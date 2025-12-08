REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΑΝΤ1 24.00

THE 2NIGHT SHOW

TALK SHOW

Καλεσμένοι σήμερα στο «The 2Night Show» και στον Γρηγόρη Αρναούτογλου ο Προκόπης Αγαθοκλέους, ο Αργύρης Αγγέλου και ο Παντελής Βλαχόπουλος. Σε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, ο Προκόπης Αγαθοκλέους, που ενσάρκωσε με απόλυτη επιτυχία τον εμβληματικό ρόλο του Άγιου Παΐσιου, μοιράζεται τις συγκλονιστικές του εμπειρίες από τα γυρίσματα στο Άγιο Όρος. Ο Αργύρης Αγγέλου, μιλά για τη σειρά «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι», αλλά και για το πολυαναμενόμενο επετειακό επεισόδιο της σειράς «Στο Πάρα Πέντε». Τέλος ο Παντελής Βλαχόπουλος, διευθυντής του «SPORT24» και καθηγητής αθλητικής δημοσιογραφίας στο «ANT1 Media Lab», μιλάει για τους σύγχρονους αθλητικογράφους, για τους κανόνες και τα λάθη που πρέπει να αποφεύγονται, σύμφωνα πάντα με τους κανόνες δεοντολογίας και για το βιβλίο του «Τρωτός Άτρωτος», τη βιογραφία του «δράκου» του ελληνικού μπάσκετ Παναγιώτη Γιαννακη.

MEGA 21.00

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 20

Η αρνητική απάντηση του Σταύρου στον Ζαμπετάκο για συνεργασία θα ανοίξει καινούργια μέτωπα, όχι μόνο με τον ίδιο, αλλά και με την Greek mafia που κρύβεται πίσω του. Παράλληλα, ο Οδυσσέας πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Η Αρετή αρχίζει να παραδίνεται στον έρωτά του. Ένα φιλί κι όλα αλλάζουν.

ALPHA 22.30

PORTO LEONE: ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 22

Ο Γιάμαρης αποκαλύπτει στην Γαλήνη ότι η Αγγελική είχε σχέση µε τον Στράτο κι εκείνη μεταφέρει την πληροφορία εκεί που θεωρεί απαραίτητο, ενώ παράλληλα οι επαφές Γαλήνης και Αγγελικής γεμίζουν υπονοούμενα. Η Αλεξάνδρα απολαμβάνει το γεγονός ότι ο Αντρέας θα παίξει με τον Ολυμπιακό.

COSMOTE CINEMA 1 22.40

ΕΝΑ ΗΣΥΧΟ ΜΕΡΟΣ: ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΗ

ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΜΟΥ

Μια νεαρή γυναίκα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να παρακολουθήσει μια παράσταση, όταν η πόλη δέχεται εισβολή από εξωγήινα πλάσματα. Σύντομα, θα ανακαλύψει πως για να παραμείνει ζωντανή… δεν πρέπει να κάνει τον παραμικρό θόρυβο. Σκηνοθεσία Μάικλ Σαρνόσκι. Πρωταγωνιστούν οι Λουπίτα Νιόνγκο, Τζόσεφ Κουίν, Άλεξ Γουλφ κ.α.

COSMOTE CINEMA 2 22.00

ΚΟΝΚΛΑΒΙΟ

ΘΡΙΛΕΡ

Μετά τον θάνατο του Πάπα, ο καρδινάλιος Λόρενς καλείται να επιβλέψει τη διαδικασία εκλογής αντικαταστάτη… μα καταλήγει στο επίκεντρο μιας συνωμοσίας που απειλεί τα θεμέλια της Καθολικής Εκκλησίας. Η ταινία κέρδισε Όσκαρ. Σκηνοθεσία Έντουαρντ Μπέργκερ. Πρωταγωνιστούν οι Ρέιφ Φάινς, Στάνλεϊ Τούτσι, Τζον Λίθγκοου κ.α.