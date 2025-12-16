REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 10.30

«E-SPORTS: ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ»

Α΄ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Eπεισόδιο 2ο: «Star Streamers»

Δεν αρέσουν σε όλους τους gamers τα τουρνουά, άλλωστε, οι online streamers είναι αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη επιτυχία. Με εκατομμύρια followers, θεωρούνται οι διασημότητες και οι influencers του gaming. Ρίχνουμε μια ματιά στη ζωή μερικών από τους μεγαλύτερους streamers και επισκεπτόμαστε το TwitchCon – έναν παράδεισο για streamers που θέλουν να ξεκινήσουν την online καριέρα τους.

ΕΡΤ1, 24.00

«BURLESQUE»

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ

Η Άλι είναι μια κοπέλα από την επαρχία με καταπληκτική φωνή, που αποφασίζει να αφήσει τη δύσκολη ζωή και το αβέβαιο μέλλον της στη μικρή πόλη που ζει και να κυνηγήσει τα όνειρα της στο Λος Άντζελες. Όταν στον δρόμο της βρεθεί το κλαμπ Burlesque Lounge -ένα μεγαλοπρεπές θέατρο που ανεβάζει μια εμπνευσμένη, αλλά χωρίς πολλούς θεατές παράσταση-, η Άλι θα γνωρίσει την Τες, την ιδιοκτήτρια και διευθύντρια του κλαμπ, που θα της προσφέρει δουλειά σαν σερβιτόρα. Τα εξωφρενικά κοστούμια και οι τολμηρές χορογραφίες θα γοητεύσουν την Άλι, η οποία υπόσχεται στον εαυτό της ότι μια μέρα θα ανέβει κι εκείνη στο σανίδι. Σύντομα, θα ξεκινήσει μια φιλία με μια χορεύτρια, θα αποκτήσει έναν εχθρό στο πρόσωπο μιας ταραγμένης και ζηλιάρας περφόρμερ και θα έχει την εύνοια του Τζακ, ενός μπάρμαν με ξεχωριστές μουσικές γνώσεις. Με τη βοήθεια του σπιρτόζου μάνατζερ του κλαμπ, η Άλι θα καταφέρει να σκαρφαλώσει από το μπαρ στη σκηνή. Η εντυπωσιακή της φωνή θα ξαναδώσει στο Burlesque Lounge την παλιά του αίγλη, όχι όμως πριν έρθει ένας χαρισματικός επιχειρηματίας με μια δελεαστική πρόταση.

Σκηνοθεσία: Steve Antin

Κύριοι Ρόλοι: Christina Aguilera, Cher

STAR, 00.30

“ΨΥΧΡΗ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ”

ΓΚΑΝΓΚΣΤΕΡΙΚΉ

Καλώς ήρθατε στην πόλη Κεχόε, η θερμοκρασία είναι 10 βαθμοί υπό το μηδέν, και συνεχώς κατεβαίνει σε αυτό το γκλαμουράτο χειμερινό θέρετρο στα Βραχώδη Όρη. Η τοπική αστυνομία συνήθως δεν έχει δουλειά, μέχρι την ημέρα που ο γιος του Νελς, ενός ταπεινού οδηγού εκχιονιστικού μηχανήματος του δήμου, δολοφονείται ύστερα από εντολή του “Βίκινγκ”, του τοπικού βαρόνου των ναρκωτικών. Οργισμένος και εξοπλισμένος με βαριά μηχανήματα, ο Νελς αποφασίζει να εξολοθρεύσει το καρτέλ ξεπαστρεύοντας ένα-ένα τα μέλη του, αλλά το μόνο που γνωρίζει από φόνους είναι ό,τι έχει διαβάσει από αστυνομικά μυθιστορήματα. Καθώς τα πτώματα στοιβάζονται, ένας πόλεμος ξεσπά μεταξύ του βαρόνου των ναρκωτικών “Βίκινγκ” και του αρχιμαφιόζου “Λευκού Ταύρου”, και οι πλαγιές της μικρής πόλης από ολόλευκες βάφονται κόκκινες.

Σκηνοθεσία: Hans Petter Moland

Κύριοι Ρόλοι: Liam Neeson, Tom Bateman

ALPHA, 01.00

«ΚΆΤΙ ΠΙΟ ΠΟΠ 3»

ΚΩΜΩΔΙΑ

Έχοντας πλέον αποφοιτήσει από το κολέγιο και συνειδητοποιώντας πως χρειάζεται κάτι περισσότερο από το «α καπέλα» για να προχωρήσει κανείς, οι Μπέλας σκορπίζονται και ανακαλύπτουν πως δεν υπάρχουν επαγγελματικές προοπτικές στη μουσική βιομηχανία χρησιμοποιώντας κανείς μόνο τη φωνή του. Όμως, όταν βρίσκουν την ευκαιρία να ενωθούν ξανά στην ευρωπαϊκή περιοδεία του USO, αυτό το γκρουπ με τα απίστευτα σπασικλάκια θα επανασυνδεθεί για να φτιάξει μουσική, και να πάρει μερικές αμφιλεγόμενες αποφάσεις για μία τελευταία φορά.

Σκηνοθεσία: Trish Sie

Κύριοι Ρόλοι: Anna Kendrick, Rebel Wilson

ΣΚΑΪ, 22.45

«ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Την ημέρα της πέμπτης επετείου του γάμου τους, ο Νικ Νταν αναφέρει στην αστυνομία πως η σύζυγος του, Έιμι, εξαφανίστηκε. Κάτω από την πίεση των αστυνομικών, αλλά και του τύπου που δείχνει πιεστικό ενδιαφέρον για την υπόθεση, το πορτρέτο του Νικ ως ένας θλιμμένος σύζυγος καταρρέει. Καθώς ψέματα βγαίνουν στην επιφάνεια, μία είναι η ερώτηση στο στόμα κάθε ενδιαφερομένου: ο Νικ Νταν είναι ο δολοφόνος της συζύγου του;

Σκηνοθεσία: David Fincher

Κύριοι Ρόλοι: Ben Affleck , Rosamund Pike