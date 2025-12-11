REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΕΡΤ1 23.00

ΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 50

Οι χωριανοί ψάχνουν ποιος κρύβεται πίσω από το απειλητικό τηλεφώνημα που έγινε στην αθλητική εκπομπή. Η Άρτεμις και ο Θέμης παρατηρούν ένα νέο κόλλημα που έχει η Σίσσυ με τις θερμίδες και ανησυχούν για εκείνη.

ΑΝΤ1 22.00

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Αγώνας Ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Βικτόρια Πλζεν στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

ALPHA 22.15

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 24

Η Μελισσάνθη ταράζεται απ’ την αιφνιδιαστική επίσκεψη της μητέρας της, στο σπίτι της. Η Ευανθία καταλήγει στο νοσοκομείο, έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας και η Ιουλία με τον Φωκά καλούνται, να το αντιμετωπίσουν με τις μέρες τους στη Θεσσαλονίκη, να φτάνουν στο τέλος τους.

COSMOTE CINEMA 1 23.00

JAMES DEAN: THE EMOTIONAL MAN

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Νεκρός στα 24, με μόλις τρεις ταινίες στο ενεργητικό του, ο ηθοποιός Τζέιμς Ντιν έγινε ο απόλυτος αντι-ήρωας – ένα είδωλο του οποίου η κληρονομιά αντηχεί ακόμη, 70 χρόνια αργότερα. Ανακαλύψτε τον θρύλο που δεν έσβησε ποτέ!

COSMOTE CINEMA 2 22.00

HORIZON: ΕΝΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΟΣ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ

Αμερική, 19ος αιώνας. Καραβάνια εποίκων μετακινούνται από τα ανατολικά προς τα δυτικά της χώρας, σε αναζήτηση μιας ευημερούσας ζωής. Ο δρόμος για την κατάκτηση της Άγριας Δύσης, όμως, θα είναι δύσκολος και γεμάτος κινδύνους. Σκηνοθεσία Κέβιν Κόστνερ. Πρωταγωνιστούν οι Κέβιν Κόστνερ, Σιένα Μίλερ, Σαμ Γουόρθινγκτον κ.α.