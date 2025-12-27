REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life, ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ALPHA 20.00

ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 5

Τα Τρίδυμα. Πόσο έτοιμοι είναι οι Χαμπέοι να δεχτούν όχι ένα, όχι δύο, αλλά τρία νέα μέλη; Η περίεργη συμπεριφορά της Χαράς κινεί τις υποψίες της Λυδίας. Οι φόβοι της επιβεβαιώνονται όταν ανακαλύπτει ένα υπερηχογράφημα που απεικονίζει τρία έμβρυα!.

STAR 21.00

Ο ΓΚΡΙΝΤΣ

ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Ο δύστροπος Γκριντς ζει απομονωμένος σε μια σπηλιά με μόνη συντροφιά το πιστό σκυλάκι του. Καθώς απεχθάνεται τα Χριστούγεννα που πλησιάζουν αλλά και τη γιορτινή ατμόσφαιρα που τα συνοδεύει, βάζει σε εφαρμογή ένα δαιμόνιο σχέδιο…

ΣΚΑΙ 22.50

ΛΟΥΦΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ: ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΚΩΜΩΔΙΑ

Το πρωί της 14ης Αυγούστου 2003, ο φαντάρος Τζιμπιζίδης Αλέξανδρος που υπηρετεί στην Κω και περιμένει την αγαπημένη του για να περάσει κοντά του το τετραήμερο, προκαλεί με τη στάση του τους συναδέλφους του, οι οποίοι τον εκδικούνται. Σκηνοθεσία Νίκος Περάκης. Πρωταγωνιστούν οι Γιάννης Τσιμιτσέλης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Βίκυ Καγιά κ.α.

COSMOTE CINEMA 1 21.00

BETTER MAN

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βασισμένη σε αληθινή ιστορία, η προτεινόμενη για Όσκαρ ταινία αφηγείται με μοναδικό τρόπο τη ζωή του Βρετανού ποπ σταρ Ρόμπι Γουίλιαμς, ο οποίος γνώρισε την επιτυχία τόσο σαν μέλος συγκροτήματος όσο και σαν σόλο καλλιτέχνης. Σκηνοθεσία Μάικλ Γκρέισι. Πρωταγωνιστούν οι Ρόμπι Γουίλιαμς, Τζόνο Ντέιβις, Ντέιμον Χέριμαν.

COSMOTE CINEMA 2 22.00

FREE GUY

ΤΑΙΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Ένας τραπεζικός υπάλληλος ανακαλύπτει πως αποτελεί δευτερεύοντα χαρακτήρα σε ένα βιντεοπαιχνίδι. Όταν ο ψηφιακός κόσμος του κινδυνεύει με καταστροφή, αποφασίζει να γίνει ο ήρωας της δικής του ιστορίας. Η ταινία προτάθηκε για Όσκαρ. Σκηνοθεσία Σον Λεβί. Πρωταγωνιστούν οι Ράιαν Ρέινολντς, Τζόντι Κόμερ, Λιλ Ρελ Χάουερι κ.α.