REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

ΕΡΤ1 23.00
ΤΟ ΠΑΙΔΙ
ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Επεισόδιο 50
Οι χωριανοί ψάχνουν ποιος κρύβεται πίσω από το απειλητικό τηλεφώνημα που έγινε στην αθλητική εκπομπή. Η Άρτεμις και ο Θέμης παρατηρούν ένα νέο κόλλημα που έχει η Σίσσυ με τις θερμίδες και ανησυχούν για εκείνη.
ΑΝΤ1 22.00
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Αγώνας Ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Βικτόρια Πλζεν στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.
ALPHA 22.15
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 24
Η Μελισσάνθη ταράζεται απ’ την αιφνιδιαστική επίσκεψη της μητέρας της, στο σπίτι της. Η Ευανθία καταλήγει στο νοσοκομείο, έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας και η Ιουλία με τον Φωκά καλούνται, να το αντιμετωπίσουν με τις μέρες τους στη Θεσσαλονίκη, να φτάνουν στο τέλος τους.
COSMOTE CINEMA 1 23.00
JAMES DEAN: THE EMOTIONAL MAN
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
Νεκρός στα 24, με μόλις τρεις ταινίες στο ενεργητικό του, ο ηθοποιός Τζέιμς Ντιν έγινε ο απόλυτος αντι-ήρωας – ένα είδωλο του οποίου η κληρονομιά αντηχεί ακόμη, 70 χρόνια αργότερα. Ανακαλύψτε τον θρύλο που δεν έσβησε ποτέ!
COSMOTE CINEMA 2 22.00
HORIZON: ΕΝΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΟΣ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ
Αμερική, 19ος αιώνας. Καραβάνια εποίκων μετακινούνται από τα ανατολικά προς τα δυτικά της χώρας, σε αναζήτηση μιας ευημερούσας ζωής. Ο δρόμος για την κατάκτηση της Άγριας Δύσης, όμως, θα είναι δύσκολος και γεμάτος κινδύνους. Σκηνοθεσία Κέβιν Κόστνερ. Πρωταγωνιστούν οι Κέβιν Κόστνερ, Σιένα Μίλερ, Σαμ Γουόρθινγκτον κ.α.