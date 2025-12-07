REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Κυριακή 07 Δεκεμβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΑΝΤ1, 24.00

«Ο JOHNNY ENGLISH ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ»

ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ

Ο ατζαμής κατάσκοπος Johnny English, στη φιλότιμη προσπάθειά του να σώσει τον κόσμο, δεν αφήνει τίποτα όρθιο στο πέρασμά του. Αυτή τη φορά, όταν αποκαλύπτονται οι πραγματικές ταυτότητες όλων των βρετανών μυστικών πρακτόρων, ο Johnny English αφήνει τη διδασκαλία και αναλαμβάνει να «αποκρυπτογραφήσει» τον ψηφιακό κόσμο με τις άπειρες αναλογικές του γνώσεις και να βρει τους χάκερ.

Σκηνοθεσία: David Kerr

Κύριοι Ρόλοι: Rowan Atkinson, Olga Kurylenko, Ben Miller, Adam James

STAR 23.45

«Η ΑΡΠΑΓΗ 2»

ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ

Πώς εκτροχιάστηκε η ζωή της Λύντια, μιας νεαρής μαίας αφοσιωμένης στη δουλειά της; Φταίει ο πρόσφατος χωρισμός της, η εγκυμοσύνη της καλύτερης φίλης της, Σαλομέ, ή η τυχαία συνάντηση με τον Μίλος, ένας πιθανός νέος έρωτας; Η Λύντια παγιδεύεται σε μια αλληλουχία ψεμάτων και η ζωή όλων ανατρέπεται.

Σκηνοθεσία: Iris Kaltenback

Κύριοι Ρόλοι: Hafsia Herzi, Alexis Manenti

ALPHA 21.00

«Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

Άνθρωποι από το 2051 βρίσκουν τρόπο να βρεθούν στο σήμερα, ώστε να μεταφέρουν ένα σημαντικότατο μήνυμα: η ανθρωπότητα θα έρθει στα πρόθυρα εξόντωσης, μετά από άνισο πόλεμο εναντίων εξωγήινων πλασμάτων. Ως μόνη ελπίδα ορίζεται να στέλνονται πολίτες από το σήμερα στο 2051, να πολεμούν επτά ημέρες, κι όσοι επιζούν να επιστρέφουν. Μεταξύ αυτών είναι κι ο δάσκαλος Νταν Φόρεστερ, που ενώ στην αρχή είναι διστακτικός με την κατάταξη του, αποφασίζει να σώσει τον κόσμο και μαζί τη μικρή του κόρη.

Σκηνοθεσία: Chris McKay

Κύριοι Ρόλοι: Chris Pratt, Yvonne Strahovski ,J.K. Simmons, Sam Richardson, Edwin Hodge

OPEN 21.00

«HAPPY FEET»

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

Ο νεογέννητος Μαμπλ είναι διαφορετικός. Δεν μπορεί να τραγουδήσει όπως οι άλλοι πιγκουίνοι, αλλά μπορεί να χορέψει. Όσο επαναστατικό κι αν φαίνεται αυτό στους γηραιότερους πιγκουίνους, η μητέρα του δέχεται την “εκκεντρικότητά” του. Ο πατέρας του έχει διαφορετική άποψη, αλλά πιστεύει πως η κατάσταση θα καλυτερέψει. Άλλωστε το είδος αυτό των αριστοκρατικών πιγκουίνων φημίζεται για τις ωραίες φωνές και όχι για τις χορευτικές ικανότητες. Ο Μαμπλ προσπαθεί να ενταχθεί κοινωνικά για να αρέσει στην καλλίφωνη Γκλόρια, όμως η διαφορετικότητά του αναγκάζει τον αρχιερέα να τον διώξει. Περιπλανώμενος, βρίσκει μια φυλή πιγκουίνων που τον θαυμάζει για τις ικανότητές του.

Σκηνοθεσία: George Miller

Κύριοι Ρόλοι: Elijah Wood, Brittany Murphy, Robin Williams, Hugh Jackman, Nicole Kidman

COSMOTE SPORT 1HD 21:00

ΑΕΚ-ΑΤΡΌΜΗΤΟΣ,

Stoiximan Super League,

13η Αγωνιστική

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ