλόρια, ένας ήπιος ιπποπόταμος και ο Μέλμαν η υποχονδριακή καμηλοπάρδαλη. Όταν ο Μάρτι αποφασίσει να πάει μόνος του στη σαβάνα αποδρώντας από το κλουβί του, οι φίλοι τον ακολουθούν προπαθώντας να του αλλάξουν γνώμη. Επειδή βέβαια ένα λιοντάρι στον υπόγειο της Νέας Υόρκης δεν περνάει απαρατήρητο, τα ζώα αιχμαλωτίζονται και πάλι από τις αρχές, και πακεταρισμένα σε κιβώτια στέλνονται σε ένα πάρκο στην Κένυα στο οποίο δεν φτάνουν ποτέ, μιας που τέσσερις πιγκουίνοι καταλαμβάνουν το πλοίο και τα τέσσερα ζώα καταλήγουν στην καταπράσινη Μαδαγασκάρη. Και τώρα, που θα βρει την μπριζόλα του ο Άλεξ;

Σκηνοθεσία: Eric Darnell, Tom McGrath

Κύριοι Ρόλοι: Ben Stiller, Chris Rock