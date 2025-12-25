Quantcast
REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr
real player

REAL TV: Αξίζει να δείτε

16:00, 25/12/2025
REAL TV: Αξίζει να δείτε

Χριστούγεννα σήμερα και το team τoυ Real Life μαζί με τις ευχές του, ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

 ΕΡΤ1  20.00

Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Τη βραδιά των Χριστουγέννων στο Βόρειο Πόλο, ο μικρότερος γιος του Άγιου Βασίλη θέλει να χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό του πατέρα του, προκειμένου να φέρει σε πέρας μια επείγουσα αποστολή.

ΕΡΤ3 16.30

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ παρουσιάζουν μια εορταστική συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με μελωδίες, ύμνους και κάλαντα. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής και η Χορωδία της ΕΡΤ συμπράττουν υπό τη διεύθυνση Αραβίδη, Παπαπέτρου και Οικονόμου.

STAR  23.15         

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ

ΚΩΜΩΔΙΑ

Αν κι αδελφός του Άι Βασίλη, ο Φρεντ κυριολεκτικά απεχθάνεται τα Χριστούγεννα. Αυτόν το Δεκέμβρη όμως, χωρίς να το θέλει πραγματικά, αποφασίζει να επιστρέψει στο Βόρειο Πόλο, όπου καλείται να βοηθήσει τον Άγιο Βασίλη να σώσει τα Χριστούγεννα. Σκηνοθεσία Ντέιβιντ Ντόμπκιν.  Πρωταγωνιστούν οι Βινς Βον, Πολ Τζιαμάτι, Κάθι Μπέιτς, Κέβιν Σπέισι, Μιράντα Ρίτσαρντσον, Ρέιτσελ Βάις.

COSMOTE CINEMA 1  21.00

HUGO

ΤΑΙΝΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

Στο Παρίσι της δεκαετίας του ’30, ένα ορφανό αγόρι, που ζει στις στοές του σιδηροδρομικού σταθμού, προσπαθεί να λύσει έναν μυστηριώδη γρίφο. Ένα εκκεντρικό κορίτσι θα του προσφέρει πολύτιμη βοήθεια… Η ταινία τιμήθηκε με 5 Όσκαρ. Σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορτσέζε.  Πρωταγωνιστούν οι Μπεν Κίνγκσλεϊ, Σάσα Μπάρον Κοέν, Άσα Μπάτερφιλντ.

COSMOTE CINEMA 2  22.00

ΥΠΑΡΧΩ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

H συγκινητική ιστορία ενός παιδιού μιας οικογένειας προσφύγων του Πόντου, που κατάφερε να επιβιώσει και να μεγαλουργήσει χάρη στο τεράστιο ταλέντο του και κόντρα σε κάθε κοινωνική και προσωπική δυσκολία. Συμπαραγωγή: COSMOTE TV. Σκηνοθεσία Γιώργος Τσεμπερόπουλος. Πρωταγωνιστούν οι Χρήστος Μάστορας, Κλέλια Ρένεση, Ασημένια Βουλιώτη κ.α.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ελένη Παπαδοπούλου: Πώς το ελληνικό FBI εξιχνίασε τη δολοφονία της – Ο ρόλος του πυροσβέστη και η απουσία του γιου από την κηδεία

Ελένη Παπαδοπούλου: Πώς το ελληνικό FBI εξιχνίασε τη δολοφονία της – Ο ρόλος του πυροσβέστη και η απουσία του γιου από την κηδεία

12:07 27/12
Αγρότες: Τι αποφάσισαν στο μπλόκο της Νίκαιας - Οι δρόμοι που είναι κλειστοί και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αγρότες: Τι αποφάσισαν στο μπλόκο της Νίκαιας - Οι δρόμοι που είναι κλειστοί και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

15:10 27/12
Βαρδούσια Όρη: Ποιοι ήταν οι 4 ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους - Βρέθηκαν σχεδόν αγκαλιασμένοι

Βαρδούσια Όρη: Ποιοι ήταν οι 4 ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους - Βρέθηκαν σχεδόν αγκαλιασμένοι

13:16 27/12
Θεσσαλονίκη: Eργατικό ατύχημα σε κρεοπωλείο - Τραυματίστηκε 67χρονος εργαζόμενος

Θεσσαλονίκη: Eργατικό ατύχημα σε κρεοπωλείο - Τραυματίστηκε 67χρονος εργαζόμενος

15:01 27/12
Ροδόπη: Δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια σε βάρος της μητέρας του 7χρονου - Τι έδειξε η νεκροψία

Ροδόπη: Δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια σε βάρος της μητέρας του 7χρονου - Τι έδειξε η νεκροψία

10:31 27/12
Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα για τη νέα χρονιά – «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου…»

Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα για τη νέα χρονιά – «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου…»

14:15 27/12
Ζελένσκι: Η Ρωσία επιτέθηκε με 40 πυραύλους - Χωρίς θέρμανση το ένα τρίτο του Κιέβου

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιτέθηκε με 40 πυραύλους - Χωρίς θέρμανση το ένα τρίτο του Κιέβου

12:45 27/12
Πώς να κοιμηθείτε πολύ γρήγορα: Τεχνικές για να το καταφέρετε σε 10, 60 ή 120 δευτερόλεπτα

Πώς να κοιμηθείτε πολύ γρήγορα: Τεχνικές για να το καταφέρετε σε 10, 60 ή 120 δευτερόλεπτα

08:00 27/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved