REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life, ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

EΡΤ3 23.00

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ

ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΚΟΜΕΝΤΙ

Α΄ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Πώς βρίσκει κανείς την παντοτινή αγάπη στις μέρες μας; Για τη Ζόι, η απάντηση βρίσκεται στις εφαρμογές γνωριμιών. Αντίθετα, o παιδικός της φίλος Καζ πιστεύει ότι η απάντηση για αυτόν βρίσκεται στο παράδειγμα των γονιών του, και αναζητά σύντροφο μέσω προξενιού. Σκηνοθεσία Σέικαρ Καπούρ. Πρωταγωνιστούν οι Λίλι Τζέιμς, Σαζάντ Λατίφ, Σαμπάνα Άζμι, Έμμα Τόμσον, Όλιβερ Κρις κ.α.

ΑΝΤ1 21.00

Ο ΑΣΤΕΡΙΞ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

ΚΩΜΩΔΙΑ

Ο Αστερίξ και ο Οβελίξ φτάνουν στην αρχαία Ελλάδα για να βοηθήσουν τον ερωτοχτυπημένο Καψουρίξ να νικήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να κατακτήσει το κορίτσι των ονείρων του. Σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φορεστιέρ, Τόμας Λάνγκμαν. Πρωταγωνιστούν οι Ζεράρ Ντεπαρντιέ, Κλοβίς Κορνιγιάκ, Αλέν Ντελόν, Βανέσα Χέσλερ κ.α.

ALPHA 22.00

SPECTRE

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Ένα κωδικοποιημένο μήνυμα από το παρελθόν οδηγεί τον Τζέιμς Μποντ στα ίχνη μιας πανίσχυρης εγκληματικής οργάνωσης κι ενός τρομακτικού μυστικού. Στο μεταξύ πίσω στο Λονδίνο, οι ενέργειες του 007 και η δράση της ΜΙ6 αμφισβητούνται.

Σκηνοθεσία Σαμ Μέντες.Πρωταγωνιστούν οι Ντάνιελ Κρεγκ, Μόνικα Μπελούτσι, Κριστόφ Βαλτς, Λέα Σεϊντούκ.α.

COSMOTE CINEMA 1 21.00

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΘΡΙΛΕΡ

Απαρηγόρητος για τον θάνατο της συζύγου του, ένας επιχειρηματίας εφευρίσκει μια τεχνολογία που επιτρέπει στους ανθρώπους να ‘παρακολουθούν’ τους αγαπημένους τους νεκρούς. Ένα βράδυ, όμως, ο τάφος της γυναίκας του βεβηλώνεται…. Σκηνοθεσία Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ. Πρωταγωνιστούν οι Βενσάν Κασέλ, Νταϊάν Κρούγκερ, Γκάι Πιρς.

COSMOTE CINEMA 2 22.00

ERAGON

ΤΑΙΝΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

Σε μια όμορφη μυθική χώρα, ένα αγροτόπαιδο βρίσκει τυχαία το αβγό ενός δράκου και μια επική περιπέτεια ξεκινά! Η μοίρα τον έχει επιλέξει να γίνει ο τελευταίος δρακο-καβαλάρης και να σώσει τον λαό του από έναν σατανικό βασιλιά. Σκηνοθεσία Στέφεν Φάνγκμαϊερ. Πρωταγωνιστούν οι Έντ Σπίλερς, Τζέρεμι Άιρονς, Σιένα Γκίλορι κ.α.