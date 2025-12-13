REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΕΡΤ1 22.00

#ΠΑΡΕΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

Η εκπομπή #Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά, φιλοξενεί τον Δημήτρη Γιαρμενίτη, διευθυντής της GEA, του αστικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού των δικαιωμάτων των καλλιτεχνών και τους πολύ ξεχωριστούς φίλους του.

ΑΝΤ1 22.45

AMERICAN MADE

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ο Μπάρι Σιλ ήταν ένας συνηθισμένος πιλότος μιας αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας. Μέχρι τη στιγμή που στρατολογήθηκε από τη CIA, για να αναλάβει μια από τις μεγαλύτερες μυστικές επιχειρήσεις στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Σκηνοθεσία Νταγκ Λάιμαν. Πρωταγωνιστούν οι Τομ Κρουζ, Σάρα Ράιτ, Ντόμναλ Γκλίσον.

STAR 23.00

ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ ΤΟ ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ

ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Ένας νεαρός Βίκινγκ, που φιλοδοξεί να γίνει κυνηγός δράκων, γίνεται απροσδόκητα φίλος ενός μικρού δράκου και μαθαίνει ότι τα πλάσματα αυτά ενδεχομένως να έχουν περισσότερα να πουν απ’ ό,τι νόμιζε.

COSMOTE CINEMA 1 21.00

GREASE

ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Το τρυφερό καλοκαιρινό ειδύλλιο της Σάντι με τον Ντάνι δεν ήταν γραφτό να σβήσει, καθώς οι δυο τους θα ξανασυναντηθούν το φθινόπωρο στο ίδιο σχολείο. Θα μπορέσουν όμως να ξεπεράσουν τις διαφορές τους; Η ταινία προτάθηκε για Όσκαρ. Σκηνοθεσία Ράνταλ Κλάιζερ. Πρωταγωνιστούν οι Τζον Τραβόλτα, Ολίβια Νιούτον-Τζον, Στόκαρντ Τσάνινγκ.

COSMOTE CΙΝΕΜΑ 2 22.00

ΠΕΝΤΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΘΡΙΛΕΡ

Στη διάρκεια των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου το 1972, μια αμερικανική ομάδα αθλητικών μεταδόσεων καλείται να καλύψει την υπόθεση ομηρίας Ισραηλινών αθλητών. Βασισμένη σε αληθινή ιστορία, η ταινία προτάθηκε για Όσκαρ. Σκηνοθεσία Τιμ Φέλμπαουμ. Πρωταγωνιστούν οι Πίτερ Σάρσγκαρντ, Τζον Μαγκάρο, Μπεν Τσάπλιν.