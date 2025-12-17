REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ALPHA 22:30

«ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ»

Αισθηματική σειρά

Επεισόδιο 25:

Ο Απόστολος υποβάλλεται εσπευσμένα σε εγχείρηση καρδιάς, με τη Μελισσάνθη να αγωνιά για την εξέλιξη της υγείας του. Η Ιουλία και ο Φωκάς φτάνουν στο καινούριο τους σπίτι στη Ρόδο, όπου τους περιμένει μια μικρή έκπληξη, με το όνομα Μαριέττα. Η Ασπασία πείθει την ορχήστρα, να την ακολουθήσει στην Ρόδο, ενώ και ο Σταύρος τελικά δέχεται απρόθυμα την απόφασή της. Η Μάρθα αποδεικνύεται ικανότατη μάνατζερ στις διαπραγματεύσεις με το Βαρελά και ο Κωνσταντίνος βοηθάει την Πολυξένη, να εξελιχθεί στην υποκριτική της. Εντωμεταξύ, η παρουσία του Ηλία γίνεται όλο και πιο αισθητή στη ζωή της. Σαραντάρηδες και Σκλαβοδήμοι βγαίνουν για φαγητό, την στιγμή που άγνωστοι εισβάλουν στο σπίτι του Οδυσσέα.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΣΗΦΕΛΗΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ANT1, 22.30

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ»

Επεισόδιο 70

Η αποκάλυψη ότι ο Άγης δεν έδωσε ποτέ τα χρωστούμενα χρήματα στη Μαρίνα ξυπνά την οργή του Μάρκου που θέλει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Η Βάνα παίρνει το μέρος του κι έρχεται σε σύγκρουση με τη Μάγια, η οποία όμως δεν ακούει κουβέντα για τον άντρα της. Ο Μάρκος, κουρασμένος πια από τη συμπεριφορά του Άγη, παραδέχεται πως δεν συμπαθεί τον γαμπρό του και το εξομολογείται στο Χρήστο. Παράλληλα, η Βάνα προσπαθεί να συνεφέρει τον Άγη, αλλά διαπιστώνει πως αυτό που τον ενδιαφέρει κυρίως είναι να πολεμήσει τον Χρήστο. Η Στέλλα, παρά τη φιλία που έχει αναπτύξει με τη Μάγια, προειδοποιεί τη Μαρίνα για τη στάση και τη συμπεριφορά της και εκφράζει φόβους σχετικά με το τι μπορεί να κάνει από εδώ κι εμπρός. Την ίδια στιγμή, η Μάγια αντιμετωπίζει με θράσος την Κλέλια, αλλά όταν έρχεται αντιμέτωπη με τον Χρήστο, καταλαβαίνει πως ίσως τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι όπως νομίζει. Ο Χρήστος κάνει πρόταση γάμου στη Μαρίνα.

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΧΑΛΗ, ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΥ

STAR, 00.45

«Η ΠΙΟ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΩΡΑ»

ΔΡΑΣΗΣ

Μετά από μια ανεξήγητη παγκόσμια καταστροφή, οι ηλεκτρονικές συσκευές παύουν να λειτουργούν σε όλα τα μέρη του πλανήτη. Μια ομάδα Αμερικανών και Βρετανών, πού έχουν επισκεφθεί τη Μόσχα, βρίσκονται παγιδευμένοι στη μεγαλούπολη. Το πραγματικό χάος ξεκινά όταν μια άγνωστη δύναμη αρχίζει να καταδιώκει τον ανθρώπινο πληθυσμό. Τα μέλη της ομάδας βρίσκουν καταφύγιο κάτω από τη γη, και προσπαθούν να επιβιώσουν με κάθε τρόπο.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: CHRIS GORAK

ΚΥΡΙΟΙ ΡΟΛΟΙ: EMILE HIRSCH, OLIVIA THIRLBY

ΣΚΑΪ, 21:40

«ΜΗ ΜΟΥ ΧΑΛΑΣ ΤΗ ΜΕΡΑ»

ΔΡΑΣΗΣ

Ο Ρέι Όουενς είναι ο σερίφης της ήσυχης συνοριακής πόλης του Sommerton Junction, ως συνέπεια μιας αποτυχημένης επιχείρησης στο τμήμα του Λος Άντζελες. Σε αυτή την πόλη κατευθύνονται ένας διαβόητος βαρόνος των ναρκωτικών που τον αποζητά το FBI, η συμμορία του κι ένας όμηρος. Η αστυνομία έχει πάρει τις πληροφορίες της και σκοπεύει εκεί να κάνει την ύστατη προσπάθεια πριν οι κακοποιοί περάσουν τα σύνορα. Ο Όουενς είναι αρχικά διστακτικός στο να μπλέξει, αλλά καταλήγει να γίνει ο βασικός κρίκος της επιχείρησης.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: JEE-WOON KIM

ΚΥΡΙΟΙ ΡΟΛΟΙ: ARNOLD SCHWARZENEGGER, JOHNNY KNOXVILLE

MEGA, 23.40

“ΚΑΡΔΙΤΣΑ FOREVER”

ΚΩΜΩΔΙΑ

Βρισκόμαστε σε ένα όμορφο χωριό της Καρδίτσας, την Κάτω Μαγούλα, όπου και βρίσκουμε τον Τάσο που δουλεύει στο καφενείο του πατέρα του, του παπα-Λάμπρου. Ο κολλητός του φίλος Σάκης πουλάει μέσω τηλεμάρκετινγκ προϊόντα όπως τη «θαυματουργή» κρέμα “VERA CREAM”. Ο Τάσος είναι από φύση του «χαλαρός», χομπίστας και αμετανόητος καρδιοκατακτητής, ενώ συμπληρώνει τα έσοδά του μετατρέποντας το καφενείο του “παπά” σε τζογαδόρικη λέσχη. Ο Σάκης προωθεί την κρέμας του μέσα απ’ το “Karditsa Chanel”, κάνοντας τον οπερατέρ, τον τηλεφωνητή, τον παρουσιαστή ενώ μεταμφιέζεται σε κάθε λογής περσόνα (από Κρητικό και Ινδό μέχρι Αμερικάνο) ώστε να πουλήσει. Το πετυχαίνει και με τη βοήθεια καλλίγραμμων κοριτσιών της Καρδίτσας, στις οποίες δίνει κούφιες υποσχέσεις ότι θα γίνουν σταρ. Τις θαυματουργές κρέμες τις παρασκευάζει ο θείος του Τάσου, ο Αλέξανδρος. Οι δυο φίλοι θα προσπαθήσουν να πιάσουν την καλή και να κάνουν τα χατίρια της καρδιάς τους, καθότι είναι αμφότεροι ερωτευμένοι με τα εκλεκτά κορίτσια τους. Ο Σάκης ποθεί τη δυναμική και ακτιβίστρια αγρότισσα Μαρία. Ο Τάσος είναι ερωτευμένος με την κόρη του αστυνόμου Μπαλαούρα, την πανέμορφη Αλίκη. Στην Αλίκη αρέσει ο Τάσος, αλλά δεν ανταποκρίνεται θετικά επειδή έχει βουίξει το χωριό με τα ερωτικά του «κατορθώματα» και την κρυφή σχέση του με την Μπουμπού, τη σύζυγο του βουλευτή Καρδίτσας Κλαπανάρα, με την οποία ερωτοτροπεί κρυφά στο χωριό Φραγκοσυκιά. Τα πράγματα όμως στο χωριό περιπλέκονται και οι ξέφρενες καταστάσεις δεν έχουν τελειωμό…

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ

ΚΥΡΙΟΙ ΡΟΛΟΙ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ, ΔΑΝΑΗ ΠΑΠΠΑ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΛΥΒΑΤΣΗΣ