REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΑΝΤ1, 22:00

ΑΕΚ – ΚΡΑΪΟΒΑ

UEFA CONFERENCE LEAGUE

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΕΡΤ1 23:00,

«ΤΟ ΠΑΙΔΙ»

Μαύρη κοινωνική κωμωδία

Επεισόδιο 54ο:

Την παραμονή των Χριστουγέννων, οι προετοιμασίες για το ρεβεγιόν στο καφενείο κορυφώνονται. Παράλληλα, οι χωριανοί παρακολουθούν την Άρτεμη, φοβούμενοι ότι θα τους καταδώσει. Η Βάνα μιλάει στον Παρασκευά για την περίεργη συνάντηση που είδε. Στην καντίνα, ο Γιώργος γνωρίζεται με τον Δημήτρη και τον βοηθά να διαλέξει δώρα για τα αγαπημένα του πρόσωπα. Το βράδυ, στο ρεβεγιόν, όλοι φαίνεται να ξεχνάνε τα προβλήματά τους, όμως η γιορτινή ατμόσφαιρα διαταράσσεται από την απρόσμενη επιστροφή ενός οικείου προσώπου. Τέλος, ο Δημήτρης προσπαθεί να μιλήσει στην Άρτεμη για ένα δώρο που δέχτηκε από την Ιρίνα, όμως δεν προλαβαίνει, αφού ο χειρότερος εφιάλτης τους γίνεται πραγματικότητα.

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΣΗΦΕΛΗΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΛΑΤΣΟΣ

ALPHA, 01.00

«ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΕΣ ΦΥΓΕΙ»

ΘΡΙΛΕΡ

Σε μια προσπάθεια να αναθερμάνουν τη σχέση τους, ο Θίο και η Σουζάνα οργανώνουν τις διακοπές τους σε ένα εντυπωσιακό και απομακρυσμένο μοντέρνο σπίτι στην εξοχή της Ουαλίας, μαζί με την εξάχρονη κόρη τους, Έλα. Αυτό που αρχικά μοιάζει με το τέλειο ησυχαστήριο, διαστρεβλώνεται στον τέλειο εφιάλτη όταν ο Θίο αρχίζει να χάνει την επαφή του με την πραγματικότητα, και υποψιάζεται ότι μια κακόβουλη δύναμη μέσα στο σπίτι ξέρει περισσότερα από όσα έχουν αποκαλύψει μεταξύ τους εκείνος και η Σουζάνα.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: DAVID KOEPP

ΚΥΡΙΟΙ ΡΟΛΟΙ: KEVIN BACON, AMANDA SEYFRIED

MEGA 01.10

«ΤΟ ΦΙΛΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ»

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ

Η Ρεβέκκα Κλάους ανησυχεί ότι ο εξαντλημένος, εργασιομανής σύζυγός της -ο Άγιος Βασίλης- έχει χάσει το πνεύμα των γιορτών. Πιστεύει ότι μπορεί να τον βοηθήσει να ανακτήσει την ευτυχία του και κατευθύνεται κρυφά στο μόνο μέρος που ξέρει ότι το πνεύμα των Χριστουγέννων πρέπει να υπάρχει ακόμα: τη Νέα Υόρκη, όπου ερωτεύτηκε για πρώτη φορά τον άγιο. Σε ένα γεμάτο εστιατόριο της Νέας Υόρκης, η Ρεβέκκα γίνεται φίλη με τον Τζο, έναν καλοσυνάτο αστυνομικό που ανησυχεί για αυτή την ευγενική γιαγιά, η οποία είναι μόνη και έχει λίγα χρήματα. Ο Τζο όμως με τη σύζυγό του, Λούσι, βρίσκονται διαμέσου ενός διαζυγίου. Νιώθοντας ότι ο Τζο είναι ακόμα πολύ ερωτευμένος με τη Λούσι, η Ρεβέκκα συμφωνεί να εργαστεί προσωρινά ως νταντά της οικογένειας μέχρι τα Χριστούγεννα.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: JOHN BRADSHAW

ΚΥΡΙΟΙ ΡΟΛΟΙ: TEDDE MOORE, GREG BRYK

COSMOTE SPORT 8HD 22:00

ΑΛΚΜΑΑΡ-ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ,

UEFA CONFERENCE LEAGUE,

LEAGUE PHASE,

6 Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ