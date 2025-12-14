REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΕΡΤ3 23.00

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ ΑΜΟΡΕ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Έπειτα από 35 χρόνια υπηρεσίας στο αστυνομικό σώμα, ο Φράνκο Αμόρε είναι έτοιμος να βγει στη σύνταξη. Ωστόσο, το βράδυ πριν αποσυρθεί, πληροφορείται ότι ο συνεργάτης και φίλος του σκοτώθηκε στη διάρκεια μιας ύποπτης ληστείας…Σκηνοθεσία Αντρέα Ντι Στεφάνο. Πρωταγωνιστούν οι Πιερφρανσέσκο Φαβίνο, Λίντα Καρίντι, Αντόνιο Τζεράρντι.

ΑΝΤ1 23.15

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΙΟ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΡΙ

ΔΡΑΜΑ

Αν και απογοητευμένη από τα μυστικά του Κρίστιαν, η Αναστάζια δεν μπορεί να αντισταθεί στη συμφωνία που της προτείνει ο όμορφος επιχειρηματίας. Όμως, φαντάσματα του παρελθόντος και νέα εμπόδια απειλούν να διαλύσουν τη σχέση τους. Σκηνοθεσία Τζέιμς Φόλεϊ. Πρωταγωνιστούν οι Ντακότα Τζόνσον, Τζέιμι Ντόρναν, Έρικ Τζόνσον.

ALPHA 21.00

CASINO ROYALE

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Στην πρώτη του αποστολή ως 007, ο μυστικός πράκτορας Τζέιμς Μποντ καλείται να νικήσει σε μια παρτίδα πόκερ έναν πανίσχυρο τραπεζίτη που έχει διασυνδέσεις με τις μεγαλύτερες τρομοκρατικές οργανώσεις. Σκηνοθεσία Μάρτιν Κάμπελ. Πρωταγωνιστούν οι Ντάνιελ Κρεγκ, Εύα Γκριν, Τζούντι Ντεντς.

COSMOTE CINEMA 1 21.00

THE CUT

ΘΡΙΛΕΡ

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Ένας πρώην πρωταθλητής πυγμαχίας επιστρέφει στο ρινγκ για να διεκδικήσει τον τίτλο. Με έξι ημέρες στη διάθεσή του για να φτάσει στο απαιτούμενο βάρος, καταφεύγει σε έναν διαβόητο προπονητή κι ένα παράνομο πρόγραμμα απώλειας κιλών. Σκηνοθεσία Σον Έλις. Πρωταγωνιστούν οι Ορλάντο Μπλουμ, Τζον Τορτούρο, Κατριόνε Μπάλφε.

COSMOTE CHRISTMAS 21.30

JINGLE ALL THE WAY TO LOVE

ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΚΟΜΕΝΤΙ

A’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Μια δικηγόρος καλεί σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό και μοιράζεται μια παλιά, τρυφερή ανάμνηση με έναν γενναιόδωρο άγνωστο. Με τη βοήθεια του παρουσιαστή και των ακροατών, ξεκινά μια συγκινητική αναζήτηση για τον χαμένο έρωτά της. Σκηνοθεσία Γκρέαμ Κάμπελ. Πρωταγωνιστούν οι Έριν Αγκοστίνο, Ρομέιν Γουέιτ, Κόνι Μανφρέντι.