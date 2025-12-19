REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ALPHA 21.00

«ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ, VI»

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 16: «ΤΑ ΛΕΥΚΑ ΨΕΜΑΤΑ»

Πόσο εύκολο είναι να ειπωθεί μια αλήθεια που πληγώνει; Και πόσο πιο δύσκολο γίνεται, όταν ξέρεις ότι αυτή η αλήθεια, θα ανάψει τα αίματα; Γιατί όλοι γνωρίζουν τι έχει να γίνει, μόλις ο Χαμπέας ακούσει τον Διονύση να του ανακοινώνει. ότι ο Βαγγελάκης θα δοκιμάσει τη χορτοφαγία! Και για να το καταφέρει αυτό ο μικρός, θα πρέπει να μείνει για λίγο μακριά από την επιρροή του παππού του! Πώς κρατάς όμως, χωριστά αυτούς τους δύο που είναι τάλε -κουάλε; Και το κυριότερο, πώς πείθεις τον Χαμπέα να φάει… πρασινάδες; Το κυριακάτικο τραπέζι που θα στρωθεί αυτήν τη φορά στο Χαμπέικο, δε θα θυμίζει κανένα άλλο. Για πρώτη φορά η οικογένεια, αντί για κρέατα, πρόκειται να φάει… σπανακόρυζο!

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΝΤΙΝΑ ΚΑΣΣΟΥ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝΗΣ

ALPHA, 22:00

«ΨΥΧΡΑ ΚΙ ΑΝΑΠΟΔΑ 2»

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Γιατί η Έλσα γεννήθηκε με μαγικές δυνάμεις; Οι αλήθειες για το παρελθόν την περιμένουν καθώς η ίδια τολμά προς το άγνωστο-στα μαγεμένα δάση και τις σκοτεινές θάλασσες πέρα από την Αρεντέλα. Οι απαντήσεις την καλούν, αλλά ταυτόχρονα απειλούν και το βασίλειό της. Μαζί με την Άννα, τον Κρίστοφ, τον Όλαφ και τον Σβεν, θα αντιμετωπίσει ένα επικίνδυνο μα και συναρπαστικό ταξίδι ταυτόχρονα. Στο Ψυχρά κι Ανάποδα, η Έλσα φοβόταν ότι οι δυνάμεις της ήταν υπερβολικά δυνατές για αυτόν τον κόσμο. Στο Ψυχρά κι Ανάποδα 2, θα πρέπει να ελπίζει ότι είναι αρκετές.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΚΡΙΣ ΜΠΑΚ, ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΙ

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΙ, ΧΑΝΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΆΝΤΕΡΣΕΝ, ΚΡΙΣ ΜΠΑΚ

Ηθοποιοί μεταγλώττισης: Βάσια Ζαχαροπούλου, Γεωργία Τιτοπούλου, Σία Κοσκινά, Δανάη Τσούμου, Πάνος Μουζουράκης, Φοίβος Ριμένας, Τάμτα, Πέτρος Δαμουλής)

ΕΡΤ1, 23.00

«Ο ΑΝΔΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ»

ΔΡΑΣΗΣ

Μια υπόθεση εσφαλμένης ταυτότητας προκύπτει όταν ένας αποτυχημένος σύμβουλος πωλήσεων και ο πιο θανατηφόρος δολοφόνος του κόσμου, γνωστός μόνο ως “Ο Άνδρας από το Τορόντο”, συναντιούνται σε ένα ενοικιαζόμενο εξοχικό.

Σκηνοθεσία: Patrick Hughes

Κύριοι Ρόλοι: Kevin Hart, Woody Harrelson

ΑΝΤ1, 01.00

«AMERICAN MADE»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Ο Μπάρι Σιλ είναι πιλότος της TWA και η ΣΙΑ επιλέγει να τον στρατολογήσει, ώστε να βοηθήσει στην αντεπίθεση επί της κομουνιστικής απειλής στην Κεντρική Αμερική. Ο Σιλ σιγά-σιγά αποκτά σημαντική οντότητα στην υπηρεσία και οδηγείται να εμπλακεί με το καρτέλ του Μεδεγίν, το οποίο έφερε σε αμηχανία τον Λευκό Οίκο μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου Ιράν-Κόντρας.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: DOUG LIMAN

ΚΥΡΙΟΙ ΡΟΛΟΙ: TOM CRUISE, SARAH WRIGHT

COSMOTE SPORT 5HD, 22.15

ΕΣΤΟΡΙΛ-ΜΠΡΑΓΚΑ,

LIGA PORTUGAL BETCLIC,

15Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ