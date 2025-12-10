REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΑΝΤ1 22.30

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 69

Ο Χρήστος λέει στον Μάρκο πως ο Άγης δεν έχει επιστρέψει στη Μαρίνα τα χρήματα των κοινών τους λογαριασμών. Ο Μάρκος ζητάει εξηγήσεις από τον Άγη κι εκείνος στρέφει την οργή του στη Μαρίνα. Από την άλλη, η Μάγια θυμώνει με τον πατέρα της που παίρνει το μέρος του Χρήστου.

MEGA 23.00

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ

Ζωντανή μετάδοση

Αγώνας Ποδοσφαίρου για την 6η αγωνιστική του UEFA Champions League 2025-26.

ΕΡΤ2 22.15

ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΓΡΟΘΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Έχοντας την καθοδήγηση του αυταρχικού πατέρα τους, τα αδέλφια Φον Έριχ γράφουν τη δική τους ιστορία στον ανταγωνιστικό κόσμο της επαγγελματικής πάλης κατά τη δεκαετία του 1980. Μα το τίμημα είναι μεγάλο για την οικογένειά τους. Σκηνοθεσία Σον Ντέρκιν. Πρωταγωνιστούν οι Ζακ Έφρον, Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, Χάρις Ντίκινσον κ.α.

COSMOTE CINEMA 1 21.00

ΆΜΕΣΗ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ!

ΚΩΜΩΔΙΑ

Στην τελευταία αποστολή του πριν την πολυπόθητη προαγωγή, ένας Γάλλος αστυνομικός καλείται να συνοδέψει έναν λαθρομετανάστη μέχρι την Καμπούλ. Όμως, αυτό που ξεκινά σαν μια απλή υπόθεση καταλήγει σε ένα ασταμάτητο ανθρωποκυνηγητό! Σκηνοθεσία Φιλίπ Ντε Σοβερόν. Πρωταγωνιστούν οι Αρί Αμπιτάν, Μεντί Σαντούν, Σιρίλ Λεκόμτ κ.α.

COSMOTE CINEMA 2 22.00

Η ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΣΣΑ

ΔΡΑΜΑ

Μια υποτιθέμενη Γαλλίδα περνά ξέγνοιαστα τις ώρες της σε πάρκο της Σεούλ, πίνοντας τοπικό κρασί κι απολαμβάνοντας την ηρεμία. Χωρίς καθόλου χρήματα, καταλήγει να διδάσκει γαλλικά σε δύο ντόπιες… με έναν εντελώς ανορθόδοξο τρόπο. Σκηνοθεσία Χονγκ Σανγκ-σου. Πρωταγωνιστούν οι Ιζαμπέλ Ιπέρ, Λι Χιε-γιονγκ, Κουόν Χε-χιο κ.α.