REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΑΝΤ1 23.00

ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 12

Ο Νίκος πυροβολεί προκειμένου να σώσει τη Βιβή από τη Μάγδα. Στη συνέχεια την κρατάνε όμηρο και της ζητάνε να πάρει τηλέφωνο τον Μιχαήλο για να κανονίσει ένα αιφνιδιαστικό ραντεβού μαζί του. Παράλληλα, οι υπόλοιποι προσπαθούν να προσαρμοστούν στο χωριό.

STAR 23.30

SULLY

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Το 2009 ο έμπειρος πιλότος Τσέσλι ‘Σάλι’ Σαλενμπέργκερ έκανε αναγκαστική προσγείωση στον ποταμό Χάντσον, σώζοντας και τους 155 επιβάτες. Το Συμβούλιο Ασφαλείας έκανε έλεγχο για το αν ο πιλότος θα μπορούσε να έχει επιστρέψει στο αεροδρόμιο χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των επιβατών. Σκηνοθεσία Κλιντ Ίστγουντ. Πρωταγωνιστούν οι Τομ Χανκς, Λόρα Λίνεϊ, Άαρον Έκχαρτ, Άννα Γκαν.

ΕΡΤ1 23.00

ΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΜΑΥΡΗ ΚΩΜΩΔΙΑ

Επεισόδιο 48

Η Άρτεμις αποκαλύπτει στον Πέτρο πως δεν μπορεί να κάνει παιδιά και η αντίδρασή του την αφήνει μετέωρη. Η Σίσσυ και ο Θέμης ετοιμάζουν τον γάμο, όμως καταλήγουν να τσακώνονται.

COSMOTE CINEMA 1 23.00

INFINITE

ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

Παγιδευμένος σε έναν κυκεώνα περίεργων οραμάτων, ένας άντρας βρίσκεται στα πρόθυρα του νευρικού κλονισμού όταν μια μυστική ομάδα του αποκαλύπτει ότι οι παραισθήσεις του είναι στην πραγματικότητα αναμνήσεις προηγούμενων ζωών… Σκηνοθεσία Αντουάν Φουκουά. Πρωταγωνιστούν οι Μαρκ Γουόλμπεργκ, Τσιγουέτελ Ετζιόφορ, Σόφι Κούκσον κ.α.

COSMOTE CINEMA CHRISTMAS 21.30

CHRISTMAS WITH THE CAMPBELLS

ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΚΟΜΕΝΤΙ

Παρά τον ξαφνικό χωρισμό της λίγο πριν τα Χριστούγεννα, η Τζέσι δέχεται να περάσει τις γιορτές στο σπίτι των γονιών του πρώην της. Εκεί, μια γοητευτική γνωριμία φτιάχνει τη διάθεσή της… μα η κατάσταση σύντομα περιπλέκεται. Πρωταγωνιστούν οι Ρέιφ Φάινς, Στάνλεϊ Τούτσι, Τζον Λίθγκοου κ.α.