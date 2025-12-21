REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΕΡΤ1, 01.30

«ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ»

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ

Η Ρεμπέκα ΜακΜπράιντ είναι συγγραφέας στο Λος Άντζελες για ένα διαδικτυακό περιοδικό. Ως αποτέλεσμα του άρθρου της σχετικά με το Δέντρο του Αγγέλου της γενέτειράς της, η εκδότης τής υπόσχεται τη δική της στήλη στο περιοδικό, αν εντοπίσει τον μυστηριώδη άγγελο που πραγματοποιεί ευχές για τα Χριστούγεννα. Για να ερευνήσει το άρθρο, πρέπει να επιστρέψει στην πατρίδα της για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια. Συμφωνεί απρόθυμα, έχοντας χάσει την πίστη της στη μαγεία των Χριστουγέννων χρόνια πριν, όταν η ευχή του δέντρου της ως παιδί, να μείνει για πάντα στο Πάιν Ρίβερ, δεν εκπληρώθηκε. Εκεί βρίσκει τον παιδικό της φίλο Μάθιου ακόμα πίσω από τον πάγκο του οικογενειακού του εστιατορίου. Ενώ εκείνη προσπαθεί με κάθε τρόπο να εντοπίσει τον Άγγελο, ο Μάθιου είναι εκεί και προστατεύει την ταυτότητά του για να διατηρήσει την μαγεία των χριστουγεννιάτικων ευχών.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: JESSICA HARMON

ΚΥΡΙΟΙ ΡΟΛΟΙ: JILL WAGNER, LUCAS BRYANT

STAR, 23.45

«ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟ ΝΟΤΙΝΓΚ ΧΙΛ»

ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΚΟΜΕΝΤΙ

Ένα μοιραίο παιχνίδι της τύχης, και ο Γουίλιαμ Θάκερ, ιδιοκτήτης βιβλιοπωλείου στο κέντρο του Νότινγκ Χιλ, γνωρίζεται με τη διάσημη αμερικανίδα ηθοποιό Αν Σκοτ. Σύντομα, ένα φλογερό ειδύλλιο αναπτύσσεται ανάμεσά τους και η σχέση τους θα δοκιμαστεί από τον κοινωνικό περίγυρο του Γουίλιαμ, καθώς όλοι αναρωτιούνται τι δουλειά έχει ο απλός αυτός βιβλιοπώλης με μια σταρ του σινεμά.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ROGER MICHELL

ΚΥΡΙΟΙ ΡΟΛΟΙ: HUGH GRANT, JULIA ROBERTS

ALPHA, 21.00

«ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΕΚΔΙΚΗΣΗ»

ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Ο Ίθαν Χαντ και η IMF ομάδα του αναλαμβάνουν την πιο επικίνδυνη αποστολή της καριέρας τους: πρέπει να εντοπίσουν ένα τρομακτικό νέο όπλο που απειλεί την ανθρωπότητα προτού αυτό πέσει στα λάθος χέρια. Έτσι ξεκινά μια θανάσιμη καταδίωξη ανά την υφήλιο, καθώς ο έλεγχος του μέλλοντος και η μοίρα του κόσμου απειλούνται. Όταν βρεθεί αντιμέτωπος με έναν μυστηριώδη, πανίσχυρο εχθρό, ο Ίθαν αναγκάζεται να θέσει την επιτυχία της αποστολής πάνω από όλους και όλα, ακόμα και από τις ζωές των ανθρώπων που αγαπά.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: CHRISTOPHER MCQUARRIE

ΚΥΡΙΟΙ ΡΟΛΟΙ: TOM CRUISE, HAYLEY ATWELL

OPEN, 21:00

«LEGO: Η ΤΑΙΝΙΑ»

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

Ο Έμετ είναι ένας συνηθισμένος τύπος, ένα από τα Λέγκο που ακολουθούν πιστά τους κανόνες, που όμως περνιέται από λάθος σαν το πλέον ιδιαίτερο άτομο και το κλειδί για τη διάσωση του σύμπαντος. Με τη βοήθεια μιας μυστικής οργάνωσης, μιας σκληρής γυναίκας και του Μπάτμαν, ο Έμετ θα ηγηθεί της πάλης ενάντια του δαιμονικού τυράννου που απειλεί να καταστρέψει τα πάντα με τα να κολλήσει μεταξύ τους.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ: PHIL LORD, CHRISTOPHER MILLER

ΚΎΡΙΟΙ ΡΌΛΟΙ: CHRIS PRATT, WILL FERRELL

COSMOTE SPORT 1HD, 21:00

ΑΕΚ-ΟΦΗ,

STOIXIMAN SUPER LEAGUE,

15Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ