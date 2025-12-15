REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

STAR, 23.30

“RAMPAGE: ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΧΑΟΣ”

ΔΡΑΣΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

Ο επιστήμονας πρωτοζωολόγος Ντέιβις Οκόγιε, ένας άνδρας που κρατάει τον κόσμο σε απόσταση, μοιράζεται έναν ακλόνητο δεσμό με τον Τζορτζ, έναν εντυπωσιακά έξυπνο γορίλα τον οποίο φροντίζει από τη γέννησή του. Αλλά ένα παράνομο γενετικό πείραμα που πήγε στραβά μεταμορφώνει τον πράο γορίλα σε ένα οργισμένο τέρας. Τα πράγματα θα χειροτερέψουν, όταν σύντομα αποκαλύπτεται πως υπάρχουν και άλλα ζώα-κυνηγοί που έχουν τροποποιηθεί με παρόμοιο τρόπο. Καθώς τα προσφάτως δημιουργημένα τέρατα διασχίζουν την Βόρεια Αμερική καταστρέφοντας τα πάντα στο διάβα τους, ο Οκόγιε συμμαχεί με έναν αναξιόπιστο γενετικό μηχανικό για να φτιάξουν ένα αντίδοτο, μέσα σε ένα πεδίο μάχης που συνεχώς χειροτερεύει, όχι μόνο για να αποτρέψει μια παγκόσμια καταστροφή, αλλά και για να σώσει το τρομακτικό τέρας που ήταν κάποτε φίλος του.

Σκηνοθεσία: Brad Peyton

Κύριοι Ρόλοι: Dwayne Johnson, Naomie Harris

ALPHA, 22.30

“PORTO LEONE: ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ”

Επεισόδιο 24:

Ο Γιάμαρης υπό το φως των νέων αποδεικτικών στοιχείων αναγκάζεται να καλέσει στο τµήµα για κατάθεση τον Γρηγόρη και την Γαλήνη. Ο Βούλγαρης µαθαίνοντας όλα αυτά που του έκρυβε τόσο καιρό η Γαλήνη, προσπαθεί να διαχειριστεί το σοκ, όσο ο Γρηγόρης ανυποψίαστος περνάει το δαχτυλίδι αρραβώνων στην Αγγελική. Ο Καπετανάκος µαθαίνει ότι ο Στελάρας είναι ερωτευµένος µε την γυναίκα του, ενώ ο Αντρέας πιέζει τη μάνα του να του αποκαλύψει τι σχέση μπορεί να έχει η οικογένεια Βούλγαρη με τα φονικά του Ζήση και του Στράτου.

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κορδέλλας, Βασίλης Τσελεμέγκος, Μάριος Καραμάνης

ΑΝΤ1, 20.00

«ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ»

Οι Ράδιο Αρβύλα επέστρεψαν και μαζί τους επέστρεψε η μοναδική τους χημεία, το αιχμηρό τους σχόλιο, αλλά και η αγάπη του κοινού που αποτυπώνεται ξεκάθαρα όχι μόνο στα νούμερα τηλεθέασης, αλλά και στα χιλιάδες μηνύματα που δέχτηκαν.

ΣΚΑΪ, 22.45

«Η ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΔΑΝΤΗ»

ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ

Ο Χάρι Ντάλτον, ηφαιστειολόγος στο επάγγελμα, καταφθάνει στην Κορυφή του Δάντη, μια επαρχιακή πόλη στους πρόποδες ενός ηφαιστείου, στα νοτιοδυτικά του Ειρηνικού. Εκεί ανακαλύπτει πως η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής έχουν πληγεί από ασυνήθιστες ασθένειες, και μετά από έρευνες πείθεται πως είναι θέμα χρόνου για το ηφαίστειο να εκδηλωθεί. Έτσι, ενημερώνει τη Ρέιτσελ Γουάντο, δήμαρχο της πόλης, για το αναμενόμενο συμβάν, όμως η τελευταία αρνείται αρχικά να δώσει προσοχή στις προειδοποιήσεις του, από τη στιγμή που η ειδυλλιακή αυτή πόλη ελκύει αρκετούς τουρίστες και αποφέρει κέρδη στους κατοίκους της. Δεν θ’ αργήσει όμως να έρθει η στιγμή που οι προβλέψεις του Ντάλτον θα αποβούν αληθινές και το ηφαίστειο θα «ξυπνήσει»…

Σκηνοθεσία: Roger Donaldson

Κύριοι Ρόλοι: Pierce Brosnan, Linda Hamilton

MEGA, 01.20

«ΥΠΟΘΕΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ»

ΔΡΑΜΕΝΤΙ

Ο Μάικλ Σέρμαν, ένας νέος χήρος πατέρας και δικηγόρος, αναλαμβάνει να υπερασπιστεί τον Άγιο Βασίλη σε μια ασυνήθιστη δίκη. Ένας επιχειρηματίας τον κατηγορεί επειδή δεν έλαβε ποτέ τα δώρα που ήθελε ως παιδί. Καθώς η δίκη εξελίσσεται, ο Μάικλ πρέπει να αντιμετωπίσει τόσο το νομικό βάρος όσο και τη δική του προσωπική θλίψη. Παράλληλα, η πίστη της κόρης του στα Χριστούγεννα και ο ρομαντικός δεσμός με τη Λόρεν τον βοηθούν να ξαναβρεί τη χαρά και τη μαγεία των γιορτών.

Σκηνοθεσία: Timothy Bond

Κύριοι Ρόλοι: Dean Cain, Rachel Blanchard