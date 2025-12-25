REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Χριστούγεννα σήμερα και το team τoυ Real Life μαζί με τις ευχές του, ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΕΡΤ1 20.00

Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Τη βραδιά των Χριστουγέννων στο Βόρειο Πόλο, ο μικρότερος γιος του Άγιου Βασίλη θέλει να χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό του πατέρα του, προκειμένου να φέρει σε πέρας μια επείγουσα αποστολή.

ΕΡΤ3 16.30

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ παρουσιάζουν μια εορταστική συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με μελωδίες, ύμνους και κάλαντα. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής και η Χορωδία της ΕΡΤ συμπράττουν υπό τη διεύθυνση Αραβίδη, Παπαπέτρου και Οικονόμου.

STAR 23.15

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ

ΚΩΜΩΔΙΑ

Αν κι αδελφός του Άι Βασίλη, ο Φρεντ κυριολεκτικά απεχθάνεται τα Χριστούγεννα. Αυτόν το Δεκέμβρη όμως, χωρίς να το θέλει πραγματικά, αποφασίζει να επιστρέψει στο Βόρειο Πόλο, όπου καλείται να βοηθήσει τον Άγιο Βασίλη να σώσει τα Χριστούγεννα. Σκηνοθεσία Ντέιβιντ Ντόμπκιν. Πρωταγωνιστούν οι Βινς Βον, Πολ Τζιαμάτι, Κάθι Μπέιτς, Κέβιν Σπέισι, Μιράντα Ρίτσαρντσον, Ρέιτσελ Βάις.

COSMOTE CINEMA 1 21.00

HUGO

ΤΑΙΝΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

Στο Παρίσι της δεκαετίας του ’30, ένα ορφανό αγόρι, που ζει στις στοές του σιδηροδρομικού σταθμού, προσπαθεί να λύσει έναν μυστηριώδη γρίφο. Ένα εκκεντρικό κορίτσι θα του προσφέρει πολύτιμη βοήθεια… Η ταινία τιμήθηκε με 5 Όσκαρ. Σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορτσέζε. Πρωταγωνιστούν οι Μπεν Κίνγκσλεϊ, Σάσα Μπάρον Κοέν, Άσα Μπάτερφιλντ.

COSMOTE CINEMA 2 22.00

ΥΠΑΡΧΩ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

H συγκινητική ιστορία ενός παιδιού μιας οικογένειας προσφύγων του Πόντου, που κατάφερε να επιβιώσει και να μεγαλουργήσει χάρη στο τεράστιο ταλέντο του και κόντρα σε κάθε κοινωνική και προσωπική δυσκολία. Συμπαραγωγή: COSMOTE TV. Σκηνοθεσία Γιώργος Τσεμπερόπουλος. Πρωταγωνιστούν οι Χρήστος Μάστορας, Κλέλια Ρένεση, Ασημένια Βουλιώτη κ.α.