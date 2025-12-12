REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει

ALPHA 22.00

ΨΥΧΡΑ ΚΙ ΑΝΑΠΟΔΑ ΙΙ

ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Ένα μυστηριώδες κάλεσμα οδηγεί την Έλσα και την παρέα της σε ένα αρχαίο μαγεμένο δάσος, όπου ‘κρύβονται’ τα μυστικά της καταγωγής της και ο κίνδυνος που απειλεί το ειρηνικό βασίλειό της… Η ταινία κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ.

ΑΝΤ1 23.00

ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Με φόντο μια παραδοσιακή αυλή στην Αθήνα της δεκαετίας του ’50, ξεδιπλώνονται οι ιστορίες ανθρώπων της εποχής, από έναν άφραγκο ζωγράφο μέχρι την ευαίσθητη κόρη ενός οργανοπαίκτη… Σκηνοθεσία Ντίνος Δημόπουλος. Πρωταγωνιστούν οι Ντίνος Ηλιόπουλος, Αλέκος Αλεξανδράκης, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος.

ΕΡΤ1 23.00

LADIES IN BLACK

ΔΡΑΜΑ

Η ιστορία ενηλικίωσης της μαθήτριας των προαστίων Λίζα, στο Σίδνεϊ του 1959, η οποία πιάνει δουλειά σε ένα πολυκατάστημα και γνωρίζει μια ομάδα πωλητριών που της ανοίγουν τα μάτια σε ένα κόσμο πέρα απ’ την προστατευμένη της ύπαρξη. Σκηνοθεσία Μπρους Μπέρεσφορντ. Πρωταγωνιστούν οι Ράιαν Κορ, Άλισον Μαγκίρ, Άνγκουρι Ράις, Ρέιτσελ Τέιλορ, Τζούλια Όρμοντ, Σούζι Πόρτερ.

COSMOTE CINEMA 1 21.00

ΧΕΛΩΝΟΝΙΝΤΖΑΚΙΑ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Μια δυναμική δημοσιογράφος και τέσσερις μεταλλαγμένες έφηβες χελώνες, εξπέρ των πολεμικών τεχνών, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σώσουν τη Νέα Υόρκη από τα σατανικά σχέδια του αδίστακτου Σρέντερ και της συμμορίας του! Σκηνοθεσία Τζόναθαν Λίμπεσμαν. Πρωταγωνιστούν οι Μέγκαν Φοξ, Γουίλιαμ Φίχτνερ, Γουίλ Αρνέτ.

COSMOTE CHRISTMAS 21.30

JINGLE ALL THE WAY TO LOVE

ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΚΟΜΕΝΤΙ

A’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Μια δικηγόρος καλεί σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό και μοιράζεται μια παλιά, τρυφερή ανάμνηση με έναν γενναιόδωρο άγνωστο. Με τη βοήθεια του παρουσιαστή και των ακροατών, ξεκινά μια συγκινητική αναζήτηση για τον χαμένο έρωτά της. Σκηνοθεσία Γκρέαμ Κάμπελ. Πρωταγωνιστούν οι Έριν Αγκοστίνο, Ρομέιν Γουέιτ, Κόνι Μανφρέντι.