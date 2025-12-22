REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΑΝΤ1 20.00

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΤΗΛΕΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ – ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Ο ΑΝΤ1 ενώνεται με τους τηλεθεατές του και δηλώνει δυνατά: «ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ», μέσα από έναν Χριστουγεννιάτικο Τηλεμαραθώνιο Αλληλεγγύης για τα παιδιά. Μια ημέρα γεμάτη ελπίδα, συγκίνηση και αληθινές ιστορίες, με στόχο την ενίσχυση του έργου πέντε σημαντικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών: Δεσμός, ΕΛΙΖΑ, Παιδικά Χωριά SOS, Φλόγα και Make-A-Wish Ελλάδος. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο πλατό, ο αγαπημένος παρουσιαστής Γρηγόρης Αρναούτογλου θα υποδεχτεί καλλιτέχνες, παρουσιαστές και δημοσιογράφους, για να στείλουν όλοι μαζί το ηχηρό μήνυμα αυτής της ξεχωριστής συλλογικής δράσης για τη στήριξη των παιδιών.

ΜEGA 21.00

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 26

Ο Οδυσσέας και η Αρετή ζουν στιγμές ευτυχίας στο εξοχικό, όμως μια συνέντευξη της Αρετής πυροδοτεί θύελλα αντιδράσεων. Η Κατερίνη εξοργίζεται με τι δηλώσεις και τις φωτογραφίες, πιέζοντας ασφυκτικά τον Οδυσσέα, ενώ η Αρετή πανικοβάλλεται, προσπαθώντας να δώσει εξηγήσεις. Ο Σάββας συναντά κρυφά τις κόρες του, ενώ η Άσπα μαθαίνει το όνομα της γυναίκας που της «έκλεψε» τον άντρα και αποφασίζει να την αντιμετωπίσει κατά μέτωπο. Ο Άλκης κινείται στο δικό του παιχνίδι, ενώ ο Νταγιάννος μετρά ψύχραιμα κινήσεις και αποφάσεις. Ο Σταύρος εκμυστηρεύεται στον Πάρη, πως είναι ακόμα ερωτευμένος με την Αρετή, ενώ η Ελένη προβληματίζεται με τη συμπεριφορά του απέναντί της. Και η Μιρέλλα κάνει το πρώτο της λάθος – ένα λάθος που φέρνει τον Οδυσσέα και την Αρετή σε ρήξη. Κι ενώ όλα μοιάζουν έτοιμα να εκραγούν… η πραγματική απειλή φαίνεται να έρχεται, από εκεί που δεν την περιμένουν.

ALPHA 22.30

PORTO LEONE: ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 26

Ο κόσμος του Αντρέα καταρρέει όταν µαθαίνει ότι η Αγγελική δούλευε για τον πατέρα του, ενώ η Λένα παραδέχεται στον Χρόνη την αλήθεια για το παιδί της και του δίνει πίσω την βέρα. Η Βούλα αναγκάζεται να πει καινούργιο ψέμα στον Ορέστη.

COSMOTE CINEMA 1 23.00

ΡΙΦΙΦΙ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 2

‘Ή και οι πέντε ή κανείς.’ Η Όλγα αποκαλύπτει στους τρεις άντρες τον λόγο για τον οποίο τους προσέγγισε και αναμένει την απάντησή τους. Στο μεταξύ, ένα γνώριμο πρόσωπο εμφανίζεται απροσδόκητα και επιμένει να συμμετάσχει στο σχέδιό της. Σκηνοθεσία:Σωτήρης Τσαφούλιας Πρωταγωνιστούν οι Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Προμηθέας Αλειφερόπουλος.

COSMOTE CINEMA CHRISTMAS 21.30

THE HOLIDAY JUNKIE

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΚΟΜΕΝΤΙ

Μετά τον θάνατο της μητέρας της, η Άντι αναγκάζεται να διευθύνει μόνη της την εταιρεία τους. Τα πρώτα της μοναχικά Χριστούγεννα πλησιάζουν και οι προκλήσεις είναι πολλές. Όμως, η ζωή τής επιφυλάσσει και μια ευχάριστη έκπληξη. Σκηνοθεσία Τζένιφερ Λαβ Χιούιτ. Πρωταγωνιστούν οι Τζένιφερ Λαβ Χιούιτ, Μπράιαν Χάλισεϊ, Ντέμπρα Κριστόφερσον κ.α.